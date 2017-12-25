«Лада» в формате .pdf
 
Понедельник, 25 Декабря
+3...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 332.68 KZT
  • €1 = 394.16 KZT
  • 1 RUB = 5.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:31

Просмотров: 482

Депортированный по решению суда Актау Абдугаппар Алишев не сможет встретиться с проживающим в Алматы братом

В южной столице проживает 70-летний брат Абдугаппара Алишева, снятого с рейса в Актау из-за отсутствия регистрации. Мужчина хочет воссоединиться с родственником, но въезд в Казахстан 80-летнему Абдугаппару Алишеву запрещен на пять лет. Об этом со ссылкой на волонтера из Алматы сообщает Tengrinews.kz.

Фото из архива Lada.kz
Супруга брата Абдугаппара Алишева, как рассказала Салтанат Ташимова Tengrinews.kz, работает на вокзале Алматы-2, где некоторое время ночевал приехавший из Кабардино-Балкарии пожилой мужчина.

- Он даже подходил к ней и что-то спрашивал. Младший брат Абдугаппара позвонил мне 24 декабря. Ему сейчас около 70 лет. Их было много детей, но осталось только трое, раскиданных судьбой. Еще есть третий брат, ровесник Абдугаппара, который живет в Украине. Он недавно приезжал погостить в Алматы, но тоже нарушил правила миграционной полиции и был депортирован. Теперь и он, и Абдугапар Алишев не смогут возвратиться в Казахстан ранее чем через пять лет. Люди старые, неизвестно, сколько им осталось. Я считаю, это несправедливо, - говорит Салтанат Ташимова.

Адбугаппар Алишев, как рассказала волонтер, благополучно добрался до дома в Нальчик, где его уже проведали знакомые Салтанат Ташимовой. Однако связаться с ним по телефону пока не удается.

- Повзрослев и работая в ГАТОБ артистом балета, Абдугаппар считал, что его талант не ценят должным образом. Он находился не на тех ролях, на которых хотел. Поэтому он вроде как обиделся, и как только появилась возможность, переехал по распределению в Кабардино-Балкарию, где и остался, - передала рассказ брата Салтанат Ташимова.

Напомним, житель Нальчика, 80-летний Абдугаппар Алишев, отправился на историческую родину в Алматы. На обратном пути в Кабардино-Балкарию мужчину сняли с рейса в аэропорту Актау из-за отсутствия регистрации. Состоялся суд. Мужчину депортировали из Казахстана на пять лет.

О завершении путешествия 80-летнего Абдугаппара Алишева рассказали Гульшара Бастаубаева, начальник управления миграционной полиции ДВД Мангистауской области, и Салтанат Ташимова, жительница Алматы, которая помогала пожилому мужчине в южной столице.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • RRR
 Trykster (Посетители) Сегодня, 19:25
Теперь российских казахов баурсаком к нам не заманишь. По моему постыдно и не солидно поступили с дедом. Лично я испытываю стыд и говорю,прости нас дедушка,не мы такие-они такие.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Trykster
  • Сергей Владимиров
 baks (Посетители) Сегодня, 19:01
гребанное государство это казахстан и с ее законами . открыто говорю и не боюсь
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
шевченко (Посетители) Сегодня, 18:35
Зачем одно и тоже писать? Лада, нет событий в городе? Или журналисты поизносились?

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика