В акимате Актау озвучили сроки начала реконструкции мемориала «Вечный огнь»

На эти цели из городского бюджета выделено 89 миллионов тенге. В марте текущего года городской акимат объявил конкурс на определение компании, которая займется ремонтными работами. Заявки подали 17 организаций.
- Конкурс еще не завершен. В течение двух дней организации должны сдать документы повторно, потому как многие допустили ошибки в заявках. В начале следующей недели будут подведены итоги конкурса. Победитель сразу приступит к реконструкции, – рассказал Берик Изгалиев, руководитель отдела ЖКХ Актау.
Около двух недель назад рабочие подготовили монумент «Вечный огонь» к капитальному ремонту, демонтировав прежнюю облицовку и мраморные плиты. Напомним, согласно технической спецификации, подрядчик должен будет демонтировать старую керамическую плитку и облицевать монумент «Вечный огонь» жидким травертином.