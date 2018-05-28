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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 09:36

Просмотров: 669

Полив зеленых насаждений в Актау планируют автоматизировать

Первым участком, на котором полив будет осуществляться автоматически, станет сквер Победы в 7 микрорайоне Актау. На эти цели планируют затратить 53 миллиона тенге. Об этом рассказал Берик Изгалиев, начальник актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.

Фото из архива Lada.kz
Автоматизированный полив, как отметил Берик Изгалиев, позволит экономить воду и человеческие ресурсы.

- В Актау имеется поливочная система протяженностью 53 километра, часть этой системы уже подключена, и мы ее используем для полива. В этом году мы планируем ее автоматизировать. Для этого мы выбрали сквер Победы. Система сама регулирует весь процесс полива, - рассказал Берик Изгалиев.

В Актау на сегодняшний день, как отметил чиновник, высажена 91 тысяча деревьев. На озеленение города из бюджета выделено 938 миллионов тенге (в 2017 году – 596 миллионов тенге).

Подрядная компания, выигравшая тендер на озеленение - общественная организация «Казахское общество слепых», согласилась выполнить работу за 777 миллионов тенге. Сэкономленные средства, по словам Берика Изгалиева, будут направлены на увеличение бюджета на ямочный ремонт дорог и реконструкцию детских и спортивных площадок.

- Качественное озеленение города волнует горожан. В этом году подрядчиком по озеленению выступает ОО «Казахское общество слепых», которое с 23 апреля к своей работе приступило. Немало звонков поступает нам со стороны жителей по поводу полива деревьев внутри микрорайона. Полив уже начался. Подрядная организация ведет переговоры с обслуживающими компаниями жилых домов для того, чтобы поливать деревья водой из подвалов, - рассказал Берик Изгалиев.

Техника, по словам чиновника, у подрядчика арендованная, но на качество работ это не повлияет.

- В данное время у них около 40 водовозов задействовано в поливочных работах. Их количество будет увеличено до 65-70 единиц. Никакие льготы для этой организации не прописаны, закон у нас один. Единственная разница в том, что объединения инвалидов освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость. С 23 апреля работы по озеленению начались, борьба с вредителями началась на этой неделе. Теперь будем стараться наращивать темпы работы. Отслеживаем полив мы, так как заказчиком выступает отдел жилищно-коммунального хозяйства. Но в один день все деревья в городе полить невозможно. Молодые саженцы мы поливаем раз в два-три дня, а взрослые деревья три-четыре раза в месяц, - сообщил Берик Изгалиев.

Уборкой сорняков в этом году занимается ТОО «Кала жолдары».

- Работу они уже начали по периметру микрорайонов. Могу заверить: ни один участок в городе вне поля зрения не останется. Нужно только немного времени. За одну неделю весь город охватить невозможно, - сказал Берик Изгалиев.


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Комментарии ( 1 )

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 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 10:25
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Не забудьте установить круглосуточное наблюдение за поливом из космоса.

Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.


Нормально так устроились. То есть получается, что они будут поливать через общедомовой счетчик, а потом на жильцов квартир будет раскидан общедомовой расход...
Вообще ребята опухоли там... Бюджет выделен для того, чтобы они у нас воду воровали?
Лада, предложите Изгалиеву чтобы он выдовозки заливал водой во дворе своего дома, через свой счетчик...
 
 

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