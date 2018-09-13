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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 16:26

Просмотров: 526

В Актауском городском отделе образования предоставили запрет Министерства образования и науки РК на использование гаджетов в детских садах

Положение прописано в инструктивно-методическом письме, разработанном Министерством образования и науки Республики Казахстан для всех учреждений дошкольного воспитания. Об этом сообщили в Актауском городском отделе образования.

Иллюстративное фото
В письме «Об организации образовательного процесса в дошкольных организациях Республики Казахстан в 2018-2019 году» прописан запрет на использование гаджетов в дошкольных учреждениях.

В Актауском городском отделе образования предоставили запрет Министерства образования и науки РК на использование гаджетов в детских садах


- Запретить использование гаджетов (смартфонов, планшетов и других), а также просмотр телевизионных передач (мультфильмов) в дошкольной организации с учетом их отрицательного влияния на здоровье и физическое развитие детей, возможное психическое расстройство, снижение творческой активности, задержку речевого развития и другие негативные воздействия, - говорится в письме Минобразования.

В Актауском городском отделе образования предоставили запрет Министерства образования и науки РК на использование гаджетов в детских садах


Также в письме говорится об исключении затрат родителей на проведение мероприятий (дни рождения, утренники, выпускные и другие) и недопущении привлечения посторонних лиц к проведению мероприятий и оказанию различных услуг (фото-, видеосъемка, аниматоры).

Напомним, жительница Актау пожаловалась на запрет носить смарт-часы в детском саду.

В актауском городском отделе образования сообщили, что ношение смарт-часов в общеобразовательных заведениях не разрешено.


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Комментарии ( 4 )

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Grazhdanka (Посетители) Сегодня, 17:22
что-то ни на одном официальном ресурсе подобной "филькиной грамоты" нет. Дайте официальный источник, номер и дата постановления, ссылка на него, на Адилете нет, на Закон.кз нет, в Параграфе нет. Что это за письмо такое? Если сейчас выяснится, что его нет в природе, то и вас Ладу и того, кто его дал вам, можно хорошенько потрепать, за дезинформацию, а возможно и за подделку гос.документов. Везде есть лишь: Об особенностях организации образовательного процесса в общеобразовательных школах Республики Казахстан в 2018-2019 учебном году. И там говорится об аниматорах, но лишь в отдельных местах, а вот про гаджеты - ни слова.
 
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  • Mestnyi
  • tolk
  • Vladimir_aktau
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:39
и недопущении привлечения посторонних лиц к проведению мероприятий и оказанию различных услуг (фото-, видеосъемка, аниматоры).


хаха. на каждом утреннике привлекают таких . почему воспитатели не ставят условия что уволятся ) или директора. Наоборот все рады этому. ведь под шумок и им в карман что-то кладут. это они запрещать не хотят, а изза часов раздули скандал

(мультфильмов) в дошкольной организации с учетом их отрицательного влияния на здоровье и физическое развитие детей, возможное психическое расстройство, снижение творческой активности, задержку речевого развития и другие негативные воздействия
смешно!
 
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  • kolu411
  • goblin
  • tolk
  • Vladimir_aktau
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 16:39
Запретить использование гаджетов (смартфонов, планшетов и других), а также просмотр телевизионных передач (мультфильмов)


Прикольно, а мой младший приходит с сада и говорит, что они мультики смотрят...
 
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  • Mestnyi
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 16:35
я таких бумажек могу накатать сколько угодно! где печать министра образования?
 
 

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