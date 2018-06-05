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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 13:03

Просмотров: 427

Бекмурат Утесинов: Вакцины от менингококковой инфекции в Мангистау нет

Вопрос о необходимости закупа вакцины еще решается. Об этом сообщил Бекмурат Утесинов, руководитель департамента общественного здоровья Мангистауской области.

Бекмурат Утесинов. Фото Рашида Исмагилова
Всего в Казахстане есть 4 600 вакцин от менингококковой инфекции. Получить прививку можно платно в больницах Алматы и Астаны. Средняя стоимость вакцины составляет от 22 до 25 тысяч тенге.

- Вакцина от менингококковой инфекции не включена в национальный календарь прививок. Иммунитет формируется только через три месяца после инъекции. Поэтому массово применять вакцину нет смысла. Инфекция распространяется прямо сейчас. Национальная комиссия решает вопрос о необходимости закупа вакцины. Решение ещё не принято, - сказал Бекмурат Утесинов.

Как рассказал Талгатбек Бапиев, руководитель управления здравоохранения Мангистауской области, персонал в больницах региона готов к приему пациентов.

- В достаточном количестве имеются антибиотики. Они также есть и в аптеках. Но всегда помните, что не нужно заниматься самолечением, и при первых симптомах сразу обращайтесь к врачу. Старайтесь не приходить в места массового скопления людей, но если всё же есть острая необходимость – надевайте маски. Болезнь передаётся воздушно-капельным путём, - отметил Талгатбек Бапиев.

В Казахстане действует Call-center по вопросам менингококковой инфекции: 8 8000 700 830.

Напомним, министр здравоохранения РК сообщил, что в Мангистау случаев заболевания менингококковой инфекцией нет. В Казахстане нет эпидемии заболевания.


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Комментарии ( 1 )

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Satuk (Посетители) Сегодня, 13:08
Вакцина от менингококковой инфекции не включена в национальный календарь прививок.
 Вымрем как мамонты если чо. help
 
 

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