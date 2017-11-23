Переселенец из Актау судился из-за невыплаченных субсидий

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Семья из Актау в составе семи человек переехала в Костанайскую область в июле. На каждого члена семьи им полагались субсидии на переезд в размере 35 месячных расчетных показателей (МРП).



- Глава семьи не получил полагающиеся выплаты, несмотря на приказ от 11 августа 2017 года. После неоднократных обращений в государственные органы, не разрешив вопрос, гражданин обратился в суд с обжалованием действий должностных лиц, - сообщили в Костанайском областном суде.



Причиной несвоевременного перечисления средств семье, как установил суд, стало то, что в районный бюджет не заложили средства из республиканского бюджета.



- В Наурзумском районном суде рассмотрено гражданское дело по заявлению А. об обжаловании действий государственного органа. Истец является участником программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, утвержденной Правительством РК. В ходе рассмотрения данного дела было установлено, что причиной несвоевременного перечисления субсидий семье А. послужил тот факт, что изначально в бюджет района не были заложены денежные средства из республиканского бюджета, - рассказали в пресс-службе суда.



Субсидии, предназначенные переселенцам из Актау, были перечислены 8 ноября. Суду предоставлены подтверждающие документы.



- Выступая на судебном заседании глава семьи пояснил, что из-за невозможности получить субсидии в течение четырех месяцев, он вынужден был обратиться в различные государственные органы. Потеряв надежду на справедливость, обратился в суд. Предоставляя суду заявление о прекращении гражданского дела ввиду полной выплаты гарантированных государством денежных средств, просил никого не наказывать, и государственным органам не допускать подобных ошибок впредь, - сообщили в ведомстве.



Производство по делу прекращено. Определение суда не вступило в законную силу.