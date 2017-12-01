Как жители Актау отметили День Первого Президента РК

Вчера в Актау вскрыли капсулу с посланием поколению 2017 года. Текст зачитала Марина Остапенко, которая принимала участие в закладке капсулы в 1967 году.
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