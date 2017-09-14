С начала года общественным транспортом в Мангистау воспользовались более 57 тысяч пассажиров

- Это показатель отражения объёма перевозок пассажиров в пассажиро-километрах. Исчисляется как произведение количества пассажиров на расстояние перевозок по каждому виду транспорта.

Это экономический показатель работы транспорта (показатель объёма перевозок грузов), равный произведению массы перевозимого за определённое время груза на расстояние перевозки.