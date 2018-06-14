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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 17:24

Просмотров: 467

Гульмира Калмуратова: Итоговое решение о присоединении экономического лицея и школы-гимназии №4 Актау примут педагоги

Вопрос об объединении учебных заведений остается открытым до начала нового учебного года. Окончательное решение будет за педагогами. Учителя, которые захотят работать в IT-лицее, открытом на базе школы-гимназии №4, смогут сменить место работы. Об этом сообщила Гульмира Калмуратова, заместитель акима Актау.

Заместитель акима Актау Гульмира Калмуратова и руководитель отдела образования Светлана Тулебаева. Фото автора
После встречи с родителями, как отметила Гульмира Калмуратова, свое мнение о присоединении школ выразили педагоги. Большинство из них, по словам заместител акима Актау, выступили «за» перемены.

- После вчерашнего совещания основная часть коллектива русского отделения экономического лицея выразила желание перейти в новый лицей. И некоторые родители поняли, что это была хорошая возможность. Мы не форсируем события, но если педагогический коллектив считает, что нужны эти реформы и они хотят работать в рамках IT-лицея, то они имеют на это право. Вопрос открыт до начала учебного года. Решение будет за педагогами. Те педагоги, которые поддержат эту идею, смогут уйти, - сказала Гульмира Калмуратова.

По словам заместителя акима Актау, часть родителей тоже высказались «за» программу слияния.

- Школа-гимназия №4 будет в любом случае перерегистрировать уставные документы. Мы будем решать вопрос с дискриминационными нормами - например, что ребенка должны исключить при наличии троек. Школа-гимназия №4 хочет стать новым лицеем. Мы попытались донести это предложение до родителей. Коллектив учителей лицея попросил у нас отсрочку по данному вопросу. В школу №4 мы должны добрать детей. Мы сегодня встретились с коллективами школ №№ 10 и 12. В русском отделении каждого заведения учатся более 900 детей. Коллективы заинтересовались возможностью перехода в IT-лицей. Поэтому вопрос еще не решен, и мнение педагогического коллектива еще формируется. Нами движет цель - дать знания большему количеству детей, и дать возможность учителям свои знания реализовать. Почему мы должны отталкивать тех 200 детей, которые хотели в этом году поступить в лицей только потому, что у нас не хватает парт, - сказала Гульмира Калмуратова.

Напомним, родители учащихся выступили против присоединения экономического лицея и школы-гимназии №4. После встречи с родителями власти Актау решили оставить экономический лицей в прежнем здании, а на базе школы-гимназии №4 создать IT-лицей.


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Комментарии ( 2 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 18:53
у нас обычно в Казахстане так: Сперва надо сделать, а думать потом будем!
 
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КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 17:38
IT лицей епт )
Чему учить то будут уже решили, или потом придумаем ?
 
 

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