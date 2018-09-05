«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 05 Сентября
+25...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 369.89 KZT
  • €1 = 428 KZT
  • 1 RUB = 5.4 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:31

Просмотров: 1386

Полицейские Актау прокомментировали избиение 11-летнего ребенка

По факту избиения ребенка в жилом комплексе «Дукат» в Актау ведется досудебное расследование по статье «Умышленное причинение вреда здоровью». Об этом сообщил Баймурат Кушеров, начальник отделения ювенальной полиции МПС УВД г. Актау

Баймурат Кушеров
Полицейские ждут заключение судебно-медицинской экспертизы, определяющей степень тяжести, которую получил ребенок после избиения его взрослой женщиной.

- На сегодняшний день опрошено несколько свидетелей. Ребенок прошел медицинскую экспертизу, мы ждем ее результаты. После этого к статье «Умышленное причинение вреда здоровью» будет добавлена степень, то есть будет определено, серьезно ребенок пострадал или нет. От этого будет зависеть и наказание, предусмотренное кодексом об административных правонарушениях. Далее дело будет передано в суд. Кроме того, материалы дела будут переданы в комиссию по делам защиты прав несовершеннолетних при акимате города Актау, – рассказал Баймурат Кушеров, начальник отделения ювенальной полиции МПС УВД Актау.

Напомним, жительница Актау Асия Устенко обвинила соседку в избиении своего сына.





Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
LESYA (Посетители) Сегодня, 20:33
Erlan84,Прости, Ерла, одобрить хотела, а вышло наоборот cvetok
 
-1
  • LESYA
 Не поддерживаю Поддерживаю
Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 19:53
Satuk,
а не судьба по ссылкам в статье ходить? или тебе спецом надо пальцем тыкать и показывать что где? )))))
 
-1
  • LESYA
 Не поддерживаю Поддерживаю
Satuk (Посетители) Сегодня, 19:41
Вот кого избили,за что избили,зачем избили,лада жёлтенькая газетёнка и новости из акимата. draznilka rofl
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика