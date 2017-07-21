С 1 мая ТОО «МАЭК-Казатомпром» отменило дифференцированные тарифы на электроэнергию

Фото Рашида Исмагилова
С 1 мая 2017 года в Мангистау отменили дифференцированный тариф на электроэнергию по зонам суток. В пресс-службе ТОО «МАЭК-Казатомпром» отметили, что для горожан действует единый отпускной тариф: 16,44 тенге за кВт/ч.
- Пункт 3 статьи 19 Закона РК «Об электроэнергетике» от 09.07.2004 года, который гласит: «Потребители электрической энергии, являющиеся юридическими лицами, приобретающими электрическую энергию у энергоснабжающих организаций, обязаны производить оплату за потребленную электрическую энергию по дифференцированным по зонам суток тарифам» был исключен Законом РК от 12.11.2015 г. №394-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики…». В связи с этим с 1 мая нынешнего года был отменен дифференцированный тариф по зонам суток, о чем объявлено в газетах «Огни Мангистау» и «Мангистау» от 18 марта 2017 года,- сообщил заместитель директора информационно-методического центра по связям с общественностью ТОО «МАЭК-Казатомпром» Колканат Нуржаубайулы.
По словам Колканата Нуржаубайулы, в связи с исключением данной статьииз закона- изменения коснулись не только юридических лиц, но и физических.
- Закон был принят еще в 2015 году, но чтобы его осуществить и применить уходит определенное количество времени. Принимаются подзаконные акты и инструкции, разрабатывают механизм применения закона,- отметил Колканат Нуржаубайулы.
Напомним, трехуровневые дифференцированные тарифы на электроэнергию в Мангистау введены в феврале 2013 года.
В 2016 году тариф на электроэнергию в Актау подняли из-за подорожания транспортировки газа на 500 процентов.
С 1 мая 2017 года тариф за реализацию электроэнергии от сетей ТОО «МАЭК-Казатомпром» увеличили на 2,07 тенге.
Прочитать о порядке начисления электроэнергии на общедомовые нужды. Скачать таблицу с отпускными тарифами ТОО «МАЭК-Казатомпром» можно
- Пункт 3 статьи 19 Закона РК «Об электроэнергетике» от 09.07.2004 года, который гласит: «Потребители электрической энергии, являющиеся юридическими лицами, приобретающими электрическую энергию у энергоснабжающих организаций, обязаны производить оплату за потребленную электрическую энергию по дифференцированным по зонам суток тарифам» был исключен Законом РК от 12.11.2015 г. №394-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики…». В связи с этим с 1 мая нынешнего года был отменен дифференцированный тариф по зонам суток, о чем объявлено в газетах «Огни Мангистау» и «Мангистау» от 18 марта 2017 года,- сообщил заместитель директора информационно-методического центра по связям с общественностью ТОО «МАЭК-Казатомпром» Колканат Нуржаубайулы.
По словам Колканата Нуржаубайулы, в связи с исключением данной статьииз закона- изменения коснулись не только юридических лиц, но и физических.
- Закон был принят еще в 2015 году, но чтобы его осуществить и применить уходит определенное количество времени. Принимаются подзаконные акты и инструкции, разрабатывают механизм применения закона,- отметил Колканат Нуржаубайулы.
Напомним, трехуровневые дифференцированные тарифы на электроэнергию в Мангистау введены в феврале 2013 года.
В 2016 году тариф на электроэнергию в Актау подняли из-за подорожания транспортировки газа на 500 процентов.
С 1 мая 2017 года тариф за реализацию электроэнергии от сетей ТОО «МАЭК-Казатомпром» увеличили на 2,07 тенге.
Прочитать о порядке начисления электроэнергии на общедомовые нужды. Скачать таблицу с отпускными тарифами ТОО «МАЭК-Казатомпром» можно