Группа волонтеров строит 80-летнему жителю Мангистау дом

Дом, который превратился в термитник

Дырявая крыша и такие же полы

Вот так выглядит новое жилище. Оно ещё не достроено

О 80-летнем мужчине, который проживает с сыном в Баянды, волонтеры узнали от односельчан.- В апреле к нам обратились сельчане с просьбой помочь 80-летнему мужчине. Он проживает со взрослым сыном, который по состоянию здоровья не может работать. У деда проблемы со здоровьем: раз в месяц он стабильно попадает в больницу. Наши ребята два раза привозили им продукты. Но когда мы поняли, что времянка, в которой они проживают, не пригодна для жилья, решили её реконструировать, - говорит Махмут Куанали.По словам волонтёров, полы во времянке были дырявые, а крыша прохудилась. После неудачных попыток реконструкции времянки волонтёры решили построить новое жилище для семьи.- Строительство нового домика начали 10 апреля. Прежний дом, где он жил, превратился в большой термитник. В данный момент мы перешагнули экватор строительства: стены воздвигнуты, крышу закрыли, электрический кабель проложен, на днях закончим штукатурку. Однако для завершения строительства нам требуется помощь неравнодушных граждан в приобретении нескольких материалов, - сказал Махмут Куанали.1. Гипсокартон;2. Наливной пол;3. Линолеум;4. Шпатлевка;5. Водоимульсия;6. Плинтусы;7. ХДМ белый для потолка;8. Радиаторы.