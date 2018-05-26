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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 09:08

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Стелы с признанием в любви появились еще в двух селах Мангистау

Инсталляции установлены в селах Шетпе и Шайыр.

Стела в Шетпе. Фото инициаторов установки
Надписи «I love Shaiyr» и «I love Shetpe» установили в селах выпускники местных школ, отмечающие в этом году 10-летие окончания учебных заведений.

Стелы с признанием в любви появились еще в двух селах Мангистау

Стела в селе Шайыр


Ранее подарок родному селу сделали выпускники из Жетыбая.

В сентябре 2016 года на площади в Жанаозене появилась 11-метровая конструкция с признанием в любви. Стелу установили по инициативе акимата Жанаозена.

В конце декабря 2016 года на набережной Актау появилась стела с признанием в любви городу. Инсталляция установлена за счет депутатов областного маслихата.

В августе 2017 года подобная надпись украсила въезд в село Акшукур. Стела стала подарком односельчанам от семьи Сактапа Кусаинова, руководителя крестьянского хозяйства.


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