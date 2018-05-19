Названа официальная дата начала купального сезона в Актау

- В Мангистау действуют четыре водно-спасательные станции. Они расположены в Актау, Курыке, Форт-Шевченко и на базе отдыха «Кендерли». В наиболее опасных местах, где опасно купаться, будут выставлены передвижные посты, которые будут функционировать с 14:00 до 22:00, - рассказал Бауржан Мырзагул.
Спасатели обращаются к жителям и гостям Актау: будьте осторожны на воде! Многое зависит от самих отдыхающих. Не надо употреблять спиртные напитки, не оставляйте детей без присмотра. Родители, будьте бдительны - вода не прощает ошибок. Детям до 12 лет без сопровождения взрослых купаться в море запрещено. В целях безопасности купаться необходимо только в специально отведенных местах.
Телефон оперативного дежурного департамента по чрезвычайным ситуациям: 112
Напомним, за купальный сезон 2017 года утонули 15 человек. В июне утонули два человека, в июле - восемь. В августе утонули пять человек.
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