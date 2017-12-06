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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 13:47

Просмотров: 896

Поиски капсулы времени в Актау продолжаются

После церемонии вскрытия 1 декабря послание поколению 2017 года передали в областной краеведческий музей. Однако, когда корреспонденты Lada.kz обратились в музей для подготовки очередного материала о послании, капсулы на месте не оказалось.

Фото из архива Lada.kz
Нуршат Калкенбаева, заведующая отделом современной истории областного музея, рассказала, что капсулу после вскрытия передали Нурболату Калаганову, заместителю директора областного краеведческого музея.

- В пятницу, 1 декабря, я заступала на смену в музее. Мне позвонил Нурболат Калаганов и сообщил о том,что капсула находится в его кабинете. Он сказал, что представители акимата просят передать капсулу для ознакомления акиму Мангистауской области. Сказал, что нужно взять расписку. Так я и сделала. Я взяла расписку о том, что официальное лицо забирает капсулу. Больше мы её не видели, - сказала Нуршат Калкенбаева.

Журналисты Lada.kz обратились в пресс-службу акима Мангистауской области. В пресс-службе посоветовали обратиться в городской акимат. В городском акимате сообщили о том, что не знают, где капсула и посоветовали обратиться в областной акимат.

Тем временем жители Актау интересуются: смогут ли дети посмотреть на капсулу и прочитать текст послания?

- Как известно, послание из далёкого 1967 года, послание первопроходцев Мангышлака и строителей города Шевченко (ныне Актау) было зачитано 1 декабря 2017 года. Но кому? Старожилы города прочитали его самим себе. То есть сами написали и сами себе прочитали, но ведь они писали его пионерам 2017 года. Детям! Неважно, существуют сегодня пионеры или пионерская организация вымерла. Неважно. Послание адресовано в первую очередь детям, и детям должно быть прочитано. Мало того - в присутствии старожилов города, которые проживают на Мангышлаке со дня его освоения. Детям нужно предоставить возможность выслушать наших уважаемых ветеранов труда, рассказы об их трудовых подвигах в невероятно тяжёлых условиях. О жизни в палатках, землянках и казармах. Как в невыносимую жару, в пыли, при сильных ветрах, и днём и ночью строился город и велись другие работы на Мангышлаке, - пишет пользователь Lada.kz.

Ранее пользователи сети посмеялись над неудачными поисками капсулы, которую не удалось найти под памятной стелой. Запасную капсулу времени открыли 1 декабря. В этот же день зачитали текст послания.


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Комментарии ( 10 )

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sergofan (Посетители) Сегодня, 15:15
Скотство какое-то.. Стыд и срам!
 
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elek (Посетители) Сегодня, 15:11
Да успокойте уже этих АФЕРИСТОВ кто-нибудь! В РК вообще есть власть? Аууууу... - ветераны МВД,прокуратуры и КНБ - одна надежда на вас.
 
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  • Швейк
 sergbodr (Посетители) Сегодня, 15:10
Очень сомневаюсь, что старожилы подстраховались и сделали копию капсулы! Они ведь уверены были на 100%, что ничего не должно было случиться и уж никак не думали, что мы будем жить так, как живём сейчас! Да и знали бы многие, что есть такая капсула и где она находится!

 
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Тихо (Посетители) Сегодня, 15:05
Я взяла расписку о том, что официальное лицо забирает капсулу. Больше мы её не видели, - сказала Нуршат Калкенбаева.
 Не было запасной капсулы .
 
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  • Швейк
  • sergofan
 cas177cas (Посетители) Сегодня, 14:48
Смех...да и только...со слезами на глазах...Если бы 50 лет назад строители Мангышлака такое предположили бы,даже в самом страшном сне- точно капсулу не закладывали...Стыд и позор!!!Господа!!!.....Ужас...
 
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non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 14:26
Печалька...
 
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живуздесь (Посетители) Сегодня, 14:17
Что за детективная история в конце-концов? Неужели ж не она это была? Какую то книжку напоминает, сразу и не вспомню, кажется из Зощенко.
 
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 kolek (Посетители) Сегодня, 14:14
Сейчас пару фамилий допишут и появится она снова
 
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Ruslan Konys (Посетители) Сегодня, 14:07
И сколько же миллионов потратил наш новый Аким города на поиски капсулы времени !!! Вы че там курите? да отстаньте от этой касулы!!! Все уже никому не интересно лучше нормальной работой займитесь!
 
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 RED SUN (Посетители) Сегодня, 13:51
Скоро во всех кинотеатрах страны, продолжение легендарной киносаги Индиана Джонс в поисках потерянной капсулы! lol
 
 

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