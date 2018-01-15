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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:17

Просмотров: 504

Комитет по статистике: Прожиточный минимум в Мангистау в декабре увеличился на 147 тенге

Стоимость минимального набора товаров и услуг, необходимого для обеспечения жизнедеятельности человека, в декабре оценили в 28 346 тенге. Это на 147 тенге больше, чем в ноябре. Об этом сообщает комитет по статистике Министерства Национальной экономики РК.

Фото vzsar.ru
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в декабре повысилась на 0,5 процента.

Доля расходов на приобретение рыбы и мясных продуктов в структуре прожиточного минимума, по данным комитета по статистике, составила 18,7 процента, плодоовощей и фруктов - 11,6 процента, молочных, масложировых изделий и яиц — 19,9 процента, доля хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,9 процента, сахара, чая и специй — 1,9 процента.

Для детей до 13 лет величина прожиточного минимума составила 22 921 тенге. Для юношей от 14 до 17 лет - 35 745 тенге, для девушек - 27 392 тенге.

Величину прожиточного минимума для мужчин старше 18 лет оценили в 33 666 тенге. Для женщин старше 18 лет прожиточный минимум составил 26 722 тенге. Величина прожиточного минимума для пенсионеров и пожилых людей составила 26 541 тенге.

Напомним, в Актау в декабре 2017 года зафиксированы самые высокие цены на шесть основных продуктов питания: хлеб, вермишель, масло сливочное и подсолнечное, картофель и капусту. Стоимость сливочного масла в Актау выше средней на 1000 тенге.

В ноябре прожиточный минимум в Мангистау был равен 28 199 тенге.


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Комментарии ( 11 )

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BV (Посетители) Сегодня, 11:48
Цитата: Союз
Спасибо заботливым слугам народа (всё в кавычки заключить можно) за немыслимую щедрость. Себе зарплаты на 20-50% повышают, а бедноте 147 тенге добавили с барского плеча.



Да некто ничего не добавлял, просто товары повысились в стоимость вот и прожиточный минимум поднялся на 147 тенге. Статистика говорит у тебя есть 28346 тенге ты "можешь прожить месяц".
 
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  • Бендэр
 Лесник (Посетители) Сегодня, 11:25
Уверен, что те, кто начисляет этот прожиточный минимум, сами живут по максимуму.

На содержание кошки тридцатки мне хватит, пожалуй.
 
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  • Лесник
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 11:16
жить стали по новому, жызня стала лучше, но не для нас...
 
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  • Ну Ну
 Швейк (Посетители) Сегодня, 10:19
Валерий_М,
- А после прожиточного минимума?
- Время дожития (с) suicide
 
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  • arelav_74
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  • Mestnyi
  • Ну Ну
  • ALenchik
 тишка (Посетители) Сегодня, 10:07
Прожиточный минимум? Странно.. А на сколько тенге увеличились суммы оплаты за коммунальные услуги? На сколько увеличились цены на продукты питания? Может пора и сравнения приводить, для ясности?
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 10:02
Есть же люди,не напрасно протирающие свои рабочие места мягкими местами.Аж 147 тенге,сходите в супермаркет,там прожиточный минимум реальный.
 
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  • ALenchik
 Союз (Посетители) Сегодня, 10:01
Спасибо заботливым слугам народа (всё в кавычки заключить можно) за немыслимую щедрость. Себе зарплаты на 20-50% повышают, а бедноте 147 тенге добавили с барского плеча.
 
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  • Лесник
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  • Валерий_М
 Бендэр (Посетители) Сегодня, 09:57
Цитата: Валерий_М
Прожиточный минимум.
.. draznilka
КТО?!, придумал - это идиотское выражение, при такой "развитой" промышленности в РК, за счёт поставок товаров из Китая и Турции.
И других стран... podzatylnik

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
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 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 09:48
- Что наступает после бедности?
- Нищета.
- А после нищеты?
- Прожиточный минимум. hypnosis
 
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 watlow (Посетители) Сегодня, 09:45
Вы там аккуратней с увеличением, так и поправится можно.
 
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