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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 19:04

Просмотров: 225

Актауские чиновники собрали 50 тонн мусора

В преддверие Дня города в Актау прошел субботник. В нем приняли участие работники городского акимата и специалисты управлений области. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата.

Фото с официальной страницы городского акимата в Iтstagram
Участниками субботника была очищена территория от рынка «Ақ базар» до «Желтого базара» и вдоль дорог 16 микрорайона. От мусора также очистили территорию спорт комплекса «Маңғыстау Арена».

Всего с субботнике приняли участие около 200 человек. Было вывезено 50 тонн мусора.

Напомним, в июне госслужащие и сотрудники различных компаний провели субботник на набережной 15 микрорайона.

В августе на территории от ЖК «Грин парк» до гипермаркета «Дина» более 1200 госслужащих убирали мусор.


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Комментарии ( 3 )

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kolu411 (Посетители) Сегодня, 20:42
Ян, Это объем скорее всего озвучили. Хотя тоже слабо верится т.к. не видно фотографии с тысячей 50кг мешков.
 
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fox001 (Посетители) Сегодня, 20:38
А фото ни одного чиновника помоему)))
 
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  • kolu411
  • ЁмоЁ
 Ян (Посетители) Сегодня, 20:01
Вам ребята полезно пятую точку поднять и поработать физически. 50 тонн конечно враньё и только. Пакеты столько не весят. lol

50 тонн вы хоть можете представить воочую как это выглядит crazy цифра взята с потолка и она унижает и оскорбляет читателей.
 
 

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