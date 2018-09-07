«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 07 Сентября
+26...+31
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 372.23 KZT
  • €1 = 432.53 KZT
  • 1 RUB = 5.45 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:59

Просмотров: 1287

Жительница Актау пожаловалась на запрет носить смарт-часы в детском саду

Светлана Бельченко считает, что использование устройства поможет обеспечить ребенку безопасность. Часы, как считает мама трехлетнего ребенка, не мешают учебному процессу. Воспитатель и заведующая детским садом выступают против ношения детских смарт-часов.

Фото из сети интернет
Светлана Бельченко объяснила, почему считает необходимым ношение устройства.

- В связи с многими происшествиями в детских садах не только города, но и страны в целом, мы приобрели своему ребенку детские смарт-часы, чтобы оградить его от непредвиденных психологических и физических проявлений со стороны воспитателей и няни. Ведь даже у самых опытных и добрых педагогов бывают нервные срывы. У нашего ребенка часы заблокированы. Ребенок не мог с ними играть и отвлекаться от занятий, только я могла из дома через приложение прослушать, чем он занимается, и узнать его местоположение, - рассказала Светлана Бельченко.


Воспитатели, по ее словам, заставляют родителей снять часы. Хотя в договоре и законодательстве Республики Казахстан, как отмечает Светлана Бельченко, запретов на ношение данных часов нет.

- На время отпуска нашего постоянного воспитателя к нам пришел другой педагог. Она сказала, что не пустит ребенка в детский сад, что ей неприятно, когда ее прослушивают. Я подошла к заведующей, но та, в свою очередь, толком не могла ничего ответить. Уже вернувшись из отпуска, наш постоянный воспитатель также на общем собрании выступила против ношения часов. Перед родителями она поставила условие, что в случае отказа снимать часы, она уйдет из группы. Все родители, а это 30 человек, ополчились против нас. Пошел прессинг, угрозы о переводе ребенка из группы, - жалуется Светлана Бельченко.


В четверг, 6 сентября, Светлана Бельченко обратилась к заведующей с просьбой расторгнуть договор, указав причину, но получила отказ.

- Мать ребенка хочет следить за тем, что у нас происходит в саду. На общем собрании воспитатели и родители из группы выступили против ношения часов. Получается, вся группа находится под ее надзором. Воспитатель, педагог с 30-летним стажем, считает, что лучше уволиться, чем находиться под ее контролем. Она ценный кадр. В моей практике это впервые. Это мешает и создает помеху преподавателю в процессе работы и тем более самому ребенку. Девочка уже чувствует, что за ней наблюдает мама. Во время тихого часа девочка не спит, отвлекается. Детский сад оснащен системой видеонаблюдения, а мать девочки хочет еще персонально следить за ребенком, - пояснила Эльмира Бисенкулова, заведующая детским садом.


Светлана Бельченко, по ее словам, обратилась в отдел образования для разъяснения ситуации.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 10 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • oksanka100
 КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 11:18
Яж мать crazy
Ерундой занимается, дайте хоть немножко свободы, бедный ребенок.

Mongoose, что скрывать.
Это уже параноя какая-то, есть такие сумашедшие мамашки, которые потом еще по дворам бегают и детей бьют )
Потом вырастают и делают все, чтобы от юбки дочуля/сынуля оторваться не могли.
Дет сад, что бояться? Тем более пишут, что есть камеры.
Пусть уже учится быть самостоятельным, а не под "наблюдением" вечным.
Ребенок понимает же, сверстники тоже понимают, бред какой-то
Ужасно это
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
oksanka100 (Посетители) Сегодня, 11:05
В наше время не бывает так,что все 30человек восстали против одной родительницы по "хотению"воспитателя.Сами поймите здесь что то не договаривается.Если бы все так и было как пожаловалась родительница,то мнения в группе разделились бы в процентном соотношении.А тут ВСЕ родители выссказали свое ПРОТИВ.Кто из родителей не заинтересован в безопасности своего ребенка?Скажите пжл?Про данный садик слышала ни раз ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ОТЗЫВЫ,есть страничка на сайте,отзывы родителей,фото,великолепные воспитатели со стажем.Прежде чем осудить и напечатать,нужно узнать информацию от всех участников этого процесса,а не только одного "героя"."Лада",вы меня удивляете,всегда проверяете инфу,а тут сразу в печать.А маме надо сказать так.Если вам нужен индивидуальный подход,опека к вашему ребенку -прямая дорога в частный сад или индивидуальный воспитатель -где нет 30деток которым тоже нужен контроль,обучение и просто общение с воспитателями и нянечками.Считаю что ношение таких часов не нарушает закон,но и относится к ним нужно без фанатизма "ой мой ребенок,а может не мой,упал","ой моему ребенку сказали не с той интонацией"или почему сняли часы с ребенка (а ему мыли просто руки в туалетной комнате)и СРАЗУ ЖЕ прибегать с разборками- так нельзя.Мы все люди и давайте относиться к друг другу с добром,ЧЕСТНОСТЬЮ,пониманием и УВАЖЕНИЕМ!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • 12-й регион
  • strana.kz
  • Dagestan
  • Ну Ну
  • Mestnyi
 Grazhdanka (Посетители) Сегодня, 10:35
Считаю, что здесь случай особенный. Мама особенная. Страхи особенные. А так само по себе ношение таких часов запрещать не следует, если это не несет каких-то конкретных негативных последствий для третьей стороны. Очень удобно, ребенок может в любой момент сигнализировать по кнопке SOS, поет позвонить родителям, родители могут отследить геолокацию, и придет СМС, что ребенок снял часы. После истории с маленькой Викой, Царствие Небесное ей, я своей дочке тоже надела часы.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • кукла
  • oksanka100
  • Dagestan
  • Lady_M
 Кошечка (Посетители) Сегодня, 10:08
А мы в курсе этой ситуации. Дети только начали ходить, эта мама стоит под окнами и за деревьями. Ребенок плачет и показывает там мама! Я хожу в эту же группу! Мама караул. Она слушает все и потом среди родителей сеит панику, няня так сказала, а там плакал кто то. Она сама не знает кто но слышит. К нему не подошли и т.д. Как хорошо что она ушла! Мы за воспитателя горой! Одна мама против со всей группы! Пусть сидит дома раз у нее полно времени весь рабочий день слушать что делает ее ребенок. И мы обратимся в гороо тоже! Оградить от таких истеричек

