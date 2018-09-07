Жительница Актау пожаловалась на запрет носить смарт-часы в детском саду

- В связи с многими происшествиями в детских садах не только города, но и страны в целом, мы приобрели своему ребенку детские смарт-часы, чтобы оградить его от непредвиденных психологических и физических проявлений со стороны воспитателей и няни. Ведь даже у самых опытных и добрых педагогов бывают нервные срывы. У нашего ребенка часы заблокированы. Ребенок не мог с ними играть и отвлекаться от занятий, только я могла из дома через приложение прослушать, чем он занимается, и узнать его местоположение, - рассказала Светлана Бельченко.

- На время отпуска нашего постоянного воспитателя к нам пришел другой педагог. Она сказала, что не пустит ребенка в детский сад, что ей неприятно, когда ее прослушивают. Я подошла к заведующей, но та, в свою очередь, толком не могла ничего ответить. Уже вернувшись из отпуска, наш постоянный воспитатель также на общем собрании выступила против ношения часов. Перед родителями она поставила условие, что в случае отказа снимать часы, она уйдет из группы. Все родители, а это 30 человек, ополчились против нас. Пошел прессинг, угрозы о переводе ребенка из группы, - жалуется Светлана Бельченко.

- Мать ребенка хочет следить за тем, что у нас происходит в саду. На общем собрании воспитатели и родители из группы выступили против ношения часов. Получается, вся группа находится под ее надзором. Воспитатель, педагог с 30-летним стажем, считает, что лучше уволиться, чем находиться под ее контролем. Она ценный кадр. В моей практике это впервые. Это мешает и создает помеху преподавателю в процессе работы и тем более самому ребенку. Девочка уже чувствует, что за ней наблюдает мама. Во время тихого часа девочка не спит, отвлекается. Детский сад оснащен системой видеонаблюдения, а мать девочки хочет еще персонально следить за ребенком, - пояснила Эльмира Бисенкулова, заведующая детским садом.

Светлана Бельченко объяснила, почему считает необходимым ношение устройства.Воспитатели, по ее словам, заставляют родителей снять часы. Хотя в договоре и законодательстве Республики Казахстан, как отмечает Светлана Бельченко, запретов на ношение данных часов нет.В четверг, 6 сентября, Светлана Бельченко обратилась к заведующей с просьбой расторгнуть договор, указав причину, но получила отказ.Светлана Бельченко, по ее словам, обратилась в отдел образования для разъяснения ситуации.