Депортированный по решению суда Актау Абдугаппар Алишев не сможет встретиться с проживающим в Алматы братом

- Он даже подходил к ней и что-то спрашивал. Младший брат Абдугаппара позвонил мне 24 декабря. Ему сейчас около 70 лет. Их было много детей, но осталось только трое, раскиданных судьбой. Еще есть третий брат, ровесник Абдугаппара, который живет в Украине. Он недавно приезжал погостить в Алматы, но тоже нарушил правила миграционной полиции и был депортирован. Теперь и он, и Абдугапар Алишев не смогут возвратиться в Казахстан ранее чем через пять лет. Люди старые, неизвестно, сколько им осталось. Я считаю, это несправедливо, - говорит Салтанат Ташимова.
Адбугаппар Алишев, как рассказала волонтер, благополучно добрался до дома в Нальчик, где его уже проведали знакомые Салтанат Ташимовой. Однако связаться с ним по телефону пока не удается.
- Повзрослев и работая в ГАТОБ артистом балета, Абдугаппар считал, что его талант не ценят должным образом. Он находился не на тех ролях, на которых хотел. Поэтому он вроде как обиделся, и как только появилась возможность, переехал по распределению в Кабардино-Балкарию, где и остался, - передала рассказ брата Салтанат Ташимова.
Напомним, житель Нальчика, 80-летний Абдугаппар Алишев, отправился на историческую родину в Алматы. На обратном пути в Кабардино-Балкарию мужчину сняли с рейса в аэропорту Актау из-за отсутствия регистрации. Состоялся суд. Мужчину депортировали из Казахстана на пять лет.
О завершении путешествия 80-летнего Абдугаппара Алишева рассказали Гульшара Бастаубаева, начальник управления миграционной полиции ДВД Мангистауской области, и Салтанат Ташимова, жительница Алматы, которая помогала пожилому мужчине в южной столице.