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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:46

Просмотров: 409

В Актау планируют использовать энергосберегающие технологии в системах уличного освещения

В городе планируют заменить старые лампы уличного освещения, потребляющие 250 Вт/час, на светодиодные. Это позволит сэкономить до 50% электроэнергии. Об этом сообщил Берик Изгалиев, руководитель Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

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Заменить лампы, по словам Берика Изгалиева, планируют на уличных фонарях, установленных вдоль дороги Актау-аэропорт, на участках дороги от жилого комплекса «Дукат» до специализированного ЦОНа и от гостиничного комплекса «Самал» до «TOYOTA Центр Актау».

В Актау, как отметил руководитель городского отдела ЖКХ, установлены 10 800 светоточек. На техническое обслуживание существующей системы уличного освещения выделили 373 миллиона тенге. Часть этих средств пойдет на замену ламп уличного освещения.

Договор на обслуживание заключен между городским отделом ЖКХ и ГКП «АУЭС».

В Актау планируют использовать энергосберегающие технологии в системах уличного освещения


На всех трансформаторных подстанциях, к которым подключены системы уличного освещения, планируют установить автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), что позволит вести более точный подсчет потребляемой электроэнергии.

- Освещение улиц Актау запитано от 164 трансформаторных подстанций. В прошлом году АСКУЭ установили на 28 подстанциях. Оставшиеся планируем оснастить новыми счетчиками в этом году, - рассказал Берик Изгалиев.

Неосвещенными, по словам Берика Изгалиева, остаются девять участков городских дорог общей протяженностью 11 километров.

В Актау планируют использовать энергосберегающие технологии в системах уличного освещения


Ранее водители пожаловались на один из них, расположенный вдоль городских учреждений и ведомств в 24 и 25 микрорайонах Актау. Автолюбители посетовали и на неосвещенные пешеходные переходы.

- Указанные участки вошли в перечень дорог, которые планируют осветить. Мы направили письма в отделы строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Если в этом году выделят средства на разработку проектно-сметной документации, то будет проведен конкурс и определен подрядчик. При условии положительного заключения государственной экспертизы вопрос о финансировании работ можно рассмотреть при утверждении бюджета на 2019 год. Весь процесс займет год-полтора, - отметил Берик Изгалиев.

Для улучшения освещения пешеходных переходов на опорах, размещенных у «зебры», планируют разместить дополнительную светодиодную лампу.

В Актау планируют использовать энергосберегающие технологии в системах уличного освещения


В прошлом году, как рассказал Берик Изгалиев, ГКП «АУЭС» вело работы по освещению некоторых участков дорог. На эти цели затрачен 161 миллион тенге.

Работы, по словам руководителя городского отдела ЖКХ, велись на участках дорог от жилого комплекса «Дукат» до перекрестка у магазина «Еркемай» в 16 микрорайоне, от ТРК «Актау» до перекрестка у бизнес-центра «Атриум» в 11А микрорайоне, от торгового центра «Олжа» до перекрестка у гипермаркета «Дина», от перекрестка у рынка «АСАР-С» до СТО «Москвич» и до перекрестка у магазина «Ер-Косай» в 22 микрорайоне, от канализационно-очистных сооружений (КОС-1) до пляжа «Достар» и в парке «Акбота».

Напомним, в сентябре 2017 года власти заявили о планах питать систему уличного освещения от солнечной энергии.

Интеллектуальную систему освещения, работающую от солнечной энергии, установили у пешеходного перехода напротив областной филармонии в 5 микрорайоне Актау. В комплект, помимо фонаря, входят камера видеонаблюдения и подсвечиваемый знак пешеходного перехода.

Весной 2018 года в Мангистау планируют завершить строительство ветряной и солнечной электростанций.

Энергосберегающие технологии планируют внедрять в садах и школах Актау, что позволит сократить расходы на 40%.


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Комментарии ( 3 )

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Satuk (Посетители) Сегодня, 18:51
Мечтатели есьже.
 
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  • Сергей Владимиров
  • kostya_aktau
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 17:28
Можно былобы в жилых домах установить на крышах солнечные батареи и получать освещение подъездов за счёт солнца! И нет общедомовой эл.энергии! lol
А так как МАЭК выставляет счета за ОДН с потолка, то таким образом собственники могли бы лишить МАЭК такой халявы! lol
 
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  • kostya_aktau
 molotOK (Посетители) Сегодня, 17:11
Интеллектуальную систему освещения, работающую от солнечной энергии, установили у пешеходного перехода напротив областной филармонии в 5 микрорайоне Актау.
Уже давно этого нет, только моргает желтый фонарь.
Так и с другими будет, помпезно откроют и от недостатка финансов выключат или разберут. Жадные у на с в акимате, не себе не людям.
 
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Ahmed (Посетители) Сегодня, 16:19
Окупаемость кто нить смотрел,
 
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vlad75 (Посетители) Сегодня, 16:08
Интеллектуальную систему освещения, работающую от солнечной энергии, установили у пешеходного перехода напротив областной филармонии в 5 микрорайоне Актау. В комплект, помимо фонаря, входят камера видеонаблюдения и подсвечиваемый знак пешеходного перехода.
Которая не работает с декабря 2017 года и до сих пор! Хвалёная система полетела не проработав и полугода.

Эта система уже не работает месяца четыре. И ни кто не замечает.
"Интеллектуальную систему освещения, работающую от солнечной энергии, установили у пешеходного перехода напротив областной филармонии в 5 микрорайоне Актау. В комплект, помимо фонаря, входят камера видеонаблюдения и подсвечиваемый знак пешеходного перехода".
 
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 Русская 7 (Посетители) Сегодня, 15:07
Покупала лампу домой, вдохновилась рекламой, продавец в магазине уверял, что светодиодные лампы будут работать 50 000 часов. Сгорели через 3 месяца. Может в сутках всё-таки не 24 часа?... Во-первых, они, в отличие от люминисцентных и накаливания, очень не любят даже малейшего скачка напряжения, во-вторых, очень быстро перегорают от перепада температур, особенно на улице и, особенно, зимой, и, в-третьих, у нас же купят самые дешёвые китайские из подвалов, а продадут, как самые дорогие "японские".... Кто-нибудь может объяснить почему через месяц-другой в светофорах перегорает половина светодиодов и они горят "кусками"? У нас на перекрёстке 5-6-7-8 за год по 3 раза меняют.
 
 

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