Снятое в Актау видео представили на отборе конкурса «Евровидение»

Как рассказал Льоша Донцов, клип был снят на набережной Каспийского моря. Принять участие в отборе на конкурс ему посоветовал друг. Музыкальный видеоклип, представленный на интернет-голосовании международного конкурса «Евровидение», был снят на авторскую песню Льоши «Compass».Льоша Донцов родился и до 25 лет жил в Донецке. С 6 лет Алексей занимался вокалом. Сейчас Алексей живет и работает в Актау.- Песня была написана еще несколько лет назад на русском языке. Друг посоветовал принять участие в интернет-голосовании, которое является национальным отбором Сан-Марино на «Евровидение-2018». В конкурсе приняли участие певцы практически со всех уголков мира. Данный отборочный тур дает шанс попасть на «Евровидение-2018», который в следующем году пройдет в Лиссабоне, - говорит Льоша Донцов.Песня, как рассказал Льоша, про мистику и поиск настоящей любви.- Парень находится в замкнутом пространстве новостроек, слышит мелодию и голоса, которые зовут за собой. Дорогу ему указывает компас. Дорога к своей цели и мечтам, которым суждено осуществиться на берегу Каспия. Я же, как в песне, иду к своей мечте – хочу победить в финале «Евровидения», – поделился Льоша Донцов.17 октября телевидение Сан-Марино и проект «1in360» объявили о запуске шоу талантов, которое нацелено на исполнителей всего мира с целью найти интернет-кандидата на «Евровидение-2018». Заявки принимались до 30 ноября, и на момент окончания их приема было получено свыше 1000 заявок. Среди участников конкурса были и бывшие конкурсанты «Евровидения» прошлых лет - Дадо Топич (Хорватия), Роберто Мелони (Италия), Анита Симончини (Сан-Марино), финалистка Детского Евровидения Гванца Санеблидзе (Грузия), Николь Аццопарди, (Мальта), участники национальных отборов Сюзанна Мелконян, Сона Дуноян (Армения), В.Густов и И.Балакирев (Россия), Таша Оди, Жанет Бутерус Сорока, Анжелика Пушнова (Беларусь), Моника Ивкич (Босния и Герцеговина), Йола Динис (Португалия), Давиния Куевас, Майка (Испания), Эмма Сандстрем (Финляндия), Сада Виду (Дания), Махан Моин (Швеция), Джессика, Франклин Каллея, Дарио Беццина, Доминик Цини (Мальта), Карл Уильям Лунд (Великобритания), Белла Вагнер (Австрия), Анна Цизон (Канада), Элиза Колк (Эстония), Сэнди Си (Молдова) и другие.