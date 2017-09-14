С начала года общественным транспортом в Мангистау воспользовались более 57 тысяч пассажиров

Фото из архива Lada.kz
Пассажирским транспортом с начала 2017 года перевезено 57464,6 тысяч человек. Пассажирооборот в области составил 2984 миллиона пассажиро-километров (пкм). Это на 7,9% выше уровня прошлого года.
Грузооборот в области составил 5215,5 миллиона тонно-километров. С января по август 2017 года в Мангистау перевезено 149220,9 тысяч тонн грузов. Это на 7,1% больше, чем в прошлом году.Что такое пассажирооборот?
- Это показатель отражения объёма перевозок пассажиров в пассажиро-километрах. Исчисляется как произведение количества пассажиров на расстояние перевозок по каждому виду транспорта.Что такое грузооборот?
Это экономический показатель работы транспорта (показатель объёма перевозок грузов), равный произведению массы перевозимого за определённое время груза на расстояние перевозки.
Карту автобусных маршрутов Актау можно посмотреть здесь
. Отследить
движение маршрутных автобусов можно с помощью приложения Infobus.