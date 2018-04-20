Подборка нарушений ПДД водителями патрульных автомобилей

В отношении сотрудника, как позже прокомментировали в ДВД Мангистауской области, составлен протокол по части 1 статьи 595 КоАП РК (Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки).
В октябре 2017 года пользователь запечатлел служебный автомобиль, стоящий на парковке для инвалидов.
В отношении сотрудника полиции, как прокомментировали в пресс-службе ДВД Мангистауской области, составлен протокол по части 4 статьи 597 КоАП РК (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов) и наложен штраф в размере 50 МРП.
В ноябре 2017 года житель Жанаозена обратил внимание на нарушение ПДД водителем патрульного автомобиля. Служебный автомобиль совершил поворот налево с крайней правой полосы.
Сотрудника УВД Жанаозена оштрафовали на три МРП. В отношении водителя составлен протокол по части 1 статьи 601 КоАП РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги).
Другое нарушение сняли на видео в этом же месяце.
За выезд за стоп-линию сотрудника дорожно-патрульной службы МПС ДВД Мангистауской области оштрафовали на три МРП. На нарушение части 1 статьи 601 КоАП РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) обратил внимание автолюбитель.
В феврале 2018 года видеорегистратор водителя зафиксировал проезд патрульного автомобиля на красный свет.
По данному факту, как сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау, проведена служебная проверка и составлен протокол по части 1 статьи 599 КоАП РК.
В том же месяце автолюбитель зафиксировал превышение патрульным автомобилем допустимой скорости движения.
- Патрульный автомобиль, попавший на видео, снятое одним из автолюбителей Актау, ехал на подмогу к другому экипажу. Привлечь водителя служебной машины к ответственности не представляется возможным, так как определить скорость движения транспорта можно только сертифицированными приборами, - сообщили по данному факту в местной полицейской службе УВД Актау.
Нарушение правил парковки заснял пользователь Lada.kz. Видео опубликовано в разделе «Народные новости» 13 апреля.
«Чтобы ловить нарушителей, надо думать как нарушители», предполагают авторы следующего видео.
Еще одно нарушение требований разметки засняли на перекрестке в Актау.
- В отношении сотрудника батальона дорожно-патрульной полиции (БДПП) составлен протокол по части 1 статьи 601 КоАП РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги). Наказание предусматривает штраф в размере трех месячных расчетных показателей (МРП), - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.