Из-за поездки в Актау на экс-главу Чебоксар завели уголовное дело

«По версии следствия, в августе 2014 года в городе Чебоксары Клементьева незаконно израсходовала свыше 100 тысяч рублей возглавляемого ею ОАО «Страховая компания «Чувашия-Мед» на поездку в город Актау Республики Казахстан для участия в Международной конференции городов Всемирного наследия Евразии, которая никак не связана с деятельностью возглавляемой ею коммерческой организации», - сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в отношении экс-главы Чебоксар было возбуждено пять уголовных дел. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, растрате в особо крупном размере, совершенной с использованием своего служебного положения.
Международная конференция городов Всемирного наследия Евразии проходила в Актау с 24 по 27 августа 2014 года. Темой конференции стала «Охрана и использование историко-культурного наследия в Евразийском пространстве».
Участники конференции посетили некрополи «Қалипан Ата», «Қошқар Ата», «Шақпақ Ата». Для приезжих гостей были организованы экскурсии в историко-краеведческий музей и музей трудовой славы промышленного комплекса Актау.
Также участников конференции ожидали торжественные обеды и ужины от имени акимов области и города.