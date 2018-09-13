В Актау приступили к итоговому подсчету зеленых насаждений

Фото из архива Lada.kz
Итоги подсчета обещают подвести в течение месяца. До начала работы ОО «КОС» в Актау насчитывалось более 38 тысяч деревьев и 24 тысяч кустарников.
- В случае неудовлетворительной оценки деятельности подрядчика, ОО «КОС» не сможет принять участие в конкурсе в следующем году. Подрядчик должен будет вернуть 10 процентов от выделенной суммы, а также заменить высохшие и не прижившиеся насаждения на новые, - отметил Кайрат Акыбаев.
В следующем сезоне, как сообщили в отделе ЖКХ, в Актау не планируют высаживать кусты и саженцы карагача.
- Будет использоваться иная система полива - капельное орошение. Системы будут оборудованы по периметру микрорайонов. В течение сезона эти системы внедрят внутри микрорайонов. Водовозы не оправдали себя в этом году, - сообщили в отделе ЖКХ.
Местные власти решают вопрос о передаче полива зеленых насаждений подрядной организации по механизму государственно-частного партнерства сроком на пять лет.
Окончание поливочного сезона 2018 года запланировано на октябрь.
Напомним, ранее сообщалось, что полив зеленых насаждений в Актау планируют автоматизировать. В прошлом году Нурсултан Назарбаев поручил внедрить в Мангистау систему капельного орошения
- В случае неудовлетворительной оценки деятельности подрядчика, ОО «КОС» не сможет принять участие в конкурсе в следующем году. Подрядчик должен будет вернуть 10 процентов от выделенной суммы, а также заменить высохшие и не прижившиеся насаждения на новые, - отметил Кайрат Акыбаев.
В следующем сезоне, как сообщили в отделе ЖКХ, в Актау не планируют высаживать кусты и саженцы карагача.
- Будет использоваться иная система полива - капельное орошение. Системы будут оборудованы по периметру микрорайонов. В течение сезона эти системы внедрят внутри микрорайонов. Водовозы не оправдали себя в этом году, - сообщили в отделе ЖКХ.
Местные власти решают вопрос о передаче полива зеленых насаждений подрядной организации по механизму государственно-частного партнерства сроком на пять лет.
Окончание поливочного сезона 2018 года запланировано на октябрь.
Напомним, ранее сообщалось, что полив зеленых насаждений в Актау планируют автоматизировать. В прошлом году Нурсултан Назарбаев поручил внедрить в Мангистау систему капельного орошения