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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 20:10

Просмотров: 254

Каспийский залом: Сушим и вялим рыбу

Алексей Шеин, Сергей Чикчирный (отец) и Сергей Чикчирный (сын) продолжают серию видеосоветов.

Кадр видео
Сергей Чикчирный-старший и Алексей Шеин делятся советами, как высушить и вялить каспийский залом.




- В первом видео мы засаливали залом, чтобы получить свежую солёную селёдку, которую используют в салатах, нарезках на праздничный стол. В новом видео мы показываем, как нужно рыбу высушить и вялить. Свежая сельдь от вяленой отличается вкусом и, так сказать, обстановкой употребления. Вяленую рыбу употребляют в дружеской компании на отдыхе. Кто-то предпочитает есть её просто так, кто-то использует как закуску. В съёмке данного ролика присутствовал и собственный интерес, так как в Актау пока не встречал вяленый каспийский залом. Результат порадовал - получилось вкусно. В отличие от воблы каспийский залом очень жирный, - сказал Сергей Чикчирный-старший.

В следующем видео авторы планируют показать, как готовить каспийского судака.

Посмотреть видео о засолке рыбы.
Посмотреть видео о разделывании засоленной рыбы и готовке форшмака.

Напомним, каспийский залом - это разновидность сельди, и минимальный её вес составляет 600 грамм. Рыба хищная и питается, в основном, мальками, килькой, малыми бычками и планктоном. Сезон каспийского залома в Мангистау приходится на период с 20 марта по апрель. В рыбных магазинах Актау каспийский залом уже лежит на прилавках. За килограмм малосоленой рыбы вам придётся отдать 2000 тенге, за свежую – 1000 тенге.

Наверное, многие замечали, что одна селедка вкусная, жирная, а другая – «худосочная». В зависимости от среды обитания колеблется и процент жирности сельди. Чем севернее рыба - тем она жирнее. В среднем, процент жирности может варьироваться от двух до 33 процентов. Жирность каспийского залома доходит до 20 процентов. Каспийский залом считается одним из самых вкусных видов сельди.


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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 20:58
Каспийский залом считается одним из самых вкусных видов сельди.

НЕ!, надо провацировать людей на браконьерство,заманчивыми дублями по засолке селёдки.. podzatylnik . На базаре не каждый пойдёт покупать за ломовые цены...Аааа возле города она уже прошла.. umnik ..Бай!, бай..

Хочу за муж!..
 
 

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