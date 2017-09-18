Мангистауские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению захваченного судна на учениях «Каратау-2017»

- Представителями незаконных вооруженных формирований был разыгран захват корабля. Подразделение боевых пловцов Военно-морских сил во взаимодействии с подразделениями специального назначения силовых ведомств Республики Казахстан провело операцию по освобождению захваченного судна и уничтожению условных террористов, - сообщили в пресс-службе ВМС РК.
- На сегодняшний день в каждой стране существуют различные угрозы проникновения деструктивных сил, которые представляют опасность для всего общества, поэтому задача наших вооруженных сил – быть готовыми противостоять им. А учения дают возможность отработать взаимодействие между различными ведомствами, а также получить опыт в подготовке к различным ситуациям, - отметил Жандарбек Жанзаков, главнокомандующий Военно-морскими силами РК.
Учения «Каратау-2017» проходят в Вооруженных силах Республики Казахстан. Особенностями этих учений являются одновременное управление крупной группировкой войск на четырех направлениях, взаимодействие всех видов вооруженных сил, родов войск, частей боевого и материально-технического обеспечения, а также проверка возможностей сил и средств войсковой разведки. Военнослужащим предстоит действовать в незнакомых условиях.
- Замыслом учений предусмотрена сложная оперативно-тактическая обстановка, по которой командующим будет необходимо принять наиболее целесообразное решение, а частям и подразделениям умело противостоять условному противнику на поле боя, - отметили в пресс-службе Министерства обороны РК.
Напомним, в учениях «Каратау-2017» участвуют воинские части Мангистау. В Мангистаускую область переброшены 46 курсантов и командиры из Военного института Сухопутных войск.
Фото пресс-службы ВМС РК и Министерства обороны РК