Азиатский банк развития выделил 25 миллиардов тенге на реконструкцию дороги Жетыбай - Жанаозен

Протяженность автомобильной дороги - 73 километра. ТОО «Ақ жол құрылыс» и АО «Аккорд», как сообщает пресс-служба акима региона, будут работать на участке до 35-го километра дороги. На втором участке, с 35-го по 73-й километр, будет работать АО «Дженгиз Иншаат».- Мы начинаем реконструкцию автодороги Жетыбай-Жанаозен. И это, прежде всего, вопрос безопасности людей. Качество автодорог напрямую связано с безопасностью передвижения. Новые, качественные дороги будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса. Еще хочу отметить, что строительство автополотна обеспечит работой 600 человек, - сказал Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области.В рамках общенационального телемоста с участием Нурсултана Назарбаева сегодня, 6 декабря, в Мангистауской области открыли дорогу Шетпе-Актау.На реконструкцию дороги затрачено более 92 миллиардов тенге.- Участок автомобильной дороги Актау-Шетпе является частью международного транзитного коридора Астрахань - Атырау - Актау - граница Туркменистана. Это самый короткий маршрут, связывающий Россию и Восточную Европу со странами Центральной Азии. Объем грузовых перевозок составляет три миллиона тонн в год, - доложил главе государства Мереке Пшембаев, председатель Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК.