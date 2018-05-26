Участок дороги от акимата Мангистауской области до «Вечного огня» перекроют 1 июня

- На этом участке продолжительность работы составит четыре дня. Работы на всех участках по плану закончатся до 1 июля. Отремонтировать планируем дорогу до городского акимата. Чтобы не доставлять неудобства горожанам, работники трудятся в две смены, - сообщил Кайрат Хайрушев.
Завершен, по словам директора ТОО «Кала жолдары», ремонт одного участка дороги - от ЖК «Оазис» до Grand Hotel Victory. Второй участок - от Grand Hotel Victory до площади государственных церемоний - планируют завершить 28 мая.
- От жилого комплекса «Оазис» до гостиницы Grand Hotel Victory произведена очистка от пыли и грязи, частично уложены георешетки, а также была произведена подгрунтовка и укладка асфальта с нанесением термопластиковой разметки. На данный момент дорога перекрыта от Grand Hotel Victory до областного акимата. На этом участке дорога была фрезерована. Сейчас ведутся работы по очистке пыли и грязи для последующей подгрунтовки, затем рабочие будут укладывать асфальт и нанесут термопластиковую разметку. Работы ведутся по плану. Утром 28 мая работа будет завершена. Мы должны были открыть этот участок сегодня, 25 мая. Но есть форс-мажорные обстоятельства. Надо понимать, что нужно соблюдать технологию укладки асфальта, из-за чего завершить раньше этот участок не удалось, - сказал Кайрат Хайрушев.
Напомним, горожан возмутило снятие асфальта на дороге между 13 и 15 микрорайонами. В акимате Актау рассказали, что реконструкция дорожного полотна, которое жители Актау посчитали хорошим, производится в связи с грядущим саммитом прикаспийских государств, который пройдет в областном центре в сентябре.