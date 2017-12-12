В Актау вынесли приговор участникам разбойных нападений на букмекерские конторы

Фото военного суда Актауского гарнизона

По материалам дела, трое мужчин в августе ограбили букмекерскую контору во 2 микрорайоне.



- Двое мужчин, надев маски, и вооружившись топором и ножом, направились в контору. Водитель Opel Vectra ожидал их в автомобиле на улице. Зайдя в помещение, один из злоумышленников угрожал топором охраннику, а второй с ножом направился в сторону кассы. Из сумки кассира он похитил 28 тысяч тенге, после чего злоумышленники покинули заведение, - рассказали в военном суде Актауского гарнизона.



Спустя час мужчины направились в букмекерскую контору, расположенную в 9 микрорайоне.



- Надев маски, и вооружившись топором и ножом, мужчины вошли в заведение. Один из них сразу направился к кассе. Второй мужчина подошел к охраннику, ударил топором по столу и приказал лежать. Из кассы злоумышленники похитили 180 тысяч тенге и личные деньги кассира - 17 тысяч тенге, - рассказали в военном суде.



Суд признал подсудимых виновными по подпунктам 1,2,3,4 пункта 2 статьи 192 УК РК (Разбой, совершенный неоднократно группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в служебное, жилое помещение, с применением оружия).



- Подсудимым назначили пять, шесть и восемь лет колонии с конфискацией незаконно полученных денежных средств, - сообщили в военном суде Актауского гарнизона.