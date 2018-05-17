Выделенную на ямочный ремонт дорог сумму озвучили в акимате Актау

Первыми в списке микрорайонов, в которых начнут ямочный ремонт, по словам руководителя городского отдела ЖКХ, значатся 2,4 и 7 микрорайоны Актау. Работы выполняет компания West Global Mangystau.
- Ситуацию с плохим качеством дорог мы держим на контроле. Очень часто восстановление полотна на некоторых участках необходимо после ремонта коммуникаций. ГКП «Каспий жылу, су арнасы» будет ремонтировать дороги после ремонта коммуникаций за свой счет. У них есть на это средства, – рассказал Берик Изгалиев.
На благоустройство Актау, как рассказал руководитель отдела ЖКХ, в этом году выделено 130 миллионов тенге. Эти средства планируют направить на ремонт детских площадок, замену тротуаров (более 3000 м²), содержание памятников и фонтанов. Этими работами занимается ТОО «Шанс-21».
Напомним, на балансе города состоят два фонтана - у областной мечети в 26 микрорайоне Актау и на площади «Астана» в 4 микрорайоне.
Ранее жителей Актау возмутил разбор асфальтового покрытия на дороге между 13 и 15 микрорайонами Актау.
Позже причины замены полотна озвучил Галымжан Ниязов, аким Актау. Работы, как рассказал глава городской администрации, проводятся перед грядущим саммитом прикаспийских государств, который пройдет в областном центре в сентябре.
Кая Снегова