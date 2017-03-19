В Актау увеличат тарифы на электроэнергию с 1 мая

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Публичные слушания, по словам Кыдырбая Касымбекова, прошли с целью уведомления общественности города о повышении тарифов ТОО «МАЭК-Казатомпром» на электроэнергию с 1 мая 2017 года.- Согласно действующему законодательству, а именно, пунктом вторым статьи 12-1 закона об электроэнергетике, ТОО «МАЭК-Казатомпром» имеет право самостоятельно установить тариф на электроэнергию не выше предельного уровня. Приказом министра энергетики РК от 30 декабря 2016 года, утверждён тариф на электроэнергию в размере 14,18 тенге за один кв/ч. Поставлена задача доведения тарифа до уровня его себестоимости для населения. Однако, понимая всю социальную значимость, мы планируем ввести единый базовый тариф для населения в размере 11,60 тенге за один кв/ч, с первого мая текущего года, - заявил заместитель генерального директора ТОО «МАЭК-Казатомпром» по экономическим вопросам.Себестоимость производства электроэнергии для ТОО «МАЭК-Казатомпром», как утверждает Кыдырбай Касымбеков, составляет 12,06 тенге за один кв/ч.- На сегодняшний день при повышении тарифа на электроэнергию он продолжает оставаться ниже своей себестоимости. Повышение тарифа вызвано неоднократным ростом цен на товарный газ со стороны нашего единственного поставщика «КазТрансГазАймак», а также необходимостью финансирования капитальных ремонтных работ. К тому же по состоянию на начало текущего года долг ТОО «МАЭК-Казатомпром» перед данным поставщиком газа составляет 2,7 миллиарда тенге. Природный газ является основным топливом для производства ТОО «МАЭК-Казатомпром», доля которого в себестоимости продукции составляет свыше 60 процентов, - сказал Кыдырбай Касымбеков.Действующая стоимость электроэнергии для населения Актау, по словам заместителя генерального директора ТОО «МАЭК-Казатомпром» по экономическим вопросам, является средней по республике. Тариф, который начнёт действовать с 1 мая, включает в себя транспортировку по распределительным сетям ГКП «АУЭС».