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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:25

Просмотров: 1447

С 1 сентября ТОО «МАЭК-Казатомпром» подняло тариф на электроэнергию

Подорожание связано с увеличением стоимости транспортировки товарного газа. Об этом сообщил Колканат Нуржаубайулы, заместитель директора информационно-методического центра по связям с общественностью ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Фото автора
С 1 сентября тариф от сетей ТОО «МАЭК-Казатомпром» увеличили на 2,58 тенге - с 11,60 до 14,18 тенге. Отпускной тариф с учетом НДС и тарифа на передачу ГКП «АУЭС» составит 19,33 тенге за кВтч.

- В связи с повышением тарифа на транспортировку газа мы подняли цену на электроэнергию на 2,58 тенге. Тариф на электроэнергию одинаков как для юридических лиц, так и для населения. К этому мы и стремились по требованию Министерства энергетики. Повышение тарифа на транспортировку газа и поспособствовало этому, - сообщил Колканат Нуржаубайулы.

Жировки с новым тарифом жители Актау получат в октябре.

Скачать [48 Kb] (cкачиваний: 131) таблицу с тарифами ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Напомним, в 2016 году тариф на электроэнергию в Актау подняли из-за подорожания транспортировки газа на 500 процентов.

С 1 мая ТОО «МАЭК-Казатомпром» отменило дифференцированные тарифы на электроэнергию.

В общественных слушаниях Мангистауского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» по повышению тарифа на транспортировку товарного газа, которые прошли 25 августа, приняли участие 10 человек.

Назначенные на 20 июля слушания по повышению тарифа на транспортировку газа участники потребовали признать несостоявшимися.


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Комментарии ( 15 )

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dolph02071075 (Посетители) Сегодня, 12:33
Государство находится в огромной долговой яме, но долги отдает народ, парадокс.
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 12:33
Оправдание повышению тарифов ТОО "МАЭК" объяснило повышением цены на транспортировку газа.
Это похоже на оправдание подравшихся мальчишек: "Он первый начал"!
А тот на транспортировку почему поднял тариф? (да еще с нарушением Закона)
Дули встречные ветры?
Почему на эти безобразия сквозь пальцы смотрят антимонопольщики, прокуратура?
Почему позволяется поднятие тарифов с нарушением Закона?
Таким образом у граждан воспитывается наплевательское отношение ко всем законам.
Или мы живем "по понятиям"?
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 12:24
Дық так на днях ел басы говорил: надо поднимать тарифы на коммунальные услуги и энергию электро для привлечения инвесторов и Инвестиции! Видите ли У нас дешевые услуги коммунальные и инвесторы нас обходят стороной

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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Abik (Посетители) Сегодня, 12:21
Надо бухгалтерию МАЭКА, ТВСиВ и всех ЖЭКОВ сделать открытым, чтобы вешали квартальные отчеты и ежегодные, по фин отчетам можно будет регулировать их, а так сложно за яйца поймать.

Когда меня критикуют, я могу себя защитить, но против похвал я бессилен.
 
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  • Гулзира Акджигитова
  • Гульнар Капарова
 ddd888 (Посетители) Сегодня, 12:19
Все растёт, народ беднеет, а хапуги богатеют...
 
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  • ddd888
  • Гулзира Акджигитова
  • Гульнар Капарова
 zhanino (Посетители) Сегодня, 12:17
да МАЭК совсем оборзел, в оплату включают нехилые суммы на общедомовые расходы, по 150 кВТ с каждой квартиры по электричеству и по 2 м3 по питьевой воде, приблизительно 90 квартир, да при всем желании дом не может на общедомовые расходы столько расходовать, ЖЭК кивает на МАЭК, а эти отвечают, что это типа мы пользуемся, а до этого говорили, что все что выходит сверх по всему городу, они распределяют по квартирам, а теперь новое руководство, которое только отписывается. Это к чему, даже если и поднимут цены, якобы на модернизацию, ничего не будет делаться, а просто тупо будут обкрадывать народ, повышая каждый год свои расценки
 
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Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 12:05
Магнитики теперь поднимутся в цене)))
 
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  • Ingul
  • Гульнар Капарова
 Gurabaz (Посетители) Сегодня, 12:00
Ровно год назад подняли тариф до 14,31 из за подорожание транспортировки газа на 500% ссылка народ как говорится схавал это тафри, что же опять случилось с нашим МАЭКОМ опять украденные деньги не досчитали, и за счет населения хотят закрыть эти дыры недостачи?

Бойтесь гнева терпеливых
 
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  • Ingul
  • Гульнар Капарова
 ScuderiaFerrari (Посетители) Сегодня, 11:56
Лучше бы зарплату и пенсию повышали с такой же скоростью...
 
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Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 11:56
Ну это же было предсказуемо. МАЭК же жаловался что 75% требует ремонта. Никто не захотел вылелить деньги на его ремонт. Подняли тарифы)
 
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