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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 13:13

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В Актау начался конкурс «Caspian StartUp 2018»

Конкурс проектов «Caspian StartUp 2018» проходит среди учеников школ и студентов Мангистауской области. Более 140 проектов будут представлены на соревнованиях. Об этом рассказали в пресс-службе Назарбаев Интеллектуальная школа Актау.

Конкурс проектов в Актау
В конкурсе, организованном НИШ Актау и управлением образования Мангистауской области, могли поучаствовать учащиеся 7-11 классов и студенты колледжей. Свои проекты представили не только конкурсанты из Актау, но и из Атырау и Астаны.

Главной целью конкурса, как рассказали организаторы, являлась задача по созданию площадки для презентации инновационных проектов, а также их поддержки.

- Мы рады большому количеству студентов и учеников, активно принимающих участие в данных соревнованиях, готовых начать свой бизнес. Со своей стороны, мы готовы оказать поддержку тем, кто проявит склонность к предпринимательству через бизнесменов и экспертов, дать им направление и толчок, если их проект, действительно, эффективен. Нами будут созданы условия для консультаций с предпринимателями, - рассказал Ермек Пайзов, директор Назарбаев Интеллектуальная школа Актау.

Конкурс состоит из трёх этапов. Прежде всего, участники должны были снять видео продолжительностью две минуты и в нем рассказать о своём проекте. Затем подготовить презентацию об актуальности, спросе на рынке, рентабельности стартап-проекта. На следующем этапе жюри выберет 15 сильнейших проектов, а затем их авторы должны будут защитить свои работы перед жюри и предпринимателями. Автор самого лучшего стартапа получит 300 тысяч тенге для развития своей идеи. За второе место будет вручен денежный приз в размере 250 тысяч тенге, а за третье - 200 тысяч тенге.

- Также для мотивации участников к предпринимательству во время конкурса будут организованы мастер-классы от ведущих бизнес-тренеров и предпринимателей области, - сообщили организаторы.

Подведение итогов планируется 21 апреля.



Фото и видео Рашида Исмагилова



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В Актау начался конкурс стартап-проектов «Caspian StartUp 2018»


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