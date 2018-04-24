Первые 300 квартир в жилом комплексе «Акку-1» в Актау планируют заселить к 9 мая

- Этот комплекс строился с 2008 года. В течение пяти лет объект просто стоял. После задания акима области работы были возобновлены, и сейчас мы завершаем строительство. Мы пригласили специалистов из Казахского научно-исследовательского института строительства и архитектуры, которые дали заключение, что жилой комплекс готов к эксплуатации. Люди могут нормально жить и ничего не бояться, - отметил Серик Амангалиев, первый заместитель акима Мангистауской области.
Аким области ознакомился с ходом строительства.
- Никто не верил, но фактически в кратчайший срок объект закончен и все требования безопасности соблюдены, заключение по данному объекту получено. Столько желающих сегодня получить здесь квартиру. К 9 мая мы планируем людей заселить, - сказал Ералы Тугжанов.
Получить квартиры в «Акку-1» смогут вкладчики «Жилстройсбербанка» по программе «Доступное жилье». Также часть квартир здесь планируют выделить военнослужащим.
- На сегодняшний день в области у нас 46 тысяч вкладчиков. В прошлом году около 1500 квартир мы сдали только по государственной программе, не считая рыночные. В этом году мы планируем в рамках собственной программы банка и по государственной программе сдать около 2500 тысяч квартир, не считая рыночных программ. Социально-предпринимательская корпорация «Каспий» должна определиться с ценой на жилье и подать нам заявку. После мы будем всех вкладчиков оповещать, что прием заявлений начался, и в течение месяца будем проводить набор заявлений на данный объект, - отметил Сабит Жаксылыков, директор Мангистауского филиала «Жилстройсбербанка».
В Актау на сегодняшний день, по словам Сабита Жаксылыкова, насчитывается 49 новостроек, все они активно заселяются.
- Сейчас фонд жилья обновляется, поэтому многие люди хотят приобрести жилье на первичном рынке, поскольку все-таки это новые дома, построенные из новых материалов, - отметил Сабит Жаксылыков.
Напомним, местные власти сообщали, что объект стал долгостроем из-за того, что применение некачественных материалов отразилось на сроке строительства первой очереди микрорайона «Акку».
В несущих конструкциях элементов 16 домов, состоящих из шести блоков, были обнаружены нарушения. В частности, пять блоков - это круглые части, в которых нарушения выразились в чрезмерном прогибе плит перекрытия. После этого решением ГАСКа (государственный архитектурно-строительный контроль) строительство было приостановлено, а затем проведено полное обследование данных объектов столичным институтом КазНИИСа, который установил нарушения, как в ходе проектирования данного объекта, так и в ходе строительства.
На завершение строительства микрорайона «Акку» планируют направить три миллиарда 657 миллионов тенге.