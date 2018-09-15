Актауские чиновники собрали 50 тонн мусора

Фото с официальной страницы городского акимата в Iтstagram
Участниками субботника была очищена территория от рынка «Ақ базар» до «Желтого базара» и вдоль дорог 16 микрорайона. От мусора также очистили территорию спорт комплекса «Маңғыстау Арена».
Всего с субботнике приняли участие около 200 человек. Было вывезено 50 тонн мусора.
Напомним, в июне госслужащие и сотрудники различных компаний провели субботник на набережной 15 микрорайона.
В августе на территории от ЖК «Грин парк» до гипермаркета «Дина» более 1200 госслужащих убирали мусор.
Всего с субботнике приняли участие около 200 человек. Было вывезено 50 тонн мусора.
Напомним, в июне госслужащие и сотрудники различных компаний провели субботник на набережной 15 микрорайона.
В августе на территории от ЖК «Грин парк» до гипермаркета «Дина» более 1200 госслужащих убирали мусор.