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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 10:49

Просмотров: 1001

Выделенную на ямочный ремонт дорог сумму озвучили в акимате Актау

На реконструкцию дорожного полотна внутри микрорайонов предусмотрено 49 миллионов тенге. Средства выделены из городского бюджета. Об этом рассказал Берик Изгалиев, руководитель городского отдела ЖКХ.

Дорога в 4 микрорайоне. Фото автора
На эту сумму в 2018 году планируют провести ямочный ремонт в 10-ти микрорайонах Актау. По окончании работ в этих микрорайонах, как рассказал Берик Изгалиев, будут определены следующие участки и запрошены дополнительные бюджетные средства.

Первыми в списке микрорайонов, в которых начнут ямочный ремонт, по словам руководителя городского отдела ЖКХ, значатся 2,4 и 7 микрорайоны Актау. Работы выполняет компания West Global Mangystau.

- Ситуацию с плохим качеством дорог мы держим на контроле. Очень часто восстановление полотна на некоторых участках необходимо после ремонта коммуникаций. ГКП «Каспий жылу, су арнасы» будет ремонтировать дороги после ремонта коммуникаций за свой счет. У них есть на это средства, – рассказал Берик Изгалиев.

На благоустройство Актау, как рассказал руководитель отдела ЖКХ, в этом году выделено 130 миллионов тенге. Эти средства планируют направить на ремонт детских площадок, замену тротуаров (более 3000 м²), содержание памятников и фонтанов. Этими работами занимается ТОО «Шанс-21».

Напомним, на балансе города состоят два фонтана - у областной мечети в 26 микрорайоне Актау и на площади «Астана» в 4 микрорайоне.

Ранее жителей Актау возмутил разбор асфальтового покрытия на дороге между 13 и 15 микрорайонами Актау.

Позже причины замены полотна озвучил Галымжан Ниязов, аким Актау. Работы, как рассказал глава городской администрации, проводятся перед грядущим саммитом прикаспийских государств, который пройдет в областном центре в сентябре.

Кая Снегова


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Комментарии ( 6 )

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Jack (Посетители) Сегодня, 13:12
Цитата: viva
я живу в 7 нет там ни какого ремонта !
Все автодорожники сейчас очень заняты - золотом дорогу в 13-м мкр. покрывают, не нужно их отвлекать на всякую ерунду внутри микрорайонов.
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 13:05
Прокуратура а вы не хотите проверить ОПГ под названием "ГорАкимат"? честно уже достали!
 
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Web (Главные редакторы) Сегодня, 12:21
viva, добрый день! В текст внесена корректировка: 7 микрорайон входит в первую тройку в списке участков, где проведут ямочный ремонт. Работы будут производить постепенно. Приносим свои извинения.
 
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Eliza (Посетители) Сегодня, 12:20
Ни одной заделанной ямы нет в 7 микр. Отмывают деньги!
 
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1arab (Посетители) Сегодня, 12:06
Ей воры, почему не начали по порядковому номеру микрорайона ремонт дорог?
 
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  • mika2030
 viva (Посетители) Сегодня, 12:05
я живу в 7 нет там ни какого ремонта !

West Global Mangystau это что за организация, что то не могу найти по интернету хотела позвонить им спросить. где они там у нас ремонтируют ?
 
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  • zhanino
  • Ну Ну
  • синдбад
  • Mama_Chempionki
 mika2030 (Посетители) Сегодня, 11:22
С такой гордостью Акимат озвучивает эти суммы, то 800 млн, то 49 млн, типа вот народ смотрите мы работаем для вас такие деньги выделаем на ваше благо, ТОЛЬКО ПРОСТИТЕ АКИМАТ, мы не дураки, если с этих сумм 10% выделяется на дороги то хорошо, а остальное благополучно в ваших карманах, да и потом результат на лицо, эти глубокие дыры внутри мкр-ах годами там, может хватит лапшу на уши вешать?!
 
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  • babnik
  • ЁмоЁ
  • Mama_Chempionki
 markus (Посетители) Сегодня, 11:16
Кто нибудь видел идущие работы внутри мкр? Я толтко на центральной видел, сегодня проезжал через вторрй мкр,тишина... Опять лапшу нам вешают... Наверное у них нанотехника,невидимка, её не видно не слышно.
 
 

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