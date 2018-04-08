Каспийский залом: Сушим и вялим рыбу

- В первом видео мы засаливали залом, чтобы получить свежую солёную селёдку, которую используют в салатах, нарезках на праздничный стол. В новом видео мы показываем, как нужно рыбу высушить и вялить. Свежая сельдь от вяленой отличается вкусом и, так сказать, обстановкой употребления. Вяленую рыбу употребляют в дружеской компании на отдыхе. Кто-то предпочитает есть её просто так, кто-то использует как закуску. В съёмке данного ролика присутствовал и собственный интерес, так как в Актау пока не встречал вяленый каспийский залом. Результат порадовал - получилось вкусно. В отличие от воблы каспийский залом очень жирный, - сказал Сергей Чикчирный-старший.
В следующем видео авторы планируют показать, как готовить каспийского судака.
Посмотреть видео о засолке рыбы.
Посмотреть видео о разделывании засоленной рыбы и готовке форшмака.
Напомним, каспийский залом - это разновидность сельди, и минимальный её вес составляет 600 грамм. Рыба хищная и питается, в основном, мальками, килькой, малыми бычками и планктоном. Сезон каспийского залома в Мангистау приходится на период с 20 марта по апрель. В рыбных магазинах Актау каспийский залом уже лежит на прилавках. За килограмм малосоленой рыбы вам придётся отдать 2000 тенге, за свежую – 1000 тенге.
Наверное, многие замечали, что одна селедка вкусная, жирная, а другая – «худосочная». В зависимости от среды обитания колеблется и процент жирности сельди. Чем севернее рыба - тем она жирнее. В среднем, процент жирности может варьироваться от двух до 33 процентов. Жирность каспийского залома доходит до 20 процентов. Каспийский залом считается одним из самых вкусных видов сельди.