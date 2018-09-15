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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:52

Просмотров: 1887

В Актау врачи реанимировали семимесячного ребенка

Мальчика уже перевели в педиатрическое отделение и готовят к выписке. Ребенок, по словам врачей, находился между жизнью и смертью.

Бахытжан Балгалыев во время операции. Фото автора
У маленького Батырхана, по словам его мамы Женисгуль Токашевой, 1 сентября повысилась температура тела, появились судороги, он перестал узнавать родных. В приемном покое у ребенка началась диарея и рвота.

- Ребенок поступил в крайне тяжелом состоянии, мы предупредили родителей, что исход может быть любым. Из-за отеков ребенок прибавил в весе более одного кг. Его осмотрели хирурги, онкологи, педиатры. Боролись за его жизнь и здоровье в течение 10 дней в реанимации. С аппарата искусственной вентиляции легких ребенок снят на пятый день. Питался мальчик через зонд, отеки постепенно прошли. По словам мамы, все началось с маленького уплотнения на плече. Предположительно, оно и стало причиной такого состояния, проводится исследование. Благодаря врачам, лично реаниматологу Бахытжану Балгалыеву, состояние ребенка стабилизировалось, 11 сентября он переведен в педиатрическое отделение. Прогноз положительный, готовим к выписке, - прокомментировала Алия Ешимова, заместитель директора областной детской больницы.

У малыша появился аппетит, он узнает родных, пытается играть.

- Огромная благодарность всем, кто спас моего сына, всем врачам, медсестрам, которые сутками находились возле Батырхана, - сказала Женисгуль Токашева.

Ранее реаниматолог Бахытжан Балгалыев вернул к жизни ребенка, получившего удар током от оголенного провода. Восьмилетний ребенок из Мунайлинского района был доставлен в больницу в коме. Через неделю мальчика выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.


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Комментарии ( 1 )

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kolu411 (Посетители) Сегодня, 12:49
А что было то с ребенком? Выяснили? Или это может повториться в любой момент его жизни?
P.S. Выздоровления малышу!
 
 

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