А мы в курсе этой ситуации. Дети только начали ходить, эта мама стоит под окнами и за деревьями. Ребенок плачет и показывает там мама! Я хожу в эту же группу! Мама караул. Она слушает все и потом среди родителей сеит панику, няня так сказала, а там плакал кто то. Она сама не знает кто но слышит. К нему не подошли и т.д. Как хорошо что она ушла! Мы за воспитателя горой! Одна мама против со всей группы! Пусть сидит дома раз у нее полно времени весь рабочий день слушать что делает ее ребенок. И мы обратимся в гороо тоже! Оградить от таких истеричек

Все так боятся стать никем в этой жизни, что становятся кем попало...
 
-1
  • oksanka100
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • sergofan
  • Юрий Спассков
  • Grazhdanka
  • Dagestan
 Mongoose (Посетители) Сегодня, 09:49
Значит детсаду есть что скрывать. Может прокуратуру в этот детсад для проверки? Вообще эти садики наши в конец оборзели. Пусть тогда предоставят прямой доступ родителям к их видеонаблюдению в реальном времени.
 
-2
  • кукла
  • КореннойОралман
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Mongoose
  • sergofan
  • Юрий Спассков
  • Grazhdanka
  • Dagestan
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 09:43
Lady_M,
ей и её ребёнку ни кто не может запретить носит Часы. именно часы, умные. А то что там кто-то кого-то прослушивает это ещё доказать надо

мы тоже носили часы. и дело не в недоверии. мы ходили до обеда в сад из-за спорта. я звонила ребёнку когда выходить и когда нет. и где я буду ждать её. телефон дорого. потеряет, сломает. а часы самое то! не понимаю высказывания "сидите дома" и запрет ношения часов. кто такие?

обратилась к заведующей с просьбой расторгнуть договор, указав причину, но получила отказ.

всё правильно))) довода не нашла директор, которая понимает что закон на стороне матери
 
-1
  • кукла
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • sergofan
  • Юрий Спассков
  • Grazhdanka
  • Dagestan
 tolk (Посетители) Сегодня, 09:38
Не вижу ничего плохого в ношении этих часов. А преподователи почему против? Может не все так гладко в ихнем королевстве?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • sergofan
  • Grazhdanka
  • Dagestan
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 09:37
Перед родителями она поставила условие, что в случае отказа снимать часы, она уйдет из группы. Все родители, а это 30 человек, ополчились против нас. Пошел прессинг, угрозы о переводе ребенка из группы,


не чё себе shock
пусть уходит. отстаивайте свои права. тут нет не законных действий. абсолютно
 
-3
  • strana.kz
  • Mongoose
  • Grazhdanka
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • кукла
  • Lady_M
  • Кошечка
  • Dagestan
  • Медуза
  • oksanka100
 zorro (Посетители) Сегодня, 09:37
Мужу надо было купить и следила бы за ним!!!
 
-2
  • Mongoose
  • Grazhdanka
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • кукла
  • arelav_74
  • Кошечка
  • Dagestan
  • oksanka100
 zhanino (Посетители) Сегодня, 09:21
есть же другие дети, которым родители не могут купить такие часы, а эти дети что чувствуют. Поэтому неправильно аж в детском саду ходить с часами, а дальше то что будет? Если не доверяете, дома сидите или няня
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика