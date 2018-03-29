В Актау планируют использовать энергосберегающие технологии в системах уличного освещения

В Актау, как отметил руководитель городского отдела ЖКХ, установлены 10 800 светоточек. На техническое обслуживание существующей системы уличного освещения выделили 373 миллиона тенге. Часть этих средств пойдет на замену ламп уличного освещения.
Договор на обслуживание заключен между городским отделом ЖКХ и ГКП «АУЭС».
На всех трансформаторных подстанциях, к которым подключены системы уличного освещения, планируют установить автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), что позволит вести более точный подсчет потребляемой электроэнергии.
- Освещение улиц Актау запитано от 164 трансформаторных подстанций. В прошлом году АСКУЭ установили на 28 подстанциях. Оставшиеся планируем оснастить новыми счетчиками в этом году, - рассказал Берик Изгалиев.
Неосвещенными, по словам Берика Изгалиева, остаются девять участков городских дорог общей протяженностью 11 километров.
Ранее водители пожаловались на один из них, расположенный вдоль городских учреждений и ведомств в 24 и 25 микрорайонах Актау. Автолюбители посетовали и на неосвещенные пешеходные переходы.
- Указанные участки вошли в перечень дорог, которые планируют осветить. Мы направили письма в отделы строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Если в этом году выделят средства на разработку проектно-сметной документации, то будет проведен конкурс и определен подрядчик. При условии положительного заключения государственной экспертизы вопрос о финансировании работ можно рассмотреть при утверждении бюджета на 2019 год. Весь процесс займет год-полтора, - отметил Берик Изгалиев.
Для улучшения освещения пешеходных переходов на опорах, размещенных у «зебры», планируют разместить дополнительную светодиодную лампу.
В прошлом году, как рассказал Берик Изгалиев, ГКП «АУЭС» вело работы по освещению некоторых участков дорог. На эти цели затрачен 161 миллион тенге.
Работы, по словам руководителя городского отдела ЖКХ, велись на участках дорог от жилого комплекса «Дукат» до перекрестка у магазина «Еркемай» в 16 микрорайоне, от ТРК «Актау» до перекрестка у бизнес-центра «Атриум» в 11А микрорайоне, от торгового центра «Олжа» до перекрестка у гипермаркета «Дина», от перекрестка у рынка «АСАР-С» до СТО «Москвич» и до перекрестка у магазина «Ер-Косай» в 22 микрорайоне, от канализационно-очистных сооружений (КОС-1) до пляжа «Достар» и в парке «Акбота».
Напомним, в сентябре 2017 года власти заявили о планах питать систему уличного освещения от солнечной энергии.
Интеллектуальную систему освещения, работающую от солнечной энергии, установили у пешеходного перехода напротив областной филармонии в 5 микрорайоне Актау. В комплект, помимо фонаря, входят камера видеонаблюдения и подсвечиваемый знак пешеходного перехода.
Весной 2018 года в Мангистау планируют завершить строительство ветряной и солнечной электростанций.
Энергосберегающие технологии планируют внедрять в садах и школах Актау, что позволит сократить расходы на 40%.