Кто в 2018 году займется обслуживанием фонтанов в Актау?

В этом году фонтаны обслуживает компания ТОО «Шанс 21».
- В содержание фонтанов входит замена воды один раз в месяц, очистка, замена насосов в случае их поломки. Перед подрядчиком стоит главная задача — фонтаны должны работать до конца сентября. Фонтан у мечети вскоре будет подключен. В прошлом году мы его впервые запустили, он был в заброшенном состоянии. Территорию у фонтана благоустроили, используя местный ракушечник, - рассказал Берик Изгалиев.
Напомним, фонтан «Каравелла» на площади «Астана» был построен в 2012 году ТОО «Мангистау-Саулет курылыс». В свое время объект не был передан на баланс акимата Актау и несколько лет не работал. Акимом города были проведены переговоры с руководством ТОО «Мангистау-Саулет курылыс» о передаче фонтана в коммунальную собственность на безвозмездной основе по договору дарения. В 2015 году фонтан был подключен.
В этом же году бронзовый памятник покрыли краской светло-коричневого цвета.
В 2015 году городским отделом строительства был представлен проект фонтанного комплекса на площади «Ынтымак».