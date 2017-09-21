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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 12:49

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Ералы Тугжанов: В Мангистау реализуется проект по строительству завода по сжижению природного газа совместно с малазийской компанией

Проект по строительству завода по сжижению природного газа реализуется в Мангистауской области совместно с малазийской компанией Reach Energy. Об этом на пресс-конференции в Астане рассказал Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области.

Ералы Тугжанов
Ералы Тугжанов выступил на площадке службы центральных коммуникаций и рассказал журналистам, какую пользу региону принесла международная выставка ЭКСПО-2017.

- В период проведения ЭКСПО были проведены встречи с транснациональными компаниями из Турции и Китая, а также 40 делегациями из более 20 стран. Акиматом Мангистауской области были подписаны семь меморандумов на привлечение инвестиции более чем на полтора миллиарда долларов США и создание 300 новых рабочих мест, - сказал Ералы Тугжанов.

По словам главы региона, в рамках подписанного меморандума уже реализуется проект по строительству завода по сжижению природного газа совместно с малазийской компанией Reach Energy.

- В этом году 12 июля в ходе бизнес-форума на ЭКСПО «Малайзия – Казахстан» мы заключили с нефтегазовой компанией Reach Energy меморандум о сотрудничестве по ряду инвестнаправлений. Согласно меморандуму Reach Energy будет оказывать поддержку в привлечении малазийских компаний в инвестировании в приоритетные отрасли региона. Среди этих главных отраслей помимо нефтегазовой фигурируют инфраструктурные и строительные проекты, электроэнергетика, водоснабжение и туризм. При этом малазийская компания, взявшая на себя роль посредника, обязуется привлечь в эти отрасли инвестиции на сумму от 500 миллионов до миллиарда долларов США в течение следующих десяти лет, - сообщил Ералы Тугжанов.

Компания Reach Energy намерена инвестировать 70 миллионов долларов США в строительство завода по сжижению природного газа, который позволит открыть свыше 50 новых рабочих мест до конца 2017 года.

Фото из архива Lada.kz


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