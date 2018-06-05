Бекмурат Утесинов: Вакцины от менингококковой инфекции в Мангистау нет

Бекмурат Утесинов. Фото Рашида Исмагилова
Всего в Казахстане есть 4 600 вакцин от менингококковой инфекции. Получить прививку можно платно в больницах Алматы и Астаны. Средняя стоимость вакцины составляет от 22 до 25 тысяч тенге.
- Вакцина от менингококковой инфекции не включена в национальный календарь прививок. Иммунитет формируется только через три месяца после инъекции. Поэтому массово применять вакцину нет смысла. Инфекция распространяется прямо сейчас. Национальная комиссия решает вопрос о необходимости закупа вакцины. Решение ещё не принято, - сказал Бекмурат Утесинов.
Как рассказал Талгатбек Бапиев, руководитель управления здравоохранения Мангистауской области, персонал в больницах региона готов к приему пациентов.
- В достаточном количестве имеются антибиотики. Они также есть и в аптеках. Но всегда помните, что не нужно заниматься самолечением, и при первых симптомах сразу обращайтесь к врачу. Старайтесь не приходить в места массового скопления людей, но если всё же есть острая необходимость – надевайте маски. Болезнь передаётся воздушно-капельным путём, - отметил Талгатбек Бапиев.
В Казахстане действует Call-center по вопросам менингококковой инфекции: 8 8000 700 830.
Напомним, министр здравоохранения РК сообщил, что в Мангистау случаев заболевания менингококковой инфекцией нет. В Казахстане нет эпидемии заболевания.
- Вакцина от менингококковой инфекции не включена в национальный календарь прививок. Иммунитет формируется только через три месяца после инъекции. Поэтому массово применять вакцину нет смысла. Инфекция распространяется прямо сейчас. Национальная комиссия решает вопрос о необходимости закупа вакцины. Решение ещё не принято, - сказал Бекмурат Утесинов.
Как рассказал Талгатбек Бапиев, руководитель управления здравоохранения Мангистауской области, персонал в больницах региона готов к приему пациентов.
- В достаточном количестве имеются антибиотики. Они также есть и в аптеках. Но всегда помните, что не нужно заниматься самолечением, и при первых симптомах сразу обращайтесь к врачу. Старайтесь не приходить в места массового скопления людей, но если всё же есть острая необходимость – надевайте маски. Болезнь передаётся воздушно-капельным путём, - отметил Талгатбек Бапиев.
В Казахстане действует Call-center по вопросам менингококковой инфекции: 8 8000 700 830.
Напомним, министр здравоохранения РК сообщил, что в Мангистау случаев заболевания менингококковой инфекцией нет. В Казахстане нет эпидемии заболевания.