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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:05

Просмотров: 261

Сумму выручки от продажи земельных участков в промышленной зоне Актау озвучили в акимате

Выручка от продажи пяти земельных участков общей площадью 4,1144 Га составила 125 миллионов 527 тысяч тенге. Оставшиеся три участка планируют продать на следующих аукционах. Об этом сообщили в акимате Актау.

Фото novved.ru
На аукцион, который прошел 17 апреля в КДК имени Абая, выставили восемь участков в промышленной зоне Актау. Земля предназначена для строительства коммерческих объектов.

Как сообщили в отделе внутренней политики акимата Актау, продажа земельных участков площадью 4,1144 Га в промышленной зоне Актау принесла в бюджет города 125 527 000 тенге.

Нарушений в ходе проведения аукциона, как сообщили в городской администрации, не зарегистрировано. С каждым из пяти победителей составят договор купли-продажи. В течение пяти банковских дней они должны перечислить половину стоимости участка, оставшуюся сумму необходимо оплатить в течение 30 календарных дней.

Напомним, минимальная площадь выставленных на торги участков составила 0,8110 Га, максимальная — 0,8687 Га. Начальная цена самого маленького участка составила 20 607 510 тенге.

О правилах участия в аукционе можно узнать здесь.


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Комментарии ( 1 )

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  • Lady_M
 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:20
Это, наверное, все, что мы умеем делать.
В свое время продали всю землю от Актау до Акшукура.
Много там появилось объектов?
Зато в Актау продали и "затрамбовали" все мало-мальски свободные клочки земли.
Надо строить дороги и инженерные сети за пределами города, чтобы город развивался, а мы не в состоянии отремонтировать больше одной детской площадки или ямки в асфальте больше 2-х микрорайонов. Приехали...
 
 

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