«Лада» в формате .pdf
 
Среда, 13 Сентября
+26...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 338.67 KZT
  • €1 = 405.02 KZT
  • 1 RUB = 5.89 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 16:21

Просмотров: 1032

Из-за поездки в Актау на экс-главу Чебоксар завели уголовное дело

Это шестое дело в отношении Ирины Клементьевой, возбужденное следственным комитетом России. На этот раз чиновнице инкриминируют растрату более 100 тысяч рублей, потраченных на поездку в Актау.

Фото pravdapfo.ru
Как сообщает Следственный комитет РФ, экс-глава Чебоксар Ирина Клеменьева потратила более 100 тысяч рублей (около 600 тысяч тенге по нынешнему курсу) на поездку в Актау.

«По версии следствия, в августе 2014 года в городе Чебоксары Клементьева незаконно израсходовала свыше 100 тысяч рублей возглавляемого ею ОАО «Страховая компания «Чувашия-Мед» на поездку в город Актау Республики Казахстан для участия в Международной конференции городов Всемирного наследия Евразии, которая никак не связана с деятельностью возглавляемой ею коммерческой организации», - сообщается на сайте СК РФ.

Ранее в отношении экс-главы Чебоксар было возбуждено пять уголовных дел. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, растрате в особо крупном размере, совершенной с использованием своего служебного положения.

Международная конференция городов Всемирного наследия Евразии проходила в Актау с 24 по 27 августа 2014 года. Темой конференции стала «Охрана и использование историко-культурного наследия в Евразийском пространстве».

Участники конференции посетили некрополи «Қалипан Ата», «Қошқар Ата», «Шақпақ Ата». Для приезжих гостей были организованы экскурсии в историко-краеведческий музей и музей трудовой славы промышленного комплекса Актау.
Также участников конференции ожидали торжественные обеды и ужины от имени акимов области и города.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 17:38
"Но это уже совсем другая история".
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Это не я (Посетители) Сегодня, 17:13
Лесник

Если перейти по ссылке и прочитать все что ей инкриминируют то мама не горюй. А это так, довесок видимо для объема.
Да и название статьи не корректное. На нее уголовное дело раньше завели за махинации, а это недавно добавили, самый мелкий эпизод.

Нет, это не я, а если даже я то вы все равно ничего не докажите
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Mestnyi
 djulia (Посетители) Сегодня, 17:07
Лесник,
Нам такое и не мечтается...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • arelav_74
  • RRR
  • Mestnyi
  • Шым-Актау
  • Bamb00k
 Лесник (Посетители) Сегодня, 16:37
За 600 штук шьют уголовку? Да у нас миллиардами тырят- и ничего. На воле все. На днях Серик откинулся, полторашку из червонца отпыхтел и на волю! Какие вы все-же мелочные, российские следаки.. nini
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика