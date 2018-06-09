Не дождавшись ремонта, жители Актау сами начали закапывать ямы на дорогах

- Коммунальщики раскопали эту яму и бросили, больше года она стояла в таком состоянии. Около пяти-шести метров, объехать ее было практически невозможно. Люди уже сами решили засыпать ее песком. От властей не дождешься, денег нет в бюджете на какой-то там ямочный ремонт, вот целиком бы дорогу, да шестиполосную — это запросто, за две недели сделают, - отметили жильцы.

Яма на дороге возле 34 и 35 домов в 1 микрорайоне появилась еще год назад. Как заявили жильцы, она осталась после коммунальных служб, которые ремонтировали инженерные коммуникации.Как добавили жильцы, они будут самостоятельно закапывать и другие ямы в 1 микрорайоне, если власти не будут им помогать.Напомним, покрытие на участке длиной более пяти километров планировали заменить в преддверии саммита, участие в котором примут главы пяти прикаспийских государств. На это было затрачено 800 миллионов тенге. Руководитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства заявил, что из городского бюджета на ямочный ремонт дорог внутри микрорайонов в 2018 году выделено 10 миллионов тенге. Этих средств, по его словам, должно было хватить на ямочный ремонт дорог в двух микрорайонах Актау: первом и втором. Позднее на ямочный ремонт были выделены дополнительные средства в размере 49 миллионов тенге. На них планировалось залатать дороги в десяти микрорайонах города. Первыми в списке микрорайонов, в которых начался ямочный ремонт, значились: 2, 4, 5 и 7 микрорайоны Актау.