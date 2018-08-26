Полиция Мангистау обещала наказать сотрудника после видео читателя Lada.kz

Кадр из видео
В отношении сотрудника полиции, который выехал на встречную полосу, была проведена служебная проверка.
- Составлен протокол по части 1 статьи 601 КоАП РК. К нему будут приняты меры дисциплинарного характера, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее пользователь Lada.kz прислал видеоролик, на котором видно, как патрульная машина выехала на встречную полосу перед железнодорожным переездом.
Статья 601. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги
- Составлен протокол по части 1 статьи 601 КоАП РК. К нему будут приняты меры дисциплинарного характера, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее пользователь Lada.kz прислал видеоролик, на котором видно, как патрульная машина выехала на встречную полосу перед железнодорожным переездом.
Статья 601. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги
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