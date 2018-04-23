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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:55

Просмотров: 1071

Мангистауская область входит в тройку регионов-лидеров по числу отказов от вакцинации

От профилактических прививок в Мангистау отказались родители 1067 детей. Основными причинами отказа являются личные и религиозные убеждения. Об этом проинформировали в Мангистауском департаменте охраны общественного здоровья (ДООЗ).

Руководство департамента от отказах от прививок. Фото автора
За пять лет (с 2013 года) число непривитых детей выросло с 293 до 1067 человек. Родители, как отметили в ДООЗ, чаще всего отказываются по личным и религиозным убеждениям, а также из-за недоверия к вакцине.

- Стоит отметить, что благодаря иммунизации наша область одной из первых в республике снизила заболеваемость гепатитом А и В. С 2007 года заболеваемость гепатитом А и В снижена в четыре раза. Последние два десятилетия в области не регистрировались случаи дифтерии. С 2000 года Казахстану присвоен статус страны, свободной от полиомиелита, - подчеркнула Гульнар Куркинбаева, руководитель ДООЗ.

Большее число отказов от вакцинации, по информации ДООЗ, регистрируется в Мангистауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.

За три месяца 2018 года в Актауском перинатальном центре, по словам главного врача Галии Махимовой, привито 1538 новорожденных из 1577. От прививок против гепатита В отказались родители 39 детей. От БЦЖ - 31 мама.

По религиозным причинам, как сообщила главный врач перинатального центра, от вакцинации отказались 26 родителей.

В Мангистауской области с 23 по 29 апреля проходит неделя иммунизации.

В Казахстане вакцинация проводится от 21 инфекционного заболевания. Вакцины против гриппа и гепатита приобретаются за счет местного бюджета, остальные финансируются из республиканской казны.

Посмотреть календарь прививок можно здесь.

Ранее мнением «за» и «против» вакцинации поделились родители актауских детей и Ержан Утеулиев, проректор высшей школы общественного здравоохранения Министерства здравоохранения и социального развития РК.

В 2017 году Мангистауская область также входила в тройку регионов с наибольшим числом отказов от вакцинации и занимала третье место.




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Комментарии ( 3 )

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Isco (Посетители) Сегодня, 15:51
Цитата: Тюхман87
ВЫ хоть чуть чуть читали состав хоть одной вакцины??? Вы хоть чуть чуть прочли хоть что нибудь об этой теме???


Да, писал в своё время доклад по вакцинам на МРаООН.

Коротко:

Вакцины Как раз для Вас, доступным языком.

Если хотите посмотреть мой доклад, - платно.
 
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 Тюхман87 (Посетители) Сегодня, 15:05
Isco,
Что должно быть в голове у родителей которые ставят своим детям ЯД??? ВЫ хоть чуть чуть читали состав хоть одной вакцины??? Вы хоть чуть чуть прочли хоть что нибудь об этой теме??? Чего же вы "родитель с мозгами" боитесь детей без яда, вы ж привиты!!!
 
-5
  • leo529
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  • Тюхман87
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 Isco (Посетители) Сегодня, 14:53
Люди, которые отказываются от вакцинации своих детей - рискуют не только их здоровьем, но и подставляют других детей.

Что должно быть в головах что бы отказываться от здоровья..?

Почему не сделать вакцинацию обязательной по закону?
 
 

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