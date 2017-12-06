Азиатский банк развития выделил 25 миллиардов тенге на реконструкцию дороги Жетыбай - Жанаозен

- Мы начинаем реконструкцию автодороги Жетыбай-Жанаозен. И это, прежде всего, вопрос безопасности людей. Качество автодорог напрямую связано с безопасностью передвижения. Новые, качественные дороги будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса. Еще хочу отметить, что строительство автополотна обеспечит работой 600 человек, - сказал Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области.
В рамках общенационального телемоста с участием Нурсултана Назарбаева сегодня, 6 декабря, в Мангистауской области открыли дорогу Шетпе-Актау.
На реконструкцию дороги затрачено более 92 миллиардов тенге.
- Участок автомобильной дороги Актау-Шетпе является частью международного транзитного коридора Астрахань - Атырау - Актау - граница Туркменистана. Это самый короткий маршрут, связывающий Россию и Восточную Европу со странами Центральной Азии. Объем грузовых перевозок составляет три миллиона тонн в год, - доложил главе государства Мереке Пшембаев, председатель Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК.