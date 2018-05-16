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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:11

Просмотров: 483

Кто в 2018 году займется обслуживанием фонтанов в Актау?

На балансе акимата Актау состоят два фонтана: у мечети в 26 микрорайоне Актау и «Каравелла» на площади «Астана». О том, какая компания займется обслуживанием городского имущества, рассказал Берик Изгалиев, руководитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.

Фото Рашида Исмагилова
В конце апреля заработал фонтан «Каравелла» на площади «Астана». Фонтан, расположенный у мечети в 26 микрорайоне Актау, в городском акимате пообещали подключить в начале июня.

В этом году фонтаны обслуживает компания ТОО «Шанс 21».

- В содержание фонтанов входит замена воды один раз в месяц, очистка, замена насосов в случае их поломки. Перед подрядчиком стоит главная задача — фонтаны должны работать до конца сентября. Фонтан у мечети вскоре будет подключен. В прошлом году мы его впервые запустили, он был в заброшенном состоянии. Территорию у фонтана благоустроили, используя местный ракушечник, - рассказал Берик Изгалиев.

Напомним, фонтан «Каравелла» на площади «Астана» был построен в 2012 году ТОО «Мангистау-Саулет курылыс». В свое время объект не был передан на баланс акимата Актау и несколько лет не работал. Акимом города были проведены переговоры с руководством ТОО «Мангистау-Саулет курылыс» о передаче фонтана в коммунальную собственность на безвозмездной основе по договору дарения. В 2015 году фонтан был подключен.

В этом же году бронзовый памятник покрыли краской светло-коричневого цвета.

В 2015 году городским отделом строительства был представлен проект фонтанного комплекса на площади «Ынтымак».


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:33
Yeger fontandardy ustaý qyıyn bolsa jáne qarajatty kóp talap yetse, nesine salasyńdar?
 
 

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