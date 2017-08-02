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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 12:43

Просмотров: 1211

В Актау ведется досудебное расследование по факту смерти пациентки областной инфекционной больницы

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Об этом сообщили в ДВД Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
По факту смерти 28-летней Ирины Суховой, умершей в областной инфекционной больнице, назначено досудебное расследование по статье 304 УК РК (Нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов).

- В настоящее время проводится ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Напомним, в областную инфекционную больницу Ирина Сухова попала в понедельник, 24 июля. Через два дня ее не стало.

Родные Ирины обвинили врачей в халатности, приведшей к смерти девушки. Олег Елаев, брат Ирины, рассказал, что результаты анализа крови больной пришли только через три дня после госпитализации, когда девушка уже умерла. В ее крови обнаружен стафилококк. Главный врач областной инфекционной больницы Кайрат Диналиев отметил, что медики сделали все возможное, чтобы спасти пациентку.

Статья 304 УК РК. Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов

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Комментарии ( 5 )

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Lika (Посетители) Сегодня, 14:31
Олег Елаев, брат Ирины, рассказал, что результаты анализа крови больной пришли только через три дня после госпитализации, когда девушка уже умерла.

У победителя много друзей, и лишь у побежденного они настоящие.

© Никколо Макиавелли
 
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Tatyana01 (Посетители) Сегодня, 13:53
Цитата: 57250
все в наушниках и телефонах сидят..

Еще шай пьют. Это святое. Как вспомню, в поликлинике 7 мкр для флюро мне сказали раздеваться, я встала в рентгенный аппарат и стояла там минут десять, потом пошла по кабинетам искать врача...Открываю дверь... сидять... шай пьють.... С ЭКГ тоже самое, зимой раздели, на кушетку уложили, водой холодной намазали и шай пить ушли... потом говорят:"Брадикардия у вас". Канешна, как вообще от холода сердце не остановилось, удивляюсь....
 
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  • Mestnyi
 Лесник (Посетители) Сегодня, 13:49
Очень надеюсь, что свершится правосудие и лепил накажут по всей строгости закона. Можно спасти много людей, лишив свободы нескольких подобных "врачей", с пожизненным запретом заниматься им врачебной деятельностью после отсидки.
Родным Ирины терпения и сил!
 
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  • Alika1826
  • PoZitron
 Tatyana01 (Посетители) Сегодня, 13:49
Я желаю родным и близким много много много терпения, чтобы не опустились руки и добились правды и наказания. Кто-то должен нести ответственость... Надо начинать с отдельно взятых людей, хватит винить какую-то систему...
 
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  • Лесник
  • Tatyana01
 57250 (Посетители) Сегодня, 12:51
к ним лучше не попадать.. на своих зайдешь , и на каталке в морг отвезут..просто страшно..много что рассказывают до санитарок не до кричишься и прочее.. как будто нет их.. не квалифицированные значит работают или все в наушниках и телефонах сидят..Безответственно работают , а им еще зарплату поднимай за что..
 
 

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