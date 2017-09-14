В антимонопольном комитете рассказали об ожидаемом повышении тарифов для жителей Мангистау

- Инвестиционная программа предприятия изначально была рассчитана на шесть миллиардов тенге заемных средств, но не была утверждена в полном объеме и была урезана до 1,5 миллиарда тенге. Теперь программа может быть реализована не за счет заемных средств, а за счет прибыли самого предприятия. Сейчас у них действующий тариф - 591 тенге за тысячу кубометров. По проекту они хотели повысить его до 1800 тенге, то есть почти в три раза. Но в связи с тем, что инвестпрограмма не была принята в полном объеме, то и тариф, возможно, останется на прежнем уровне. Поскольку с этим тарифом они имеют возможность реализовать программу на собственные средства, - сообщил Бакыт Бекмуратов.
С 1 сентября по единому для физических и юридических лиц тарифу взимается оплата за производство электроэнергии.
- Производство электроэнергии в Казахстане не регулируется антимонопольным органом. Оно регулируется Министерством энергетики, которое устанавливает предельный тариф. В нашем регионе он составляет 14 тенге 18 тиын. До настоящего времени существовала практика дифференцированного тарифа, то есть для населения тариф был ниже, а для юридических лиц — выше. С этого года дифференциацию тарифов отменили, поэтому с 1 сентября тариф на производство электроэнергии будет взиматься и для физических, и для юридических лиц по одному тарифу. С учетом затрат ГКП «АУЭС» на транспортировку, которые составляют 3,09 тенге, тариф составит почти 17 тенге без НДС, с НДС около 20 тенге. Заявка на повышение стоимости транспортировки электроэнергии, которую производит «АУЭС», к нам тоже поступала, но пока ее мы повышать не будем, - сообщил Бакыт Бекмуратов.
С 1 августа в Актау повысился тариф на транспортировку питьевой воды.
- К нам обращался и «МАЭК», и «Каспий жылу, су арнасы» по поводу того, что с начала года и с 1 июля цена на природный газ поднялась. Единственной энергоснабжающей организацией в нашем регионе является ТОО «МАЭК-Казатомпром», для которого стратегическим товаром является природный газ. И как только повышается цена на природный газ, соответственно, поднимается цена на энергоресурсы. Поэтому для «КЖСА», которое занимается транспортировкой, предельный уровень тарифа мы подняли на 1% потому, что в стоимость транспортировки воды заложена цена на электрическую энергию, стоимость которой поднял «МАЭК». А для «КЖСА» она является стратегическим товаром. «Каспий жылу, су арнасы» подали заявку на повышение тарифа в марте, новый тариф на транспортировку питьевой воды был введен с 1 августа. Раньше он составлял 85 тенге 40 тиын. А сейчас составляет 85 тенге 70 тиын, - сообщил Бакыт Бекмуратов.
В антимонопольном ведомстве, по словам Бакыта Бекмуратова, с начала года открылся отдел по защите прав потребителей, куда жители области могут обращаться с заявлениями.
- Раньше, когда была дифференциация, население платило в несколько раз меньше, чем юридические лица. Сейчас мы от этого отходим. И должны прийти к установке приборов учета. Необходимо понимать, что если приборы учета установлены, население платит по ним. Если нет - то по установленной мощности. Когда мы складываем показания индивидуальных приборов учета, они должны соответствовать общедомовым, а зачастую они не соответствуют. Оплату разницы между общедомовыми и индивидуальными приборами возлагают на потребителей. С этого года у нас открылся отдел по защите прав потребителей, куда уже около 50 заявлений поступило, в том числе по общедомовым нуждам. Этот отдел занимается подготовкой исковых заявлений и подачей документации в судебные органы, - сообщил Бакыт Бекмуратов.
Телефоны отдела по защите прав потребителей: 43-84-14, 42-14-16 (для консультации).
Напомним, ТОО «МАЭК-Казатомпром» подняло тариф на электроэнергию с 1 сентября. Подорожание, как сообщили на предприятии, связано с увеличением цены товарного газа.