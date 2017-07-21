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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:56

Просмотров: 733

С 1 мая ТОО «МАЭК-Казатомпром» отменило дифференцированные тарифы на электроэнергию

Согласно изменениям в законе «Об электроэнергетике» жители Мангистау будут оплачивать потребление электроэнергии по единому тарифу, не зависимо от времени суток.

Фото Рашида Исмагилова
С 1 мая 2017 года в Мангистау отменили дифференцированный тариф на электроэнергию по зонам суток. В пресс-службе ТОО «МАЭК-Казатомпром» отметили, что для горожан действует единый отпускной тариф: 16,44 тенге за кВт/ч.

- Пункт 3 статьи 19 Закона РК «Об электроэнергетике» от 09.07.2004 года, который гласит: «Потребители электрической энергии, являющиеся юридическими лицами, приобретающими электрическую энергию у энергоснабжающих организаций, обязаны производить оплату за потребленную электрическую энергию по дифференцированным по зонам суток тарифам» был исключен Законом РК от 12.11.2015 г. №394-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики…». В связи с этим с 1 мая нынешнего года был отменен дифференцированный тариф по зонам суток, о чем объявлено в газетах «Огни Мангистау» и «Мангистау» от 18 марта 2017 года,- сообщил заместитель директора информационно-методического центра по связям с общественностью ТОО «МАЭК-Казатомпром» Колканат Нуржаубайулы.

По словам Колканата Нуржаубайулы, в связи с исключением данной статьииз закона- изменения коснулись не только юридических лиц, но и физических.

- Закон был принят еще в 2015 году, но чтобы его осуществить и применить уходит определенное количество времени. Принимаются подзаконные акты и инструкции, разрабатывают механизм применения закона,- отметил Колканат Нуржаубайулы.

Напомним, трехуровневые дифференцированные тарифы на электроэнергию в Мангистау введены в феврале 2013 года.

В 2016 году тариф на электроэнергию в Актау подняли из-за подорожания транспортировки газа на 500 процентов.

С 1 мая 2017 года тариф за реализацию электроэнергии от сетей ТОО «МАЭК-Казатомпром» увеличили на 2,07 тенге.

Прочитать о порядке начисления электроэнергии на общедомовые нужды. Скачать таблицу с отпускными тарифами ТОО «МАЭК-Казатомпром» можно здесь [45 Kb] (cкачиваний: 129)


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Комментарии ( 3 )

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  • Ян
 manwyk (Посетители) Сегодня, 17:13
Все против людей,лишь бы себе в выгоду.Никаких послаблений,только подорожание всего и вся.Что им хорошо- хорошо,что нам хорошо - плохо.Борзеют и борзеют.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 17:10
Испугались,что народ может зажраться от сэкономленного. Вот и позаботились благодетели,монополист чо.
 
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  • zhanino
 manwyk (Посетители) Сегодня, 17:08
Выкидывайте счётчики магазины,никто больше их у вас не купит.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • Ян
 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:01
Хе-хе, прощай ночная экономная стирка и подогрев бойлеров в эконом-режиме popa
 
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  • akulina
 Bamb00k (Посетители) Сегодня, 16:53
Да и слов таких в указанном законе нет О внесении изменений
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ян
  • akulina
 Bamb00k (Посетители) Сегодня, 16:38
По словам Колканата Нуржаубайулы, в связи с исключением данной статьи из закона- изменения коснулись не только юридических лиц, но и физических.

Это как? Что хочу, то и ворочу?
 
 

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