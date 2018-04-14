В Актау начался конкурс «Caspian StartUp 2018»

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В конкурсе, организованном НИШ Актау и управлением образования Мангистауской области, могли поучаствовать учащиеся 7-11 классов и студенты колледжей. Свои проекты представили не только конкурсанты из Актау, но и из Атырау и Астаны.Главной целью конкурса, как рассказали организаторы, являлась задача по созданию площадки для презентации инновационных проектов, а также их поддержки.- Мы рады большому количеству студентов и учеников, активно принимающих участие в данных соревнованиях, готовых начать свой бизнес. Со своей стороны, мы готовы оказать поддержку тем, кто проявит склонность к предпринимательству через бизнесменов и экспертов, дать им направление и толчок, если их проект, действительно, эффективен. Нами будут созданы условия для консультаций с предпринимателями, - рассказал Ермек Пайзов, директор Назарбаев Интеллектуальная школа Актау.Конкурс состоит из трёх этапов. Прежде всего, участники должны были снять видео продолжительностью две минуты и в нем рассказать о своём проекте. Затем подготовить презентацию об актуальности, спросе на рынке, рентабельности стартап-проекта. На следующем этапе жюри выберет 15 сильнейших проектов, а затем их авторы должны будут защитить свои работы перед жюри и предпринимателями. Автор самого лучшего стартапа получит 300 тысяч тенге для развития своей идеи. За второе место будет вручен денежный приз в размере 250 тысяч тенге, а за третье - 200 тысяч тенге.- Также для мотивации участников к предпринимательству во время конкурса будут организованы мастер-классы от ведущих бизнес-тренеров и предпринимателей области, - сообщили организаторы.Подведение итогов планируется 21 апреля.