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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 16:06

Просмотров: 208

С начала года общественным транспортом в Мангистау воспользовались более 57 тысяч пассажиров

Объем пассажирских перевозок в Мангистауской области вырос на 3,2% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает департамент статистики Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Пассажирским транспортом с начала 2017 года перевезено 57464,6 тысяч человек. Пассажирооборот в области составил 2984 миллиона пассажиро-километров (пкм). Это на 7,9% выше уровня прошлого года.

Грузооборот в области составил 5215,5 миллиона тонно-километров. С января по август 2017 года в Мангистау перевезено 149220,9 тысяч тонн грузов. Это на 7,1% больше, чем в прошлом году.

Что такое пассажирооборот?

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Что такое грузооборот?

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Карту автобусных маршрутов Актау можно посмотреть здесь.

Отследить движение маршрутных автобусов можно с помощью приложения Infobus.

С начала года общественным транспортом в Мангистау воспользовались более 57 тысяч пассажировС начала года общественным транспортом в Мангистау воспользовались более 57 тысяч пассажиров


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Комментарии ( 2 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 17:08
Белесепет сатып алатын уақыт тайаған сыйақты ...
 
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  • Mr.Freeman
  • Краснов
  • RRR
 tolk (Посетители) Сегодня, 16:15
Когда цены на проезд поднимали,говорили что это для обновления автопорка. Прошло время , а ничего не поменялось. Как ездили зачуханные ПАЗики,так и ездят. Автоперевозчики их очень любят,потому что на газу.А на комфорт пассажиров им начихать.
Хотите экстрима? Прокатитесь на ст.Мангышлак на автобусе. Запомнится на всю жизнь.
 
 

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