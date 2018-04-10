Удививший пассажиров песнями про Колобка и Вологду автолюбитель из Актау рассказал о себе

- Я всю жизнь пою. В дороге, дома, на работе. С собой в машине всегда вожу диск с минусовыми и плюсовыми фонограммами. Стараюсь больше петь под «минус», своим голосом, так сказать. Никогда не стремился к славе и известности: я пою для души. Мне нравится, когда людям тоже хорошо. Если человеку плохо, то пусть он хотя бы на минуту забудет о том, что его мучает, и порадуется жизни, - сказал Нурлыбай Батыхов.
Автолюбитель считает, что современные песни нельзя пускать в эфир.
- «Мне нравится, когда ты голая по квартире ходишь». Что это за песня? Такое нельзя пускать в эфир. Я делаю упор на ретро-песни. В них больше духовности. Там людей призывают к любви к родине, семье, человеку. Там прививают настоящие духовные качества. А сейчас что? Во всех песнях пропаганда криминала. Так нельзя, - отметил Нурлыбай Батыхов.
Автолюбитель не позиционирует себя, как таксиста. Иногда он подвозит людей, чтобы не кататься по городу просто так.
- У меня шестеро детей. Внуки есть. Мы живём в Мунайлинском районе. Дети все в городе учатся. По утрам я их отвожу на учёбу, вечером забираю. В свободное время подвожу людей. Если я вижу, что у человека плохое настроение – предлагаю ему спеть. В ответ говорят, мол, голоса нет, ага. Тогда петь начинаю я сам. Мне нравится приносить людям радость, - отметил Нурлыбай Батыхов.
Мужчина поёт в хоре русской песни и выступает в КДК имени Абая. По его словам, он всегда охотно принимает участие в городских и областных мероприятиях. Нурлыбай Батыхов не стремится к славе, а главной своей задачей считает улыбки на лицах людей.
Напомним, в августе 2016 года Нурлыбай Батыхов очаровал пассажиров песней про Колобка. Автор видео Евгения Мукашева рассказала, что в тот день она с детьми и подругой поймали такси в 12 микрорайоне и были приятно удивлены, когда водитель запел детскую песню.
Однажды в такси... Водитель-учитель русского языка и литературы в русских классах города #ЖанаОзен ! В советское время, в составе областного кукольного театра, брали призовые места:) Очень образованный, приятный дедушка! Внукам, однозначно, повезло #Актау#aktau_insta P.S. Пока я сообразила снять, достала и включила камеру, он уже пропел три куплета:) На видео только концовка:)#Тамиле5лет