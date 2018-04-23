Мангистауская область входит в тройку регионов-лидеров по числу отказов от вакцинации

- Стоит отметить, что благодаря иммунизации наша область одной из первых в республике снизила заболеваемость гепатитом А и В. С 2007 года заболеваемость гепатитом А и В снижена в четыре раза. Последние два десятилетия в области не регистрировались случаи дифтерии. С 2000 года Казахстану присвоен статус страны, свободной от полиомиелита, - подчеркнула Гульнар Куркинбаева, руководитель ДООЗ.
Большее число отказов от вакцинации, по информации ДООЗ, регистрируется в Мангистауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.
За три месяца 2018 года в Актауском перинатальном центре, по словам главного врача Галии Махимовой, привито 1538 новорожденных из 1577. От прививок против гепатита В отказались родители 39 детей. От БЦЖ - 31 мама.
По религиозным причинам, как сообщила главный врач перинатального центра, от вакцинации отказались 26 родителей.
В Мангистауской области с 23 по 29 апреля проходит неделя иммунизации.
В Казахстане вакцинация проводится от 21 инфекционного заболевания. Вакцины против гриппа и гепатита приобретаются за счет местного бюджета, остальные финансируются из республиканской казны.
Посмотреть календарь прививок можно здесь.
Ранее мнением «за» и «против» вакцинации поделились родители актауских детей и Ержан Утеулиев, проректор высшей школы общественного здравоохранения Министерства здравоохранения и социального развития РК.
В 2017 году Мангистауская область также входила в тройку регионов с наибольшим числом отказов от вакцинации и занимала третье место.