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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 06:38

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В Актау увеличат тарифы на электроэнергию с 1 мая

В ходе публичных слушаний, прошедших в здании областной филармонии, Кыдырбай Касымбеков, заместитель генерального директора ТОО «МАЭК-Казатомпром» по экономическим вопросам, объявил, что тарифы на электроэнергию увеличатся с 1 мая текущего года.

Фото Ольги Ярославской
Публичные слушания, по словам Кыдырбая Касымбекова, прошли с целью уведомления общественности города о повышении тарифов ТОО «МАЭК-Казатомпром» на электроэнергию с 1 мая 2017 года.

- Согласно действующему законодательству, а именно, пунктом вторым статьи 12-1 закона об электроэнергетике, ТОО «МАЭК-Казатомпром» имеет право самостоятельно установить тариф на электроэнергию не выше предельного уровня. Приказом министра энергетики РК от 30 декабря 2016 года, утверждён тариф на электроэнергию в размере 14,18 тенге за один кв/ч. Поставлена задача доведения тарифа до уровня его себестоимости для населения. Однако, понимая всю социальную значимость, мы планируем ввести единый базовый тариф для населения в размере 11,60 тенге за один кв/ч, с первого мая текущего года, - заявил заместитель генерального директора ТОО «МАЭК-Казатомпром» по экономическим вопросам.

В Актау увеличат тарифы на электроэнергию с 1 мая


Себестоимость производства электроэнергии для ТОО «МАЭК-Казатомпром», как утверждает Кыдырбай Касымбеков, составляет 12,06 тенге за один кв/ч.

- На сегодняшний день при повышении тарифа на электроэнергию он продолжает оставаться ниже своей себестоимости. Повышение тарифа вызвано неоднократным ростом цен на товарный газ со стороны нашего единственного поставщика «КазТрансГазАймак», а также необходимостью финансирования капитальных ремонтных работ. К тому же по состоянию на начало текущего года долг ТОО «МАЭК-Казатомпром» перед данным поставщиком газа составляет 2,7 миллиарда тенге. Природный газ является основным топливом для производства ТОО «МАЭК-Казатомпром», доля которого в себестоимости продукции составляет свыше 60 процентов, - сказал Кыдырбай Касымбеков.

Действующая стоимость электроэнергии для населения Актау, по словам заместителя генерального директора ТОО «МАЭК-Казатомпром» по экономическим вопросам, является средней по республике. Тариф, который начнёт действовать с 1 мая, включает в себя транспортировку по распределительным сетям ГКП «АУЭС».

Фото Ольги Ярославской



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Публичные слушания, 18.03.2017


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Комментарии ( 4 )

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Raxa (Посетители) Сегодня, 08:22
Пора строить АЭС.
 
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ivan-aktau (Посетители) Сегодня, 08:18
Газовиков нужно поставить на место А маэк и так дышет на ладан кто то хочет обанкротить завод и выкупить эта канетель идёт уже давно Жителям и работникам вешают лапшу на уши уже надоели
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 07:41
Если газ ещё вырастет в цене,то,соответственно ещё прибавят.
Ладно,пожалели их,бедненькие в убыток работают,а кто население пожалеет.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Papirosso (Посетители) Сегодня, 06:49
Минус этой статье как и тем про кого она * - *

applause

Сталина на них нету...
 
 

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