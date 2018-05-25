В Мангистауской областной больнице (МОБ) после простоя заработал компьютерный томограф

Причиной остановки работы КТ стала изношенность рентгеновской трубки.- К началу 2017 года трубка исчерпала свои возможности. За четыре года с помощью аппарата было проведено 700 000 исследований, тогда как максимальное число исследований на аппарате составляет 500 000. Рентгеновская трубка заменена, сейчас мы работаем в полную мощь. Помимо оказания платных услуг на аппарате КТ и МРТ (магнитно-резонансный томограф), мы принимаем население области по направлениям медицинских организаций, - прокомментировал Ануар Жаксыадай.В настоящее время алматинские инженеры работают над расширением возможностей МРТ. Помимо головного мозга, позвоночника, малого таза, коленного и тазобедренного суставов, врачи смогут обследовать голеностопный, плечевой суставы, сосуды шеи. Со слов врача, список видов обследований дополняется и будет подготовлен в ближайшее время.Как сказал Ануар Жаксыадай, расширяются возможности и КТ — после завершения инженерных работ можно будет обследовать каждый орган в отдельности.Обследование на МРТ противопоказано людям с металлическими протезами, кардиостимуляторами, беременным в первом триместре. Перед процедурой пациентам проводится проверка металлоискателем.На КТ ограничений нет.В планах больницы — приобретение дополнительного КТ для амбулаторных и плановых больных. Необходимость в аппарате есть, как отметил Ануар Жаксыадай, поток пациентов увеличился в основном за счет тех, кто обращается с направлением.Магнитно-резонансный томограф был введен в эксплуатацию в декабре 2011 года. Среднее количество обслуживаемых — 20-25 человек.Компьютерный томограф запущен в декабре 2013 года. В среднем обслуживается до 10 человек, до остановки аппарата в течение дня проводилось до 40 обследований.