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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 19:25

Просмотров: 523

В акимате Актау рассказали о причинах замены асфальта на дороге между 13 и 15 микрорайонами

Реконструкция дорожного полотна, которое жители Актау посчитали хорошим, производится в связи с грядущим саммитом прикаспийских государств, который пройдет в областном центре в сентябре. Ожидается, что в Актау прибудут главы пяти Прикаспийских государств. Асфальтовое покрытие на участке длиной более пяти километров планируют заменить за счет средств республиканского бюджета. На это затратят 800 миллионов тенге. Об этом сообщили во время брифинга, который прошел в акимате Актау.

Разборка асфальтового покрытия. Фото из архива Lada.kz
Дорожное полотно, как отметили во время брифинга, исследовали. Специалисты пришли к выводу, что на дороге образовались трещины. Заменить к приезду глав пяти государств решили 5,1 километра центральной дороги – от жилого комплекса «Оазис» в 15 микрорайоне до здания акимата Актау в 4 микрорайоне.

- Уже есть подтверждение, что в августе в Актау пройдет саммит прикаспийских государств. Гости будут ездить по этой дороге. При осмотре полотна выявлены дефекты, а мы хотим показать наш город с хорошей стороны. Капитальный ремонт этой дороги не проводился с 2007 года. Сейчас там снимают пять сантиметров асфальта и будут прокладывать новый. Я не могу сказать, что асфальт там был в хорошем состоянии. А поскольку совпали два таких важных события: в этом году городу 55 лет, и это единственная шестиполосная дорога в центре, а также пройдет такой крупный саммит, штабом принято решение эти работы провести за счет средств республиканского бюджета. Но дорога останется городу и будет служить жителям Актау, - сказал Галымжан Ниязов, аким Актау.

Работы на данном участке будут вестись поэтапно.

- В связи с тем, что штаб утвердил замену дорожного полотна и работы было необходимо начинать уже сегодня, принято решение воспользоваться статьей 32 статьи «О государственных закупках», которая предусматривает проведение работ без конкурса. В связи с тем, что на весь город сил ТОО «Кала жолдары» не хватает, чтобы выполнить такой большой объем работ, на данном участке будет задействована техника других компаний, в том числе из соседних регионов. Такая практика применяется повсеместно, - рассказали участники брифинга.

Дороги внутри микрорайонов местные власти тоже обещают отремонтировать. На эти цели предусмотрено более 40 миллионов тенге.

- Ямочный ремонт внутри микрорайонов тоже будет проведен. После того, как этот участок дороги мы сделаем, начнем строить четырехполосную дорогу от рынка «Асар» до ХГМЗ, - сказал Галымжан Ниязов.

Напомним, жителей Актау возмутил демонтаж асфальта на дороге между 13 и 15 микрорайонами.


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Комментарии ( 6 )

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  • Василий Кравчук
 НЕТ (Посетители) Сегодня, 19:52
Значит, гости -это люди, для которых нужны удобства в виде отличных дорог и прочее, а жители этого города- НИКТО. т е Это только для гостей. ну ну
СПЛОШНЫЕ ПОНТЫ!
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 19:49
ну че раньше не сказали? мы бы с каждого микрорайона скинулись бы по несколько тонн асфальта и все! зачем такие траты! мы бы народ 1 день как-н пережили бы без внутри микрорайонного асфальта! (сарказм)

tolk,
нормас коммент ) у тебя гости я так понял дома в туалет не ходят и крышу не смотрят? )
 
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Yes.taY (Посетители) Сегодня, 19:40
Аким сказал, что дорога останится городу, есть ли такие места где кладут асвалть и забирают.
 
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  • Erlan84
  • НЕТ
 tolk (Посетители) Сегодня, 19:38


Я понимаю,что когда ждёшь дорогих гостей,надо дома прибраться. Но делать капитальный ремонт в гостинной,когда у тебя унитаз течёт и в крыше дыра. Это ,если мягко выразится, писец!
 
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Satuk (Посетители) Сегодня, 19:32
Если бы не саммит,жили бы мы как эти людишки в несчастных Ньюёрках и Тель-авивах. lol rofl К саммиту надо не забыть про дороги до тюрьмы,потому как от сумы и от тюрьмы не зарекаются,это для акимов. podmig Само собой от столет недостроенного онкоцентра и до гор акимата,а заодно и про микрорайоны не забыть и главное не забывать про суму и тюрьму. lol rofl
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 19:30
Ну че? Нормально! 800лямов для понтов и всего 40 на дело! И сказать то что ? Даже и не знаю.
 
 

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