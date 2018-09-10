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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 13:17

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Жители Актау стали больше интересоваться возможностями бесплатного получения медицинской помощи

Об этом говорят эксперты  Мангистауского филиала Фонда социального медицинского страхования, которые еженедельно консультируют жителей по вопросам здоровья.

Жители Актау стали больше интересоваться возможностями бесплатного получения медицинской помощи.
Об этом говорят эксперты  Мангистауского филиала Фонда социального медицинского страхования, которые еженедельно консультируют жителей по вопросам здоровья.

Каждую среду в «Общественной приемной» партии «Нур-Отан» в Актау говорят о медицинском страховании. Сегодня на прием пришли пять человек. Самый распространенный вопрос - когда система медицинского страхования заработает полностью. Внедрение отложили до 2020 года, и сейчас Фонд медицинского страхования аккумулирует взносы казахстанцев. За 14 категорий населения взносы платит государство: это дети, неработающие беременные женщины, матери-героини, неработающие женщины в декретном отпуске, пенсионеры, инвалиды и люди, ухаживающие за ними, безработные, студенты, люди, находящиеся в местах заключения, и ряд других.

Как отмечает Руслан Бектубаев, руководитель филиала ФСМС в Мангистауской области, люди с пониманием относятся к внедрению медицинского страхования, верят, что это поможет развитию медицины региона.  

Сейчас Фонд медицинского страхования оплачивает расходы за пролеченных больных в рамках гарантированного бесплатного объема медицинской помощи. В Парламенте рассматривается новая модель ГОБМП, и жители Актау живо интересуются предложенными изменениями.



Еще один из вопросов, который часто задают в общественной приемной - медицинское обслуживание при системе медицинского страхования иностранцев, которые постоянно живут в Казахстане.

- В рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи иностранцам, прибывшим в Казахстан, оказывается бесплатная медицинская помощь при острых заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, в соответствии с утвержденным правительством перечнем заболеваний. В остальных случаях медицинская помощь оказывается на платной основе. Данные лица для получения медицинской помощи прикрепляются к организации первичной медико-санитарной помощи по месту проживания, работы или по праву свободного выбора медицинской организации в соответствии с правилами прикрепления.

А что касается иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории нашей страны, то они с 1 января текущего года имеют право на бесплатную медицинскую помощь в рамках ГОБМП наравне с казахстанцами, - отвечает Акбубек Утебаева, руководитель отдела по информированию населения ФСМС в Мангистауской области.


Жители Актау стали больше интересоваться возможностями бесплатного получения медицинской помощи


За несколько дней работы «Общественной приемной» уже были приняты 30 человек. Задать вопросы о внедрении медицинского страхования можно каждую среду в офисе партии «Нур Отан» с 10:00 до 12:00.
Тел.: 525640,525643

Партнерский проект Lada.kz и Фонда обязательного медицинского страхования


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