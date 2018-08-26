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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 08:54

Просмотров: 1323

Полиция Мангистау обещала наказать сотрудника после видео читателя Lada.kz

К нарушителю будут применены меры дисциплинарного характера. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Кадр из видео
В отношении сотрудника полиции, который выехал на встречную полосу, была проведена служебная проверка.

- Составлен протокол по части 1 статьи 601 КоАП РК. К нему будут приняты меры дисциплинарного характера, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее пользователь Lada.kz прислал видеоролик, на котором видно, как патрульная машина выехала на встречную полосу перед железнодорожным переездом.



Статья 601. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги

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Комментарии ( 8 )

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  • Mestnyi
 Aktau - Arman Kala (Посетители) Сегодня, 10:51
Если меня когда-нибудь полисмены будут останавливать за выезд на встречку, я любезно потребую примениить ч.1 ст.601 КОАПа и оплачу штраф 3 МРП в бюджет государства (или 1,5 в теч 7 дней). И я буду прав. Спасибо ЛАДА и пресс-служба ДВД МО за полезное инфо bravo Побольше бы таких ответов по нарушениям сотрудников
 
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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 10:08
Цитата: Ирон
или они понесли наказание

Сомневаюсь. Продолжают наверное трудится на благо собственного кармана
 
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  • Mestnyi
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 10:06
Я не верю в правоохранительные органы. Потому что, нет публичности. Нет открытости. И это статья пустышка,от которого нет пользы.
 
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  • Жанар
  • Mestnyi
  • malovdmitriy
 Ирон (Посетители) Сегодня, 09:40
А вот мне интересно что с теми ребятами стало которые вроде денег брали у водителя или пасажижа поджеро.до сих пор раследование? Лада вы не в курсе?что все как то с рук вроде сошло.или они понесли наказание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • 12-й регион
 Имярек (Посетители) Сегодня, 09:39
малодушный представитель власти！ мало того что нарушил....еще и свалил...позор таким "служителям закона" увольнять таких надо ....немедля
P.S 12-регион прости "-" случайно воткнул！

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Жанар
  • malovdmitriy
  • valesa
  • Вован
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 09:22
Статья 601. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги


А был бы простой смертный на его месте, была бы другая статья - выезд на полосу предназначенную для встречного движения с лишением на пол года. А тут же свой... И статья ему своя
 
-1
  • Имярек
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  • Жанар
  • Вован
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 09:22
- Составлен протокол по части 1 статьи 601 КоАП РК., - сообщили в пресс-службе ведомства.

Да кто ж вам поверит? Все прекрасно знают,что ваша пресс-служба давно не внушает доверия.Cплошные отписки,отмазки и прикрытия...В следующий раз,если хотите чтоб народ вам поверил,доверял и был уверен в исполненном наказании,предоставляйте корреспонденту "Лады" копию протокола с наложенным штрафом (пусть даже с ретушированной фамилией)
Не верю!!!!!!! foo
 
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  • malovdmitriy
 Жанар (Посетители) Сегодня, 09:02
К нарушителю будут применены меры дисциплинарного характера. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

ДА!, саке,баке пальчиком погрозит и скажет -" так делать нельзя"..А!, на Ладу придёт очередная отписка по наказанию родственника..А кто же её и как проверит проверит?!.. popa

Озабоченных ждёт большой облом..
 
 

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