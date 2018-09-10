Жители Актау стали больше интересоваться возможностями бесплатного получения медицинской помощи.

- В рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи иностранцам, прибывшим в Казахстан, оказывается бесплатная медицинская помощь при острых заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, в соответствии с утвержденным правительством перечнем заболеваний. В остальных случаях медицинская помощь оказывается на платной основе. Данные лица для получения медицинской помощи прикрепляются к организации первичной медико-санитарной помощи по месту проживания, работы или по праву свободного выбора медицинской организации в соответствии с правилами прикрепления.



А что касается иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории нашей страны, то они с 1 января текущего года имеют право на бесплатную медицинскую помощь в рамках ГОБМП наравне с казахстанцами, - отвечает Акбубек Утебаева, руководитель отдела по информированию населения ФСМС в Мангистауской области.

Каждую среду в «Общественной приемной» партии «Нур-Отан» в Актау говорят о медицинском страховании. Сегодня на прием пришли пять человек. Самый распространенный вопрос - когда система медицинского страхования заработает полностью. Внедрение отложили до 2020 года, и сейчас Фонд медицинского страхования аккумулирует взносы казахстанцев. За 14 категорий населения взносы платит государство: это дети, неработающие беременные женщины, матери-героини, неработающие женщины в декретном отпуске, пенсионеры, инвалиды и люди, ухаживающие за ними, безработные, студенты, люди, находящиеся в местах заключения, и ряд других.Как отмечает Руслан Бектубаев, руководитель филиала ФСМС в Мангистауской области, люди с пониманием относятся к внедрению медицинского страхования, верят, что это поможет развитию медицины региона.Сейчас Фонд медицинского страхования оплачивает расходы за пролеченных больных в рамках гарантированного бесплатного объема медицинской помощи. В Парламенте рассматривается новая модель ГОБМП, и жители Актау живо интересуются предложенными изменениями.Еще один из вопросов, который часто задают в общественной приемной - медицинское обслуживание при системе медицинского страхования иностранцев, которые постоянно живут в Казахстане.За несколько дней работы «Общественной приемной» уже были приняты 30 человек. Задать вопросы о внедрении медицинского страхования можно каждую среду в офисе партии «Нур Отан» с 10:00 до 12:00.Тел.: 525640,525643