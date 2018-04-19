Сумму выручки от продажи земельных участков в промышленной зоне Актау озвучили в акимате

Как сообщили в отделе внутренней политики акимата Актау, продажа земельных участков площадью 4,1144 Га в промышленной зоне Актау принесла в бюджет города 125 527 000 тенге.
Нарушений в ходе проведения аукциона, как сообщили в городской администрации, не зарегистрировано. С каждым из пяти победителей составят договор купли-продажи. В течение пяти банковских дней они должны перечислить половину стоимости участка, оставшуюся сумму необходимо оплатить в течение 30 календарных дней.
Напомним, минимальная площадь выставленных на торги участков составила 0,8110 Га, максимальная — 0,8687 Га. Начальная цена самого маленького участка составила 20 607 510 тенге.
О правилах участия в аукционе можно узнать здесь.