Стелы с признанием в любви появились еще в двух селах Мангистау

Ранее подарок родному селу сделали выпускники из Жетыбая.
В сентябре 2016 года на площади в Жанаозене появилась 11-метровая конструкция с признанием в любви. Стелу установили по инициативе акимата Жанаозена.
В конце декабря 2016 года на набережной Актау появилась стела с признанием в любви городу. Инсталляция установлена за счет депутатов областного маслихата.
В августе 2017 года подобная надпись украсила въезд в село Акшукур. Стела стала подарком односельчанам от семьи Сактапа Кусаинова, руководителя крестьянского хозяйства.
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