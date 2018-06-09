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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 17:59

Просмотров: 702

Не дождавшись ремонта, жители Актау сами начали закапывать ямы на дорогах

Не дождавшись ямочного ремонта, жители 1 микрорайона Актау сами стали закапывать ямы на внутримикрорайонных дорогах. Об этом они сообщили в редакцию Lada.kz.

Фото жителей 1 микрорайона
Яма на дороге возле 34 и 35 домов в 1 микрорайоне появилась еще год назад. Как заявили жильцы, она осталась после коммунальных служб, которые ремонтировали инженерные коммуникации.

Не дождавшись ремонта, жители Актау сами начали закапывать ямы на дорогах


- Коммунальщики раскопали эту яму и бросили, больше года она стояла в таком состоянии. Около пяти-шести метров, объехать ее было практически невозможно. Люди уже сами решили засыпать ее песком. От властей не дождешься, денег нет в бюджете на какой-то там ямочный ремонт, вот целиком бы дорогу, да шестиполосную — это запросто, за две недели сделают, - отметили жильцы.


Как добавили жильцы, они будут самостоятельно закапывать и другие ямы в 1 микрорайоне, если власти не будут им помогать.

Напомним, покрытие на участке длиной более пяти километров планировали заменить в преддверии саммита, участие в котором примут главы пяти прикаспийских государств. На это было затрачено 800 миллионов тенге. Руководитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства заявил, что из городского бюджета на ямочный ремонт дорог внутри микрорайонов в 2018 году выделено 10 миллионов тенге. Этих средств, по его словам, должно было хватить на ямочный ремонт дорог в двух микрорайонах Актау: первом и втором. Позднее на ямочный ремонт были выделены дополнительные средства в размере 49 миллионов тенге. На них планировалось залатать дороги в десяти микрорайонах города. Первыми в списке микрорайонов, в которых начался ямочный ремонт, значились: 2, 4, 5 и 7 микрорайоны Актау.

Фото предоставлено жителями


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Комментарии ( 2 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 19:42
Главное перед республиканским начальством выглядеть красиво.
А республиканское начальство внутри микрорайонов не ездит.
Поэтому у нас по главной улице хороший асфальт меняют на новый и бордюры красят шесть раз за лето.
 
-3
  • Beluy
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 18:23
Jumystaryńdy beıne jazbaģa túsirip alyp qoıýlaryń kerek yedi. Qalyq kózimen kórmese senbeıtin qasıeti bar yedi ģoı.
Shuńqyrdy topyraqpen toltyryp tastaģandaryń, óte tamasha. Óz aýlalaryńa ózderiń jaýapty bolģandaryń qýantady.
 
 

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