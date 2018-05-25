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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:19

Просмотров: 917

В Мангистауской областной больнице (МОБ) после простоя заработал компьютерный томограф

Компьютерный томограф (КТ) простаивал с 2017 года. В апреле текущего года функции КТ были восстановлены, аппарат продолжил работу. Об этом проинформировал Ануар Жаксыадай, руководитель отделения радиологии МОБ.

Ануар Жаксыадай, руководитель отделения радиологии. Фото автора
Причиной остановки работы КТ стала изношенность рентгеновской трубки.

- К началу 2017 года трубка исчерпала свои возможности. За четыре года с помощью аппарата было проведено 700 000 исследований, тогда как максимальное число исследований на аппарате составляет 500 000. Рентгеновская трубка заменена, сейчас мы работаем в полную мощь. Помимо оказания платных услуг на аппарате КТ и МРТ (магнитно-резонансный томограф), мы принимаем население области по направлениям медицинских организаций, - прокомментировал Ануар Жаксыадай.

В Мангистауской областной больнице (МОБ) после простоя заработал компьютерный томограф


В настоящее время алматинские инженеры работают над расширением возможностей МРТ. Помимо головного мозга, позвоночника, малого таза, коленного и тазобедренного суставов, врачи смогут обследовать голеностопный, плечевой суставы, сосуды шеи. Со слов врача, список видов обследований дополняется и будет подготовлен в ближайшее время.

Как сказал Ануар Жаксыадай, расширяются возможности и КТ — после завершения инженерных работ можно будет обследовать каждый орган в отдельности.

Обследование на МРТ противопоказано людям с металлическими протезами, кардиостимуляторами, беременным в первом триместре. Перед процедурой пациентам проводится проверка металлоискателем.

На КТ ограничений нет.

В планах больницы — приобретение дополнительного КТ для амбулаторных и плановых больных. Необходимость в аппарате есть, как отметил Ануар Жаксыадай, поток пациентов увеличился в основном за счет тех, кто обращается с направлением.

Магнитно-резонансный томограф был введен в эксплуатацию в декабре 2011 года. Среднее количество обслуживаемых — 20-25 человек.

Компьютерный томограф запущен в декабре 2013 года. В среднем обслуживается до 10 человек, до остановки аппарата в течение дня проводилось до 40 обследований.


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Комментарии ( 2 )

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  • babnik
 Satuk (Посетители) Сегодня, 15:17
Моего престарелого друга гоняют по кругу уже вторую неделю,ему необходимо исследование и непонятно на какой аппаратуре. У него собирается вода в лёгком после неудачного падения при котором он поломал несколько рёбер,если мой пост читает его лечащий хирург пусть направит мужика на кт или мрт.
 
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  • babnik
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 14:41
Bir trúbichkini aýystyrý úshin qanshama ýaqyt ótip ketti, masqara jalpy!
 
 

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