С 1 сентября ТОО «МАЭК-Казатомпром» подняло тариф на электроэнергию

- В связи с повышением тарифа на транспортировку газа мы подняли цену на электроэнергию на 2,58 тенге. Тариф на электроэнергию одинаков как для юридических лиц, так и для населения. К этому мы и стремились по требованию Министерства энергетики. Повышение тарифа на транспортировку газа и поспособствовало этому, - сообщил Колканат Нуржаубайулы.
Жировки с новым тарифом жители Актау получат в октябре.
таблицу с тарифами ТОО «МАЭК-Казатомпром».
Напомним, в 2016 году тариф на электроэнергию в Актау подняли из-за подорожания транспортировки газа на 500 процентов.
С 1 мая ТОО «МАЭК-Казатомпром» отменило дифференцированные тарифы на электроэнергию.
В общественных слушаниях Мангистауского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» по повышению тарифа на транспортировку товарного газа, которые прошли 25 августа, приняли участие 10 человек.
Назначенные на 20 июля слушания по повышению тарифа на транспортировку газа участники потребовали признать несостоявшимися.