Ералы Тугжанов проконтролировал благоустройство набережной в 4А и 15 микрорайонах Актау

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На набережной в 15 микрорайоне планируют построить 24-местную парковку для людей с особыми потребностями, а также установить сцену для проведения мероприятий.
Работы по реализации проекта «Скальная тропа» на набережной в 4 микрорайоне тоже уже начались. Строительство планируют завершить в течение 14 месяцев.
Работы по реализации проекта «Скальная тропа» на набережной в 4 микрорайоне тоже уже начались. Строительство планируют завершить в течение 14 месяцев.
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