Поиски капсулы времени в Актау продолжаются

- В пятницу, 1 декабря, я заступала на смену в музее. Мне позвонил Нурболат Калаганов и сообщил о том,что капсула находится в его кабинете. Он сказал, что представители акимата просят передать капсулу для ознакомления акиму Мангистауской области. Сказал, что нужно взять расписку. Так я и сделала. Я взяла расписку о том, что официальное лицо забирает капсулу. Больше мы её не видели, - сказала Нуршат Калкенбаева.
Журналисты Lada.kz обратились в пресс-службу акима Мангистауской области. В пресс-службе посоветовали обратиться в городской акимат. В городском акимате сообщили о том, что не знают, где капсула и посоветовали обратиться в областной акимат.
Тем временем жители Актау интересуются: смогут ли дети посмотреть на капсулу и прочитать текст послания?
- Как известно, послание из далёкого 1967 года, послание первопроходцев Мангышлака и строителей города Шевченко (ныне Актау) было зачитано 1 декабря 2017 года. Но кому? Старожилы города прочитали его самим себе. То есть сами написали и сами себе прочитали, но ведь они писали его пионерам 2017 года. Детям! Неважно, существуют сегодня пионеры или пионерская организация вымерла. Неважно. Послание адресовано в первую очередь детям, и детям должно быть прочитано. Мало того - в присутствии старожилов города, которые проживают на Мангышлаке со дня его освоения. Детям нужно предоставить возможность выслушать наших уважаемых ветеранов труда, рассказы об их трудовых подвигах в невероятно тяжёлых условиях. О жизни в палатках, землянках и казармах. Как в невыносимую жару, в пыли, при сильных ветрах, и днём и ночью строился город и велись другие работы на Мангышлаке, - пишет пользователь Lada.kz.
Ранее пользователи сети посмеялись над неудачными поисками капсулы, которую не удалось найти под памятной стелой. Запасную капсулу времени открыли 1 декабря. В этот же день зачитали текст послания.