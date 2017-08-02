В Актау ведется досудебное расследование по факту смерти пациентки областной инфекционной больницы

1. Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей, - наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.



2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.



3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

По факту смерти 28-летней Ирины Суховой, умершей в областной инфекционной больнице, назначено досудебное расследование по статье 304 УК РК (Нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов).- В настоящее время проводится ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.Напомним, в областную инфекционную больницу Ирина Сухова попала в понедельник, 24 июля. Через два дня ее не стало.Родные Ирины обвинили врачей в халатности, приведшей к смерти девушки. Олег Елаев, брат Ирины, рассказал, что результаты анализа крови больной пришли только через три дня после госпитализации, когда девушка уже умерла. В ее крови обнаружен стафилококк. Главный врач областной инфекционной больницы Кайрат Диналиев отметил, что медики сделали все возможное, чтобы спасти пациентку.