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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:42

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Нурлыбек Койжанов: У школы №10 в 11 микрорайоне Актау строят крытый спортивный зал

Объект строят по системе государственно-частного партнерства. В дневное время занятия спортом для учеников средней школы №10 будут бесплатными. Сдать объект обещают в 2018 году. Строительство спортивных комплексов запланировано еще в двух школах Актау. Об этом рассказал Нурлыбек Койжанов, заместитель руководителя управления образования Мангистауской области.

Строительство спортивного комплекса. Фото автора
В дневное время, по словам Нурлыбека Койжанова, спортивный зал для учеников школы №10 будет бесплатным. Вечером зал будет работать на платной основе. Для школьников будет действовать 50-процентная скидка.

- Проект реализуют на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). Инвестор за свои средства строит спортивный объект, после передает его на баланс государства. Затем через доверительное управление арендует данное помещение на определенный срок, - отметил чиновник.


Нурлыбек Койжанов: У школы №10 в 11 микрорайоне Актау строят крытый спортивный зал


Спортивные комплексы, как рассказал заместитель руководителя управления образования области, строят на территории школ №2 в 3 микрорайоне и №28 в 29 микрорайоне. Стоимость строительства трех объектов, включая комплекс у школы №10, оценивается в 360 миллионов тенге.

Жители 11 микрорайона выразили недовольство строительством частного спортивного комплекса на площадке у школы №10.

Нурлыбек Койжанов: У школы №10 в 11 микрорайоне Актау строят крытый спортивный зал


- Зачем ведется строительство, когда у школы есть свой спортзал? Почему именно на этой территории? Мы опасаемся за детей, когда они вечерами пропадают на стройке. Кроме того, по всей видимости, все секции будут платными и не у всех детей будет возможность посещать их, - возмутилась Наталья, жительница 11 микрорайона.


Нурлыбек Койжанов: У школы №10 в 11 микрорайоне Актау строят крытый спортивный зал


К началу учебного года, по словам Нурлыбека Койжанова, закончены земляные работы. Строительство объекта, как отметил заместитель руководителя областного управления образования, не помешает учебному процессу.

- Так как затянулось оформление документов, строительство началось лишь в начале июля. К началу учебного года строители закончили земляные работы: вырыли котлован и проложили коммуникации. Сейчас начнется возведение купола. В целях безопасности мы оградим территорию. Во время монтажных работ допуск к объекту будет закрыт. Строительство никак не повлияет на учебный процесс. Родителям нужно объяснять детям, что на стройке бегать небезопасно, - пояснил Нурлыбек Койжанов.


Какие спортивные секции расположатся в новом комплексе, в управлении образования Мангистауской области не уточнили.


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Комментарии ( 6 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 19:12
Напротив школы № 24 в 15 мкр тоже строят непонятно что boyan неужели тоже крытый спортивный зал? Тогда вопрос почему об этом не знает ни кто? Корреспонденты пробейте тему нам будет очень интересно,строителям мы вопросы задавали,они делают страшные глаза и говорят не знаем что строим.

В кибер войне,нет границ и правил.
 
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Saken31a (Посетители) Сегодня, 18:39
Ждите скоро все продадут. И школу вместе с спортзалом. Ждут терпения народа ОНО когда то лопнет это точно. Куда наше страна катится.
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 18:02
У нас в 6-м мкр напротив крыльца школы тоже строили. Медучереждение. Правда потом там открылся пивняк "с блэкджеком и шлюхами" (с) crazy
 
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audit (Посетители) Сегодня, 17:55
заборов маловато Нуры, бесплатных заборов.
 
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Sazan (Посетители) Сегодня, 17:50
Может тоже к нему обратиться где нибудь земельки прикупить? lol
***** Все продали. Ни стыда ни совести lol
 
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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 17:48
Лада, а что со строительством ледового дворца?
Будет в городе нормальный лед или простили его нам с очередной раз?
Узнайте, пожалуйста, когда начнут строить?
 
 

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