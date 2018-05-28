Полив зеленых насаждений в Актау планируют автоматизировать

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Автоматизированный полив, как отметил Берик Изгалиев, позволит экономить воду и человеческие ресурсы.



- В Актау имеется поливочная система протяженностью 53 километра, часть этой системы уже подключена, и мы ее используем для полива. В этом году мы планируем ее автоматизировать. Для этого мы выбрали сквер Победы. Система сама регулирует весь процесс полива, - рассказал Берик Изгалиев.



В Актау на сегодняшний день, как отметил чиновник, высажена 91 тысяча деревьев. На озеленение города из бюджета выделено 938 миллионов тенге (в 2017 году – 596 миллионов тенге).



Подрядная компания, выигравшая тендер на озеленение - общественная организация «Казахское общество слепых», согласилась выполнить работу за 777 миллионов тенге. Сэкономленные средства, по словам Берика Изгалиева, будут направлены на увеличение бюджета на ямочный ремонт дорог и реконструкцию детских и спортивных площадок.



- Качественное озеленение города волнует горожан. В этом году подрядчиком по озеленению выступает ОО «Казахское общество слепых», которое с 23 апреля к своей работе приступило. Немало звонков поступает нам со стороны жителей по поводу полива деревьев внутри микрорайона. Полив уже начался. Подрядная организация ведет переговоры с обслуживающими компаниями жилых домов для того, чтобы поливать деревья водой из подвалов, - рассказал Берик Изгалиев.



Техника, по словам чиновника, у подрядчика арендованная, но на качество работ это не повлияет.



- В данное время у них около 40 водовозов задействовано в поливочных работах. Их количество будет увеличено до 65-70 единиц. Никакие льготы для этой организации не прописаны, закон у нас один. Единственная разница в том, что объединения инвалидов освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость. С 23 апреля работы по озеленению начались, борьба с вредителями началась на этой неделе. Теперь будем стараться наращивать темпы работы. Отслеживаем полив мы, так как заказчиком выступает отдел жилищно-коммунального хозяйства. Но в один день все деревья в городе полить невозможно. Молодые саженцы мы поливаем раз в два-три дня, а взрослые деревья три-четыре раза в месяц, - сообщил Берик Изгалиев.



Уборкой сорняков в этом году занимается ТОО «Кала жолдары».



- Работу они уже начали по периметру микрорайонов. Могу заверить: ни один участок в городе вне поля зрения не останется. Нужно только немного времени. За одну неделю весь город охватить невозможно, - сказал Берик Изгалиев.