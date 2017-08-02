В Актау ведется досудебное расследование по факту смерти пациентки областной инфекционной больницы

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По факту смерти 28-летней Ирины Суховой, умершей в областной инфекционной больнице, назначено досудебное расследование по статье 304 УК РК (Нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов).
- В настоящее время проводится ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Напомним, в областную инфекционную больницу Ирина Сухова попала в понедельник, 24 июля. Через два дня ее не стало.
Родные Ирины обвинили врачей в халатности, приведшей к смерти девушки. Олег Елаев, брат Ирины, рассказал, что результаты анализа крови больной пришли только через три дня после госпитализации, когда девушка уже умерла. В ее крови обнаружен стафилококк. Главный врач областной инфекционной больницы Кайрат Диналиев отметил, что медики сделали все возможное, чтобы спасти пациентку.
Статья 304 УК РК. Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов
- В настоящее время проводится ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Напомним, в областную инфекционную больницу Ирина Сухова попала в понедельник, 24 июля. Через два дня ее не стало.
Родные Ирины обвинили врачей в халатности, приведшей к смерти девушки. Олег Елаев, брат Ирины, рассказал, что результаты анализа крови больной пришли только через три дня после госпитализации, когда девушка уже умерла. В ее крови обнаружен стафилококк. Главный врач областной инфекционной больницы Кайрат Диналиев отметил, что медики сделали все возможное, чтобы спасти пациентку.
Статья 304 УК РК. Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов