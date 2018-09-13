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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:11

Просмотров: 411

В Актау приступили к итоговому подсчету зеленых насаждений

Специалисты Общественного объединения «Казахское общество слепых» (КОС) проводит опись насаждений внутри микрорайонов. Позже озеленители обещают подсчитать все зеленые насаждения в Актау. Об этом сообщил Кайрат Акыбаев, временно исполняющий обязанности руководителя Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.

Фото из архива Lada.kz
Итоги подсчета обещают подвести в течение месяца. До начала работы ОО «КОС» в Актау насчитывалось более 38 тысяч деревьев и 24 тысяч кустарников.

- В случае неудовлетворительной оценки деятельности подрядчика, ОО «КОС» не сможет принять участие в конкурсе в следующем году. Подрядчик должен будет вернуть 10 процентов от выделенной суммы, а также заменить высохшие и не прижившиеся насаждения на новые, - отметил Кайрат Акыбаев.

В следующем сезоне, как сообщили в отделе ЖКХ, в Актау не планируют высаживать кусты и саженцы карагача.

- Будет использоваться иная система полива - капельное орошение. Системы будут оборудованы по периметру микрорайонов. В течение сезона эти системы внедрят внутри микрорайонов. Водовозы не оправдали себя в этом году, - сообщили в отделе ЖКХ.

Местные власти решают вопрос о передаче полива зеленых насаждений подрядной организации по механизму государственно-частного партнерства сроком на пять лет.

Окончание поливочного сезона 2018 года запланировано на октябрь.

Напомним, ранее сообщалось, что полив зеленых насаждений в Актау планируют автоматизировать. В прошлом году Нурсултан Назарбаев поручил внедрить в Мангистау систему капельного орошения


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Комментарии ( 6 )

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markus (Посетители) Сегодня, 13:27
Готовят бюджет следующего года к распилу. Думаю с этим они справятся очень аккуратно и быстро.
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 12:48
что это я только что прочитал?! это же явная ...даже слово такое подобрать не могу! хотите сказать,что это тоо теперь так безнаказанно захочет и в следущем году душить наш город и разворовывать казну!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • leo529
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 12:46
чет мне стало смешно и одновременно грустно!
 
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kotkaz (Посетители) Сегодня, 12:43
бред какой то. Они же в свою пользу будут считать!
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:37
опись насаждений внутри микрорайонов.

Не надо было им доверять подсчёт деревьев.Они лица заинтересованные,поэтому будут из 3-х деревьев только 2 дерева отмечать.Таким образом занизят количество,чтобы прикрыть свою задницу к следующему подчёту.В ЖЭКах дохрена бездельников (техников-смотрителей,технологов...) пусть оторвут свои задницы и подсчитают каждый в своём микрорайоне.
 
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Удав Каа (Посетители) Сегодня, 12:22
В Актау приступили к итоговому подсчету зеленых насаждений


Раз, два, три, четыре, пять.
И не надо поливать.
 
 

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