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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 16:07

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Мангистауские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению захваченного судна на учениях «Каратау-2017»

Мангистауские военнослужащие провели операцию по освобождению захваченного судна и уничтожению условных террористов на учениях «Каратау-2017». Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Республики Казахстан.

Учения «Каратау-2017»
По замыслу очередного этапа учений «Каратау-2017» был разыгран эпизод захвата корабля представителями условных террористов. Учения проходили в казахстанском секторе Каспийского моря.

- Представителями незаконных вооруженных формирований был разыгран захват корабля. Подразделение боевых пловцов Военно-морских сил во взаимодействии с подразделениями специального назначения силовых ведомств Республики Казахстан провело операцию по освобождению захваченного судна и уничтожению условных террористов, - сообщили в пресс-службе ВМС РК.

- На сегодняшний день в каждой стране существуют различные угрозы проникновения деструктивных сил, которые представляют опасность для всего общества, поэтому задача наших вооруженных сил – быть готовыми противостоять им. А учения дают возможность отработать взаимодействие между различными ведомствами, а также получить опыт в подготовке к различным ситуациям, - отметил Жандарбек Жанзаков, главнокомандующий Военно-морскими силами РК.

Учения «Каратау-2017» проходят в Вооруженных силах Республики Казахстан. Особенностями этих учений являются одновременное управление крупной группировкой войск на четырех направлениях, взаимодействие всех видов вооруженных сил, родов войск, частей боевого и материально-технического обеспечения, а также проверка возможностей сил и средств войсковой разведки. Военнослужащим предстоит действовать в незнакомых условиях.

- Замыслом учений предусмотрена сложная оперативно-тактическая обстановка, по которой командующим будет необходимо принять наиболее целесообразное решение, а частям и подразделениям умело противостоять условному противнику на поле боя, - отметили в пресс-службе Министерства обороны РК.

Напомним, в учениях «Каратау-2017» участвуют воинские части Мангистау. В Мангистаускую область переброшены 46 курсантов и командиры из Военного института Сухопутных войск.

Фото пресс-службы ВМС РК и Министерства обороны РК



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Мангистауские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению захваченного судна на учениях «Каратау-2017»


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