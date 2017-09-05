Нурлыбек Койжанов: У школы №10 в 11 микрорайоне Актау строят крытый спортивный зал

- Проект реализуют на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). Инвестор за свои средства строит спортивный объект, после передает его на баланс государства. Затем через доверительное управление арендует данное помещение на определенный срок, - отметил чиновник.

- Зачем ведется строительство, когда у школы есть свой спортзал? Почему именно на этой территории? Мы опасаемся за детей, когда они вечерами пропадают на стройке. Кроме того, по всей видимости, все секции будут платными и не у всех детей будет возможность посещать их, - возмутилась Наталья, жительница 11 микрорайона.

- Так как затянулось оформление документов, строительство началось лишь в начале июля. К началу учебного года строители закончили земляные работы: вырыли котлован и проложили коммуникации. Сейчас начнется возведение купола. В целях безопасности мы оградим территорию. Во время монтажных работ допуск к объекту будет закрыт. Строительство никак не повлияет на учебный процесс. Родителям нужно объяснять детям, что на стройке бегать небезопасно, - пояснил Нурлыбек Койжанов.

В дневное время, по словам Нурлыбека Койжанова, спортивный зал для учеников школы №10 будет бесплатным. Вечером зал будет работать на платной основе. Для школьников будет действовать 50-процентная скидка.Спортивные комплексы, как рассказал заместитель руководителя управления образования области, строят на территории школ №2 в 3 микрорайоне и №28 в 29 микрорайоне. Стоимость строительства трех объектов, включая комплекс у школы №10, оценивается в 360 миллионов тенге.Жители 11 микрорайона выразили недовольство строительством частного спортивного комплекса на площадке у школы №10.К началу учебного года, по словам Нурлыбека Койжанова, закончены земляные работы. Строительство объекта, как отметил заместитель руководителя областного управления образования, не помешает учебному процессу.Какие спортивные секции расположатся в новом комплексе, в управлении образования Мангистауской области не уточнили.