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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 04:31

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Первые 300 квартир в жилом комплексе «Акку-1» в Актау планируют заселить к 9 мая

Строительство первой очереди жилого комплекса завершается. Об этом при посещении объекта рассказал Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области.

Жилой комплекс «Акку-1». Фото автора
Первые 300 квартир планируют заселить к 9 мая, а оставшиеся 350 — к 1 сентября.

- Этот комплекс строился с 2008 года. В течение пяти лет объект просто стоял. После задания акима области работы были возобновлены, и сейчас мы завершаем строительство. Мы пригласили специалистов из Казахского научно-исследовательского института строительства и архитектуры, которые дали заключение, что жилой комплекс готов к эксплуатации. Люди могут нормально жить и ничего не бояться, - отметил Серик Амангалиев, первый заместитель акима Мангистауской области.

Аким области ознакомился с ходом строительства.

- Никто не верил, но фактически в кратчайший срок объект закончен и все требования безопасности соблюдены, заключение по данному объекту получено. Столько желающих сегодня получить здесь квартиру. К 9 мая мы планируем людей заселить, - сказал Ералы Тугжанов.

Получить квартиры в «Акку-1» смогут вкладчики «Жилстройсбербанка» по программе «Доступное жилье». Также часть квартир здесь планируют выделить военнослужащим.

- На сегодняшний день в области у нас 46 тысяч вкладчиков. В прошлом году около 1500 квартир мы сдали только по государственной программе, не считая рыночные. В этом году мы планируем в рамках собственной программы банка и по государственной программе сдать около 2500 тысяч квартир, не считая рыночных программ. Социально-предпринимательская корпорация «Каспий» должна определиться с ценой на жилье и подать нам заявку. После мы будем всех вкладчиков оповещать, что прием заявлений начался, и в течение месяца будем проводить набор заявлений на данный объект, - отметил Сабит Жаксылыков, директор Мангистауского филиала «Жилстройсбербанка».

В Актау на сегодняшний день, по словам Сабита Жаксылыкова, насчитывается 49 новостроек, все они активно заселяются.

- Сейчас фонд жилья обновляется, поэтому многие люди хотят приобрести жилье на первичном рынке, поскольку все-таки это новые дома, построенные из новых материалов, - отметил Сабит Жаксылыков.

Напомним, местные власти сообщали, что объект стал долгостроем из-за того, что применение некачественных материалов отразилось на сроке строительства первой очереди микрорайона «Акку».

В несущих конструкциях элементов 16 домов, состоящих из шести блоков, были обнаружены нарушения. В частности, пять блоков - это круглые части, в которых нарушения выразились в чрезмерном прогибе плит перекрытия. После этого решением ГАСКа (государственный архитектурно-строительный контроль) строительство было приостановлено, а затем проведено полное обследование данных объектов столичным институтом КазНИИСа, который установил нарушения, как в ходе проектирования данного объекта, так и в ходе строительства.

На завершение строительства микрорайона «Акку» планируют направить три миллиарда 657 миллионов тенге.



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К 9 мая местные власти обещают заселить жилой комплекс «Акку-1» в Актау


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Комментарии ( 1 )

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Isco (Посетители) Сегодня, 05:51
Социально-предпринимательская корпорация «Каспий» должна определиться с ценой на жилье и подать нам заявку.


Планшеты уже собрали, взялись за квартиры? Не дай бог в такой квартирке жить, представляю...
 
 

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