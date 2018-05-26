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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 06:51

Просмотров: 609

Участок дороги от акимата Мангистауской области до «Вечного огня» перекроют 1 июня

Какие участки дорог и на какой срок планируют перекрывать в связи с ремонтом, рассказал Кайрат Хайрушев, директор ТОО «Кала жолдары».

Фото из архива Lada.kz
В понедельник, 28 мая, строители начнут фрезерование (удаление) асфальтового покрытия от кругового участка дороги между 9, 11 и 14 микрорайонами до мемориала «Вечный огонь». В этот период, по словам Кайрата Хайрушева, автомобильное движение на данном участке не будут останавливать. Закрыть этот отрезок дороги планируют 1 июня.

- На этом участке продолжительность работы составит четыре дня. Работы на всех участках по плану закончатся до 1 июля. Отремонтировать планируем дорогу до городского акимата. Чтобы не доставлять неудобства горожанам, работники трудятся в две смены, - сообщил Кайрат Хайрушев.

Завершен, по словам директора ТОО «Кала жолдары», ремонт одного участка дороги - от ЖК «Оазис» до Grand Hotel Victory. Второй участок - от Grand Hotel Victory до площади государственных церемоний - планируют завершить 28 мая.

- От жилого комплекса «Оазис» до гостиницы Grand Hotel Victory произведена очистка от пыли и грязи, частично уложены георешетки, а также была произведена подгрунтовка и укладка асфальта с нанесением термопластиковой разметки. На данный момент дорога перекрыта от Grand Hotel Victory до областного акимата. На этом участке дорога была фрезерована. Сейчас ведутся работы по очистке пыли и грязи для последующей подгрунтовки, затем рабочие будут укладывать асфальт и нанесут термопластиковую разметку. Работы ведутся по плану. Утром 28 мая работа будет завершена. Мы должны были открыть этот участок сегодня, 25 мая. Но есть форс-мажорные обстоятельства. Надо понимать, что нужно соблюдать технологию укладки асфальта, из-за чего завершить раньше этот участок не удалось, - сказал Кайрат Хайрушев.

Напомним, горожан возмутило снятие асфальта на дороге между 13 и 15 микрорайонами. В акимате Актау рассказали, что реконструкция дорожного полотна, которое жители Актау посчитали хорошим, производится в связи с грядущим саммитом прикаспийских государств, который пройдет в областном центре в сентябре.


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Комментарии ( 2 )

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 smesharik (Посетители) Сегодня, 09:13
И начнется хаос на дорогах. Из за закрытой у рынка дороги уже пробки, а тут видите всего то центральная дорога.
 
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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 08:50
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Да ладно??? Неужели цивилизация приходит на дороги Актау?
Это что, теперь 3 раза в год не будут шнырять художники по дорогам?
А как же ежегодные тендера на покраску разметки?
Бедный акимат! Лишиится такими темпами ежегодных тендеров скоро...
 
 

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