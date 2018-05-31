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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:25

Просмотров: 516

Группа волонтеров строит 80-летнему жителю Мангистау дом

Жителей области приглашают присоединиться к инициативной группе. О том, как можно помочь Сатыбалды Алаеву, жителю села Баянды, рассказал Махмут Куанали, участник волонтёрской группы «Ақтау Қайырымды Жандары».

Сатыбалды Алаев. Фото волонтёров
О 80-летнем мужчине, который проживает с сыном в Баянды, волонтеры узнали от односельчан.

- В апреле к нам обратились сельчане с просьбой помочь 80-летнему мужчине. Он проживает со взрослым сыном, который по состоянию здоровья не может работать. У деда проблемы со здоровьем: раз в месяц он стабильно попадает в больницу. Наши ребята два раза привозили им продукты. Но когда мы поняли, что времянка, в которой они проживают, не пригодна для жилья, решили её реконструировать, - говорит Махмут Куанали.

Группа волонтеров строит 80-летнему жителю Мангистау дом


Дом, который превратился в термитник


По словам волонтёров, полы во времянке были дырявые, а крыша прохудилась. После неудачных попыток реконструкции времянки волонтёры решили построить новое жилище для семьи.

Группа волонтеров строит 80-летнему жителю Мангистау дом

Группа волонтеров строит 80-летнему жителю Мангистау дом


Дырявая крыша и такие же полы


- Строительство нового домика начали 10 апреля. Прежний дом, где он жил, превратился в большой термитник. В данный момент мы перешагнули экватор строительства: стены воздвигнуты, крышу закрыли, электрический кабель проложен, на днях закончим штукатурку. Однако для завершения строительства нам требуется помощь неравнодушных граждан в приобретении нескольких материалов, - сказал Махмут Куанали.

Группа волонтеров строит 80-летнему жителю Мангистау дом


Вот так выглядит новое жилище. Оно ещё не достроено


Для завершения строительства, по словам волонтеров, требуются следующие материалы:

1. Гипсокартон;
2. Наливной пол;
3. Линолеум;
4. Шпатлевка;
5. Водоимульсия;
6. Плинтусы;
7. ХДМ белый для потолка;
8. Радиаторы.

Все интересующие вопросы можно задать по телефону: +7 702 24 111 25.


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Комментарии ( 1 )

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 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 17:41
Qaıyrymdy shara. Jaraısyńdar jigitter. Mańģystaý ólkesi munaıģa qalaı baı bolsa, muqtaj jandarda jeterlik.
 
 

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