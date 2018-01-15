Комитет по статистике: Прожиточный минимум в Мангистау в декабре увеличился на 147 тенге

Доля расходов на приобретение рыбы и мясных продуктов в структуре прожиточного минимума, по данным комитета по статистике, составила 18,7 процента, плодоовощей и фруктов - 11,6 процента, молочных, масложировых изделий и яиц — 19,9 процента, доля хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,9 процента, сахара, чая и специй — 1,9 процента.
Для детей до 13 лет величина прожиточного минимума составила 22 921 тенге. Для юношей от 14 до 17 лет - 35 745 тенге, для девушек - 27 392 тенге.
Величину прожиточного минимума для мужчин старше 18 лет оценили в 33 666 тенге. Для женщин старше 18 лет прожиточный минимум составил 26 722 тенге. Величина прожиточного минимума для пенсионеров и пожилых людей составила 26 541 тенге.
Напомним, в Актау в декабре 2017 года зафиксированы самые высокие цены на шесть основных продуктов питания: хлеб, вермишель, масло сливочное и подсолнечное, картофель и капусту. Стоимость сливочного масла в Актау выше средней на 1000 тенге.
В ноябре прожиточный минимум в Мангистау был равен 28 199 тенге.