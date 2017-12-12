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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:25

Просмотров: 710

В Актау вынесли приговор участникам разбойных нападений на букмекерские конторы

Троих мужчин, один из которых военнослужащий по контракту, осудили на пять, шесть и восемь лет лишения свободы. Приговор вынес военный суд Актауского гарнизона.

Фото военного суда Актауского гарнизона
По материалам дела, трое мужчин в августе ограбили букмекерскую контору во 2 микрорайоне.

- Двое мужчин, надев маски, и вооружившись топором и ножом, направились в контору. Водитель Opel Vectra ожидал их в автомобиле на улице. Зайдя в помещение, один из злоумышленников угрожал топором охраннику, а второй с ножом направился в сторону кассы. Из сумки кассира он похитил 28 тысяч тенге, после чего злоумышленники покинули заведение, - рассказали в военном суде Актауского гарнизона.

Спустя час мужчины направились в букмекерскую контору, расположенную в 9 микрорайоне.

- Надев маски, и вооружившись топором и ножом, мужчины вошли в заведение. Один из них сразу направился к кассе. Второй мужчина подошел к охраннику, ударил топором по столу и приказал лежать. Из кассы злоумышленники похитили 180 тысяч тенге и личные деньги кассира - 17 тысяч тенге, - рассказали в военном суде.

Суд признал подсудимых виновными по подпунктам 1,2,3,4 пункта 2 статьи 192 УК РК (Разбой, совершенный неоднократно группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в служебное, жилое помещение, с применением оружия).

- Подсудимым назначили пять, шесть и восемь лет колонии с конфискацией незаконно полученных денежных средств, - сообщили в военном суде Актауского гарнизона.


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Комментарии ( 2 )

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Тихо (Посетители) Сегодня, 19:31
Это тот случай когда расгонщиков прошу считать Робин Гудами, конторы дестабилизируют общество занимаясь открытым грабежом,а значит это преступное предприятие против людей и страны. Отсюда вывод расгонщики народные герои и заслуживают прощения и свободы потому как выполняют функции специальных служб которые просто обязаны не крышевать и быть в доле с преступниками,а бороться с ними и не забывать на кого они работают.
 
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  • Тихо
 Ёж (Посетители) Сегодня, 18:58
Что-то здесь не так. Их поощрить надо было, а не закрывать.
 
 

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