В Актауском городском отделе образования предоставили запрет Министерства образования и науки РК на использование гаджетов в детских садах

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В письме «Об организации образовательного процесса в дошкольных организациях Республики Казахстан в 2018-2019 году» прописан запрет на использование гаджетов в дошкольных учреждениях.
- Запретить использование гаджетов (смартфонов, планшетов и других), а также просмотр телевизионных передач (мультфильмов) в дошкольной организации с учетом их отрицательного влияния на здоровье и физическое развитие детей, возможное психическое расстройство, снижение творческой активности, задержку речевого развития и другие негативные воздействия, - говорится в письме Минобразования.
Также в письме говорится об исключении затрат родителей на проведение мероприятий (дни рождения, утренники, выпускные и другие) и недопущении привлечения посторонних лиц к проведению мероприятий и оказанию различных услуг (фото-, видеосъемка, аниматоры).
Напомним, жительница Актау пожаловалась на запрет носить смарт-часы в детском саду.
В актауском городском отделе образования сообщили, что ношение смарт-часов в общеобразовательных заведениях не разрешено.
- Запретить использование гаджетов (смартфонов, планшетов и других), а также просмотр телевизионных передач (мультфильмов) в дошкольной организации с учетом их отрицательного влияния на здоровье и физическое развитие детей, возможное психическое расстройство, снижение творческой активности, задержку речевого развития и другие негативные воздействия, - говорится в письме Минобразования.
Также в письме говорится об исключении затрат родителей на проведение мероприятий (дни рождения, утренники, выпускные и другие) и недопущении привлечения посторонних лиц к проведению мероприятий и оказанию различных услуг (фото-, видеосъемка, аниматоры).
Напомним, жительница Актау пожаловалась на запрет носить смарт-часы в детском саду.
В актауском городском отделе образования сообщили, что ношение смарт-часов в общеобразовательных заведениях не разрешено.