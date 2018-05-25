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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:55

Просмотров: 263

В акимате Актау озвучили сроки начала реконструкции мемориала «Вечный огнь»

В конкурсе на проведение ремонта «Вечного огня» участвуют 17 предприятий Актау. Результаты будут известны в конце мая. Об этом сообщил Берик Изгалиев, руководитель отдела ЖКХ Актау.

Демонтаж мраморной плиты. Фото Л. Рязанцевой
Капитальный ремонт мемориала последний раз проводился 10 лет назад. По словам Берика Изгалиева, состояние монумента оставляет желать лучшего, поэтому в этом году акиматом принято решение провести реконструкцию.

На эти цели из городского бюджета выделено 89 миллионов тенге. В марте текущего года городской акимат объявил конкурс на определение компании, которая займется ремонтными работами. Заявки подали 17 организаций.

- Конкурс еще не завершен. В течение двух дней организации должны сдать документы повторно, потому как многие допустили ошибки в заявках. В начале следующей недели будут подведены итоги конкурса. Победитель сразу приступит к реконструкции, – рассказал Берик Изгалиев, руководитель отдела ЖКХ Актау.

Около двух недель назад рабочие подготовили монумент «Вечный огонь» к капитальному ремонту, демонтировав прежнюю облицовку и мраморные плиты. Напомним, согласно технической спецификации, подрядчик должен будет демонтировать старую керамическую плитку и облицевать монумент «Вечный огонь» жидким травертином.


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 17:34
Máńgi alaýdyń bul sońģy jóndelýi, masqara
 
 

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