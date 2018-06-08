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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:42

Просмотров: 1224

Марат Сакосов: Моего брата, возможно, убили

Тело утонувшего в декабре прошлого года в бухте Бутино Бейбута Башикова до сих пор не найдено. Родственники парня не исключают, что в воинской части скрывают настоящую причину гибели матроса. Об этом рассказал его брат Марат Сакосов.

Бейбут Башиков
Поиски 22-летнего Бейбута Башикова продолжаются с 11 декабря 2017 года. По словам родных, сомнения о том, что парень на самом деле упал за борт корабля сам, появились через несколько месяцев безрезультатных поисков.

- Сейчас нам говорят, что тела моего брата нет в бухте, и его, возможно, вынесло в море. А где доказательства того, что он вообще утонул в бухте? Камеры, которые до того дня, когда мой брат пропал, работали исправно, но почему-то именно в этот день они не работали. Да, по спутнику было видно, что корабль находится в бухте, но ведь не исключено, что мой брат находился на каком-нибудь катере. Если бы он утонул в бухте, тело давно бы уже всплыло. Мы не исключаем, что моего брата убили. Следователь нам говорил, что будет проведен следственный эксперимент, но его так и не провели. Более того, изначально он нам говорил, что обязательно мой брат найдется, а сейчас от него нет никакой информации. Не исключено, что ему поступило какое-то указание сверху, – говорит брат Бейбута Башикова, Марат Сакосов.

По словам Марата Сакосова, от руководства воинской части 2201 «б» ПС КНБ РК, в которой служил парень, тоже не поступает никакой информации. Более того, матросы вместе с боцманом того самого судна переведены в другие части.

- Сейчас ни до кого невозможно дозвониться. В апреле я приезжал в Баутино из дома, Восточного Казахстана, хотел поговорить с начальством. Но меня не пустили на территорию части, сославшись на комиссию. Это что получается, мой брат служил Родине, а сейчас мы даже похоронить его не можем. Мама пишет во все инстанции, но отовсюду один ответ: «Ищем». Но как нам сказал следователь, если через полгода тело не будет найдено, мой брат будет считаться без вести пропавшим, - рассказал Марат Сакосов.

Однако источник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что поиски утонувшего матроса продолжаются и ведутся ежедневно. Обследуется бухта. Выход в открытое море и поиски там, по мнению источника, результатов не дадут.

Напомним, Бейбут Башиков утонул 11 декабря 2017 года.


Через месяц поиски приостановили из-за сложных погодных условий.

Поиски возобновили 19 марта, после того как лед в бухте растаял, и ведут до сих пор.


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