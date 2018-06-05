Работающие в парке «Акбота» предприниматели: Примем все меры для безопасности посетителей

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Встреча прошла в отделе предпринимательства, ветеринарии и сельского хозяйства. Представители акимата сообщили, что с каждым предпринимателем заключен меморандум о сотрудничестве.
- В случае, если предприниматель нарушает требования соглашения, меморандум расторгают, - сообщили в отделе предпринимательства, ветеринарии и сельского хозяйства.
Аттракционы в парке «Акбота», как сообщили предприниматели, принадлежат ИП «Айтмагамбетова», ИП «Семёнов» и ИП «Есеналиева».
Поступившие от горожан жалобы на работу аттракционов, по заверению предпринимателей, обеспокоили их.
Рассылка о неисправной части аттракциона «Ромашка» распространялась в мессенджерах 1 июня. Автор сообщения рассказывает, что на ее глазах оторвалось кресло аттракциона.
- То, что произошло, обеспокоило всех предпринимателей, работающих в парке. Нужно наказывать людей, которые будоражат общественность, - считают предприниматели.
Замечания людей об отсутствующих во время работы аттракционов операторов прокомментировал представитель ИП «Айтмагамбетова».
Видео с уходящим с места работы оператором опубликовано в социальных сетях. Автор видео также задается вопросом о возрасте работника парка.
- Операторы все совершеннолетние. Возможно, человек в этот момент просто захотел в туалет, - отметил Талгат Сулейменов.
В отделе предпринимательства отметили, что ответственность за безопасность посетителей аттракционов несут предприниматели.
Они, в свою очередь, заверили, что у них есть разрешение на работу и экспертные заключения. Аттракционы, установленные в парке, по их словам, новые. А все сотрудники регулярно проходят инструктаж.
- Примем все меры для безопасности посетителей нашего парка, - заверили предприниматели.
Посетителям аттракционов, по словам владельцев, выдают фискальные чеки. Исключением, по словам представителя ИП «Есеналиева», стало 1 июня, когда операторы физически не успевали пробивать кассовый документ.
- В конце дня все чеки были пробиты, - заверил предприниматель.
Акимат порекомендовал предпринимателям еще раз провести инструктаж сотрудников и проверить необходимые для работы документы и разрешения.
Обратиться в отдел предпринимательства, ветеринарии и сельского хозяйства можно по телефону: 50-93-55.
Напомним, жителей Актау возмутило отношение сотрудников Луна-парка к соблюдению техники безопасности. Посетители утверждают, что контролеры оставляют малолетних детей без присмотра во время работы аттракционов. Видео, на котором запечатлены действия работников Луна-парка, прислали в редакцию Lada.kz.
- В случае, если предприниматель нарушает требования соглашения, меморандум расторгают, - сообщили в отделе предпринимательства, ветеринарии и сельского хозяйства.
Аттракционы в парке «Акбота», как сообщили предприниматели, принадлежат ИП «Айтмагамбетова», ИП «Семёнов» и ИП «Есеналиева».
Поступившие от горожан жалобы на работу аттракционов, по заверению предпринимателей, обеспокоили их.
Рассылка о неисправной части аттракциона «Ромашка» распространялась в мессенджерах 1 июня. Автор сообщения рассказывает, что на ее глазах оторвалось кресло аттракциона.
- То, что произошло, обеспокоило всех предпринимателей, работающих в парке. Нужно наказывать людей, которые будоражат общественность, - считают предприниматели.
Замечания людей об отсутствующих во время работы аттракционов операторов прокомментировал представитель ИП «Айтмагамбетова».
Видео с уходящим с места работы оператором опубликовано в социальных сетях. Автор видео также задается вопросом о возрасте работника парка.
- Операторы все совершеннолетние. Возможно, человек в этот момент просто захотел в туалет, - отметил Талгат Сулейменов.
В отделе предпринимательства отметили, что ответственность за безопасность посетителей аттракционов несут предприниматели.
Они, в свою очередь, заверили, что у них есть разрешение на работу и экспертные заключения. Аттракционы, установленные в парке, по их словам, новые. А все сотрудники регулярно проходят инструктаж.
- Примем все меры для безопасности посетителей нашего парка, - заверили предприниматели.
Посетителям аттракционов, по словам владельцев, выдают фискальные чеки. Исключением, по словам представителя ИП «Есеналиева», стало 1 июня, когда операторы физически не успевали пробивать кассовый документ.
- В конце дня все чеки были пробиты, - заверил предприниматель.
Акимат порекомендовал предпринимателям еще раз провести инструктаж сотрудников и проверить необходимые для работы документы и разрешения.
Обратиться в отдел предпринимательства, ветеринарии и сельского хозяйства можно по телефону: 50-93-55.
Напомним, жителей Актау возмутило отношение сотрудников Луна-парка к соблюдению техники безопасности. Посетители утверждают, что контролеры оставляют малолетних детей без присмотра во время работы аттракционов. Видео, на котором запечатлены действия работников Луна-парка, прислали в редакцию Lada.kz.