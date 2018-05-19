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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:45

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Названа официальная дата начала купального сезона в Актау

В этом году купальный сезон начнется на неделю раньше - 25 мая вместо обычного 1 июня. Перенос связан с благоприятными погодными условиями. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистауской области Бауржан Мырзагул.

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С 25 мая личный состав оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистауской области перейдет на усиленный режим работы.

- В Мангистау действуют четыре водно-спасательные станции. Они расположены в Актау, Курыке, Форт-Шевченко и на базе отдыха «Кендерли». В наиболее опасных местах, где опасно купаться, будут выставлены передвижные посты, которые будут функционировать с 14:00 до 22:00, - рассказал Бауржан Мырзагул.

Спасатели обращаются к жителям и гостям Актау: будьте осторожны на воде! Многое зависит от самих отдыхающих. Не надо употреблять спиртные напитки, не оставляйте детей без присмотра. Родители, будьте бдительны - вода не прощает ошибок. Детям до 12 лет без сопровождения взрослых купаться в море запрещено. В целях безопасности купаться необходимо только в специально отведенных местах.

Телефон оперативного дежурного департамента по чрезвычайным ситуациям: 112

Напомним, за купальный сезон 2017 года утонули 15 человек. В июне утонули два человека, в июле - восемь. В августе утонули пять человек.

Узнать температуру воды в Каспийском море вы сможете на нашем сайте.


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