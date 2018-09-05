Полицейские Актау прокомментировали избиение 11-летнего ребенка

Баймурат Кушеров
Полицейские ждут заключение судебно-медицинской экспертизы, определяющей степень тяжести, которую получил ребенок после избиения его взрослой женщиной.
- На сегодняшний день опрошено несколько свидетелей. Ребенок прошел медицинскую экспертизу, мы ждем ее результаты. После этого к статье «Умышленное причинение вреда здоровью» будет добавлена степень, то есть будет определено, серьезно ребенок пострадал или нет. От этого будет зависеть и наказание, предусмотренное кодексом об административных правонарушениях. Далее дело будет передано в суд. Кроме того, материалы дела будут переданы в комиссию по делам защиты прав несовершеннолетних при акимате города Актау, – рассказал Баймурат Кушеров, начальник отделения ювенальной полиции МПС УВД Актау.
Напомним, жительница Актау Асия Устенко обвинила соседку в избиении своего сына.
- На сегодняшний день опрошено несколько свидетелей. Ребенок прошел медицинскую экспертизу, мы ждем ее результаты. После этого к статье «Умышленное причинение вреда здоровью» будет добавлена степень, то есть будет определено, серьезно ребенок пострадал или нет. От этого будет зависеть и наказание, предусмотренное кодексом об административных правонарушениях. Далее дело будет передано в суд. Кроме того, материалы дела будут переданы в комиссию по делам защиты прав несовершеннолетних при акимате города Актау, – рассказал Баймурат Кушеров, начальник отделения ювенальной полиции МПС УВД Актау.
Напомним, жительница Актау Асия Устенко обвинила соседку в избиении своего сына.