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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:20

Просмотров: 1316

Азиатский банк развития выделил 25 миллиардов тенге на реконструкцию дороги Жетыбай - Жанаозен

Ремонтом дороги будут заниматься компании ТОО «Ақ жол құрылыс», АО «Аккорд» и АО «Дженгиз Иншаат». Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой акима Мангистауской области
Протяженность автомобильной дороги - 73 километра. ТОО «Ақ жол құрылыс» и АО «Аккорд», как сообщает пресс-служба акима региона, будут работать на участке до 35-го километра дороги. На втором участке, с 35-го по 73-й километр, будет работать АО «Дженгиз Иншаат».

Азиатский банк развития выделил 25 миллиардов тенге на реконструкцию дороги Жетыбай - Жанаозен


- Мы начинаем реконструкцию автодороги Жетыбай-Жанаозен. И это, прежде всего, вопрос безопасности людей. Качество автодорог напрямую связано с безопасностью передвижения. Новые, качественные дороги будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса. Еще хочу отметить, что строительство автополотна обеспечит работой 600 человек, - сказал Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области.

В рамках общенационального телемоста с участием Нурсултана Назарбаева сегодня, 6 декабря, в Мангистауской области открыли дорогу Шетпе-Актау.

Азиатский банк развития выделил 25 миллиардов тенге на реконструкцию дороги Жетыбай - Жанаозен


На реконструкцию дороги затрачено более 92 миллиардов тенге.

- Участок автомобильной дороги Актау-Шетпе является частью международного транзитного коридора Астрахань - Атырау - Актау - граница Туркменистана. Это самый короткий маршрут, связывающий Россию и Восточную Европу со странами Центральной Азии. Объем грузовых перевозок составляет три миллиона тонн в год, - доложил главе государства Мереке Пшембаев, председатель Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК.

Азиатский банк развития выделил 25 миллиардов тенге на реконструкцию дороги Жетыбай - Жанаозен


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Комментарии ( 3 )

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RRR (Посетители) Сегодня, 19:15
сембай,
Я знаю, что реконструкция не ямочный ремонт. Только здесь, я думаю, под реконструкцию сделают ямочный...
 
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сембай (Посетители) Сегодня, 16:29
RRR,
Реконструкция это уже не ямочный ремонт, должно быть как дорога Шетпе-Жетыбай. Вот только про судьбу АЗС "Гелиос" (на перекрестке трассы Актау-Жетыбай-Жанаозен) ничего не известно, которая функционировала до начала работ строительства автомобильной дороги Актау-Шетпе.
 
-1
  • KAZAKH-BOY
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RRR (Посетители) Сегодня, 16:22
Офигеть! 25 ярдов на ямочный ремонт?
 
 

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