В акимате Актау рассказали о причинах замены асфальта на дороге между 13 и 15 микрорайонами

- Уже есть подтверждение, что в августе в Актау пройдет саммит прикаспийских государств. Гости будут ездить по этой дороге. При осмотре полотна выявлены дефекты, а мы хотим показать наш город с хорошей стороны. Капитальный ремонт этой дороги не проводился с 2007 года. Сейчас там снимают пять сантиметров асфальта и будут прокладывать новый. Я не могу сказать, что асфальт там был в хорошем состоянии. А поскольку совпали два таких важных события: в этом году городу 55 лет, и это единственная шестиполосная дорога в центре, а также пройдет такой крупный саммит, штабом принято решение эти работы провести за счет средств республиканского бюджета. Но дорога останется городу и будет служить жителям Актау, - сказал Галымжан Ниязов, аким Актау.
Работы на данном участке будут вестись поэтапно.
- В связи с тем, что штаб утвердил замену дорожного полотна и работы было необходимо начинать уже сегодня, принято решение воспользоваться статьей 32 статьи «О государственных закупках», которая предусматривает проведение работ без конкурса. В связи с тем, что на весь город сил ТОО «Кала жолдары» не хватает, чтобы выполнить такой большой объем работ, на данном участке будет задействована техника других компаний, в том числе из соседних регионов. Такая практика применяется повсеместно, - рассказали участники брифинга.
Дороги внутри микрорайонов местные власти тоже обещают отремонтировать. На эти цели предусмотрено более 40 миллионов тенге.
- Ямочный ремонт внутри микрорайонов тоже будет проведен. После того, как этот участок дороги мы сделаем, начнем строить четырехполосную дорогу от рынка «Асар» до ХГМЗ, - сказал Галымжан Ниязов.
Напомним, жителей Актау возмутил демонтаж асфальта на дороге между 13 и 15 микрорайонами.