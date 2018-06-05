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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 10:36

Просмотров: 1013

Работающие в парке «Акбота» предприниматели: Примем все меры для безопасности посетителей

Об инструктаже сотрудников, сроках службы аттракционов и работе Луна-парка рассказали предприниматели, работающие на территории парка «Акбота».

Фото автора
Встреча прошла в отделе предпринимательства, ветеринарии и сельского хозяйства. Представители акимата сообщили, что с каждым предпринимателем заключен меморандум о сотрудничестве.

- В случае, если предприниматель нарушает требования соглашения, меморандум расторгают, - сообщили в отделе предпринимательства, ветеринарии и сельского хозяйства.

Аттракционы в парке «Акбота», как сообщили предприниматели, принадлежат ИП «Айтмагамбетова», ИП «Семёнов» и ИП «Есеналиева».

Поступившие от горожан жалобы на работу аттракционов, по заверению предпринимателей, обеспокоили их.

Рассылка о неисправной части аттракциона «Ромашка» распространялась в мессенджерах 1 июня. Автор сообщения рассказывает, что на ее глазах оторвалось кресло аттракциона.

- То, что произошло, обеспокоило всех предпринимателей, работающих в парке. Нужно наказывать людей, которые будоражат общественность, - считают предприниматели.

Замечания людей об отсутствующих во время работы аттракционов операторов прокомментировал представитель ИП «Айтмагамбетова».

Видео с уходящим с места работы оператором опубликовано в социальных сетях. Автор видео также задается вопросом о возрасте работника парка.



- Операторы все совершеннолетние. Возможно, человек в этот момент просто захотел в туалет, - отметил Талгат Сулейменов.

В отделе предпринимательства отметили, что ответственность за безопасность посетителей аттракционов несут предприниматели.

Они, в свою очередь, заверили, что у них есть разрешение на работу и экспертные заключения. Аттракционы, установленные в парке, по их словам, новые. А все сотрудники регулярно проходят инструктаж.

- Примем все меры для безопасности посетителей нашего парка, - заверили предприниматели.

Посетителям аттракционов, по словам владельцев, выдают фискальные чеки. Исключением, по словам представителя ИП «Есеналиева», стало 1 июня, когда операторы физически не успевали пробивать кассовый документ.

- В конце дня все чеки были пробиты, - заверил предприниматель.

Акимат порекомендовал предпринимателям еще раз провести инструктаж сотрудников и проверить необходимые для работы документы и разрешения.

Обратиться в отдел предпринимательства, ветеринарии и сельского хозяйства можно по телефону: 50-93-55.

Напомним, жителей Актау возмутило отношение сотрудников Луна-парка к соблюдению техники безопасности. Посетители утверждают, что контролеры оставляют малолетних детей без присмотра во время работы аттракционов. Видео, на котором запечатлены действия работников Луна-парка, прислали в редакцию Lada.kz.


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Комментарии ( 7 )

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  • Xoxma80
 Vlad (Посетители) Сегодня, 12:40
- Операторы все совершеннолетние. Возможно, человек в этот момент просто захотел в туалет, - отметил Талгат Сулейменов.

Т.е. вполне допускает, что карусель может работать без присмотра? Для таких людей "безопасность" - пустой звук.
 
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  • Xoxma80
 Aleks26081 (Посетители) Сегодня, 12:17
Нужно наказывать людей, которые будоражат общественность, - считают предприниматели.

Я сам рядом стоял и видел что пустое кресло отлетело и вся моя семья это видело,жалко я на видео это не снял.А на счёт наказания,я вообще не понял,а как же клиент всегда прав? Наказывать предпринимателей нужно нам, их кормильцам.
 
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  • Xoxma80
  • RRR
 Клинклином (Посетители) Сегодня, 12:09
Цитата: Морской
Нужно наказывать тех,кто будоражит общественность..." Офигеть! У нас даже у коммерсов чиновничье мышление!Вместо того,чтобы сидеть тихо,как мыши,исправить по-быстрому свои косяки,они предлагают наказывать людей,рассылающих видео!


Да собственно не нужно никаких видео и сплетен, что бы понять, что данные аттракционы в ущербном состоянии. Для этого нужно просто иметь головной мозг. Но, чувствую, скоро будут наказывать и за наличие мозга.

Народ! Если не хотите проблем - не водите туда своих детей ни в коем случае! Помните главное - если не дай бог, что то не то случиться - в этом виноваты будете только Вы сами, а так сетующие, якобы, за безопасность коммерсанты сольются при первой удобной возможности и всеми путями будут избегать ответсвенности. Это доказано миллион раз уже.
 
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  • mer
  • nadiuna
  • Xoxma80
 Морской (Посетители) Сегодня, 11:58
"Нужно наказывать тех,кто будоражит общественность..." Офигеть! У нас даже у коммерсов чиновничье мышление!Вместо того,чтобы сидеть тихо,как мыши,исправить по-быстрому свои косяки,они предлагают наказывать людей,рассылающих видео! Ваще капец,приехали. Это же готовые держиморды! beat
 
-1
  • mer
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:08
Aqsha bolsa qaltańda, taltańdasań taltańda.
Bul oıyn-saýyq apparattaryn paıdalaný ózińe saý basyńa saqına tilegenińmen birdeı. Ákimdikke úmittenip júretin ýaqyt 20 jyl buryn ótip ketken. Saq bolyńyzdar...
 
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  • Макенточ
  • Морской
  • nadiuna
  • мунайши73
  • Xoxma80
 Клинклином (Посетители) Сегодня, 10:59
Работающие в парке «Акбота» предприниматели: Примем все меры для безопасности посетителей


Просто слова. К примеру не один орган не даст сертификат соответствия на БУ аттракционы, а такой сертификат должен быть по закону и быть он должен не липовый, а выданный после реальных испытаний на безопасность. Есть ли у уважаемых (нет) товарищей "предпринимателей" данный документ? Шах и мат?

То есть "меморандум" уже можно расторгать, т.к. ведение подобного бизнеса требует наличие неких документов, коих нет. Иначе говоря - требования по безопасности уже нарушены.

Подобные парки развлечений и аттракционы в них в них должны быть строго под ведомством государства, и должен быть чиновник отвечающих за безопасность детей головой. А не ТОО, или ИП, с хозяина которого в случае чего взятки гладки.

А пока так, как есть - разумный человек ни за что своих детей туда не поведёт.
 
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  • nadiuna
 Ололошка (Посетители) Сегодня, 10:43

Посетителям аттракционов, по словам владельцев, выдают фискальные чеки.

Неправда, не везде. 31 мая гуляли с детьми в парке. Так вот. На канатке чеки пробивали, а в кассе, где билеты продают на колесо, самолетики, детские лошадки мы купили 4 билета и ни одного чека нам не пробили. А за батут и водный нас даже и билетов не дали, просто налом из рук в руки оплатили и все. Мне в принципе чеки не нужны, но это нарушение. И наплыва народа в тот день не было
 
 

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